Sociedad

Gran operativo en Villa Crespo por el derrame de ácido clorhídrico: tres personas fueron atendidas por el SAME

Dentro del contenedor había un recipiente de 30 kilos de capacidad con una fisura, lo que provocó el derrame del producto y el aviso a las autoridades

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El ácido clorhídrico se derramó en la calle Tres Arroyos al 500 desde un contenedor con una fisura y un recipiente de 30 kilos en su interior
El ácido clorhídrico se derramó en la calle Tres Arroyos al 500 desde un contenedor con una fisura y un recipiente de 30 kilos en su interior

Un derrame de ácido clorhídrico en un contenedor de residuos en el barrio porteño de Villa Crespo movilizó a dotaciones de Bomberos de la Ciudad, al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y a la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) de la Policía de la Ciudad. El episodio, que ocurrió esta tarde, dejó como saldo a tres personas bajo supervisión médica.

El incidente ocurrió sobre la calle Tres Arroyos al 500, entre la avenida Honorio Pueyrredón y Rojas, y se originó en un contenedor de color azul que tenía una etiqueta con la inscripción “ácido clorhídrico” y se encontraba lateralizado con una fisura, lo que provocó que el líquido se derramara sobre la calzada.

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Cuando llegó la Policía porteña a supervisar la situación, tras la alerta de los vecinos, en el interior del contenedor hallaron un recipiente de aproximadamente 30 kilos con la sustancia.

El operativo en Villa Crespo incluyó la absorción del líquido con material especial y un perímetro de seguridad para proteger a los transeúntes
El operativo en Villa Crespo incluyó la absorción del líquido con material especial y un perímetro de seguridad para proteger a los transeúntes

El SAME atendió en el lugar a tres personas afectadas por la exposición al líquido. Una mujer de 44 años presentó un broncoespasmo y optó por retirarse por sus propios medios para consultar a su neumonólogo. Los otros dos afectados —una mujer y un hombre de alrededor de 30 años— recibieron control clínico en el lugar y no requirieron traslado.

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El operativo de contención fue inmediato. El líquido derramado fue absorbido con material especial y se estableció un perímetro de seguridad en la zona para resguardar a los transeúntes.

La BEE realizó una inspección del contenedor con una cámara térmica, que arrojó valores normales. Luego, los especialistas procedieron a la segregación de la sustancia derramada y la colocaron en un empaque y sobreempaque, a la espera de lo que disponga el Juzgado Interventor.

Un camión derramó casi mil litros de ácido nítrico en Córdoba

La semana pasada se desplegó un intenso operativo en el barrio Las Playas de Villa María, provincia de Córdoba, tras el derrame de aproximadamente 1.000 litros de ácido nítrico en la intersección de calle Paraguay y la colectora de avenida Perón.

Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de la Municipalidad encabezaron la intervención, que logró evitar consecuencias mayores y mantuvo el control de la situación desde los primeros minutos de la emergencia.

Parte trasera de un camión rojo y blanco con símbolos de peligro, junto a una persona con traje protector amarillo que rocía el piso
El derrame de ácido nítrico en Córdoba obligó al cierre perimetral, a la recomendación de cerrar puertas y ventanas y a la neutralización con arena y tierra (La Voz)

La alarma se activó cuando un camión que transportaba ácido nítrico sufrió el colapso de uno de los bidones plásticos que contenían la sustancia, lo que provocó el derrame sobre la calzada. La detección inmediata del incidente permitió que los servicios de emergencia acudieran al lugar, donde evaluaron los riesgos y coordinaron las primeras acciones de seguridad para vecinos y personal.

En los primeros momentos tras el derrame, se consideró la evacuación de los residentes cercanos, mientras se activaban los protocolos correspondientes junto a las instituciones intervinientes. Tras una evaluación inicial, se determinó que esa medida no era necesaria, según Miguel Toselli, director de Defensa Civil.

El funcionario precisó, de acuerdo con lo informado por La Voz, que la cantidad derramada rondaba los 1.000 litros, un volumen que representaba un riesgo considerable aunque manejable bajo los procedimientos de emergencia establecidos.

Una de las primeras decisiones fue el cierre perimetral de la zona afectada, con restricción del tránsito y el acceso al área del derrame. Al mismo tiempo, se realizaron recorridas informativas por las calles aledañas, donde se pidió a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas como medida preventiva para evitar la inhalación de vapores y reducir cualquier exposición a la sustancia.

La neutralización del ácido nítrico contó con el apoyo de operarios del Corralón Municipal, quienes aportaron arena y tierra para acelerar el proceso y facilitar el retiro seguro del material. El camión, que aún contenía restos de la sustancia, fue trasladado a un sector sin riesgos, bajo los procedimientos establecidos para el manejo de residuos químicos.

El operativo contempló la limpieza integral de la zona y la recolección de los residuos generados, con el fin de eliminar cualquier rastro que pudiera representar un peligro para la población o el ambiente. Las tareas se extendieron bajo la supervisión de las autoridades locales, que coordinaron cada paso en contacto permanente con los equipos especializados.

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