Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue dura: “Para mí es mala palabra”

La madre de la empresaria no se guardó su opinión acerca de la actriz y fue filosa a la hora de hablar de ella (Video: El ejército de la mañana-Bondi Live)

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, habló por teléfono con el programa El ejército de la mañana (Bondi Live), conducido por Pepe Ochoa junto a Marcela Baños y Santi Riva Roy, y no dejó tema sin tocar. La comunicación se dio en el marco del robo que sufrió la casa de campo de Wanda en Galliate, a las afueras de Milán, el domingo 19 de julio durante la final del Mundial 2026, mientras Nora estaba en la propiedad junto a cuatro de los cinco hijos de la empresaria y aseguró que las personas que ingresaron a la propiedad sabían a donde tenían que ir.

Pero además del relato del robo, Nora aprovechó la comunicación para hablar de Eugenia “la China” Suárez, la actual pareja de Mauro Icardi —exmarido de Wanda y padre de sus dos hijas menores— con quien el futbolista está en pareja desde hace dos años y junto a quien se muestra feliz en las redes sociales. Para Nora, el vínculo no es lo que parece.

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El detonante fue una pregunta de Santi Riva Roy, que imaginó en voz alta una hipotética merienda con todos los involucrados: Wanda, Mauro, la China, Maxi López. Nora cortó de raíz antes de que terminara la frase. “No, a esa mujer a mí no me la nombres. Esa mujer no me la nombres ni hoy ni mañana ni nunca”, respondió. Cuando Santi insistió y pronunció el nombre de Eugenia Suárez, Nora fue más directa aún: “Esa mujer fue la que detonó esta familia. Punto final.”

A lo largo de toda la conversación, Nora se negó a pronunciar su nombre. Cada vez que los conductores intentaban mencionarla, ella los frenaba. “Para mí es mala palabra. Para mí es mala palabra. Punto. No voy a perder tiempo en ella”, repitió.

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La mamá de Wanda Nara se mostró enojada al hablar de la actriz y dejó en claro que no cree en la relación (Video: El ejército de la mañana-Bondi Live)

Cuando Marcela Baños señaló que Mauro también tenía responsabilidad en la infidelidad, puesto que era él quien estaba casado con Wanda, no la China, la madre de la empresaria no cedió. “De cien hombres, noventa y nueve son infieles. De cien hombres, noventa y nueve. Una cosa es una cosa chiquita y otra cosa es esta, esto que todos saben, vamos, los antecedentes de ella. Basta.” Y agregó un dato que generó impacto en el piso: “Él mismo dijo, llorando y me lo pedía por favor, de que ella tenía olor. Ahora no tiene más olor. O sea, la está usando para lastimar a Wanda. Y bueno, algún día se va a ver.”

Ochoa le preguntó entonces si creía que el delantero seguía enamorado de su expareja, la respuesta de Nora fue contundente: “Esto es un trabajo que están haciendo en conjunto. Sí, para mí sí. A mí no me lo saca nadie de la cabeza y soy libre de opinar y pensar. Sí, la está usando y ella lo usa a él porque aprovecha la economía. Se usan, le saca, le saca, le saca plata, así que está perfecto. Es un negocio de ellos. No me voy a meter, no me interesa.” A pesar de todas las críticas que tiene de la relación, la señora defendió a su exyerno: “Yo a Mauro lo quiero, del papá de mis nietas nada.”

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Luego reveló que tiene mensajes de Icardi hablando mal de la China, aunque aclaró que jamás los haría públicos. “Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella, que yo jamás los voy a usar, nunca haría eso. Yo sé lo que él piensa y pensaba de ella, punto final.” Cuando Santi le preguntó si esos mensajes eran actuales —la pareja lleva dos años de relación— Nora cerró el tema: “No, no voy a explayarme en algo que no me interesa.”

El contexto económico también apareció en la conversación. Nora señaló que Mauro está actualmente sin club y que es Wanda quien está sosteniendo los gastos de las hijas. “Gracias a Dios que Wanda puede trabajar y viajó por una marca. Es ella la que está manteniendo a las nenas. Él está por ahora sin club. Pero tiene trabajo, tiene ingresos. Así que bueno, en buena hora que una madre por lo menos está pagando el hotel, porque las nenas tienen pánico, las nenas hay que trasladarlas en taxis, estamos todos en Italia.”

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Hacia el final de la entrevista, Nora dejó caer otro dato sin desarrollarlo del todo. Afirmó haber hablado con exparejas de la China Suárez y que esas conversaciones refuerzan su postura. “Yo sé lo que han sufrido las otras parejas y personas porque he hablado. Y yo sé mis nietas lo que dicen y lo que sienten y cómo la pasan cuando la ven y cuando están. Basta entonces.” Cuando el equipo del programa sugirió nombres —Eugenia Tobal, Pampita, Benjamín Vicuña, Nicolás Cabré— Nora no confirmó ni desmintió ninguno. Solo precisó: “Con las mujeres, obviamente con las mujeres.”