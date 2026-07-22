“Esta camiseta se respeta”: el video de Kempes en contra de las teorías conspirativas tras la final del Mundial

Mario Kempes desmiente teorías conspirativas sobre Argentina en la final del Mundial

Mario Kempes salió a frenar el caudal de versiones que inundaron las redes sociales tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. El ex delantero campeón del mundo en 1978 publicó un video en su cuenta de Instagram en el que rechazó de forma directa las teorías conspirativas y pidió a los hinchas no amplificar rumores sin ningún respaldo probatorio.

“Esas versiones que andan dando vueltas por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie”, afirmó Kempes en el mensaje, grabado a cámara propia y con un tono deliberadamente sobrio. El ex goleador reconoció que el equipo no estuvo a la altura de sus actuaciones anteriores en el torneo, pero trazó una línea clara entre el bajón de rendimiento y las acusaciones que proliferaron en distintas plataformas digitales desde el pitazo final en Nueva Jersey.

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El detonante de buena parte de esa narrativa fue un video filtrado en el que Lionel Messi se dirige a sus compañeros en el túnel previo al partido con la frase “Tranquilidad, pensemos en jugar nomás”, imagen que miles de usuarios interpretaron como prueba de un clima anómalo dentro del plantel.

La selección argentina no se pudo imponer ante España en la final del Mundial (REUTERS/Jeenah Moon)

Fuentes del entorno del jugador confirmaron a Infobae que la referencia apuntaba al clima externo y a las presiones propias de una final, sin ningún otro trasfondo. Además, esa no fue la arenga principal: en el vestuario se había desarrollado previamente un discurso más extenso, tanto de Messi como del cuerpo técnico, que no fue captado por las cámaras.

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“Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite”, sostuvo. Y agregó: “Si queremos ser exigentes con el equipo, seamos exigentes como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento.”

Kempes, quien vistió la camiseta albiceleste en el Mundial de 1978, fue campeón, goleador, mejor jugador de ese torneo y conoce de cerca el peso de representar al país en una definición, eligió apelar a esa experiencia para dar peso a su llamado a la mesura. “No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte”, sostuvo, antes de reconocer que los malos partidos son parte inevitable del fútbol. “Hay días mejores, hay días peores. Yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante.”

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“Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas”, cerró el exdelantero, en lo que constituyó el tramo más directo de su mensaje.

Kempes no fue el único ídolo del fútbol argentino en alzar la voz: Óscar Ruggeri también se sumó al rechazo desde el programa F90, de ESPN. El Cabezón fue por la misma línea, aunque con más énfasis en el absurdo de algunas hipótesis. “Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi: ‘Ya está. Esta final hay que perderla’. Es de locos que alguien pueda pensar que le pueden ir a decir a Messi, ¿quién?“, disparó el campeón del mundo en 1986. Y reconoció el mérito del rival: “Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España”.

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