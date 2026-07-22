Crimen y Justicia

Detuvieron a dos ex policías acusados de asesinar a un joven de 24 años que está desaparecido desde enero en Rosario

Andrés Lisandro Saavedra fue visto por última vez entre el 21 y el 25 de enero. Su cuerpo todavía no fue encontrado

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Primer plano de un hombre joven sonriendo, con cabello oscuro y camiseta a rayas horizontales de color azul y amarillo, sobre un fondo liso claro
Andrés Lisandro Saavedra tenía 24 años

La investigación por la desaparición de Andrés Lisandro “Fido” Saavedra, un joven de 24 años del que no se tenían noticias desde fines de enero en Rosario, dio un giro en las últimas horas con la detención de un policía retirado y de su hijo, un ex integrante de la Policía de Santa Fe. Ambos serán imputados la próxima semana por el delito de homicidio, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Los procedimientos fueron ordenados por la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de la causa iniciada para establecer el paradero de Saavedra, cuya desaparición fue ubicada entre los días 21 y 25 de enero de este año.

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Los allanamientos se realizaron en dos viviendas ubicadas sobre calle Rivarola al 7400 y Garay al 5100, en la ciudad de Rosario. Las medidas fueron ejecutadas de manera conjunta por la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe y efectivos de la Policía Federal Argentina.

Como resultado de los operativos fueron detenidos Pedro V., policía retirado, y su hijo Cristian Pedro V., ex integrante de la fuerza provincial que fue exonerado en 2023.

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Cartel con texto "SE BUSCA" y nombre Lisandro Andrés Saavedra. Dos fotos de un hombre, números telefónicos y nombres de contacto
La familia del joven lo buscaba desde enero de 2026: su cuerpo sigue sin aparecer

Además, en el marco de la investigación, se secuestraron los teléfonos celulares de Pedro Agustín B., integrante del Servicio Penitenciario Federal, y de Rocío Yanet B., oficial de la Policía de Santa Fe que actualmente presta servicios en la Policía de Investigaciones (PDI).

Durante los allanamientos también participaron canes especializados en búsqueda de personas, que inspeccionaron ambos inmuebles por disposición de la fiscal. Sin embargo, las tareas dieron resultado negativo y el cuerpo de Saavedra aún no fue hallado.

La audiencia imputativa está prevista para el próximo martes. Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que existen medidas de prueba que permanecen bajo reserva y que otros detalles de la investigación serán expuestos durante esa audiencia.

Una persona sostiene un cartel blanco con la frase "Justicia x Lisandro" escrita en letras negras. Es de noche. Hay otras personas y vehículos en el fondo
"Voy a seguir levantando la voz voy a guerrear por mi hermano hasta que la verdad salga a la luz", aseguró Javier, hermano de "Fido"

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la causa, la principal hipótesis de los investigadores es que Saavedra ingresó a robar a la vivienda de los ahora detenidos y que, posteriormente, padre e hijo fueron a buscarlo. En ese contexto se habría producido el homicidio y la posterior desaparición del cuerpo.

Las mismas fuentes señalaron que la investigación cuenta con testigos de identidad reservada y otros elementos probatorios que, por el momento, no serán difundidos para no afectar el avance del expediente.

En relación con uno de los detenidos, Infobae pudo confirmar que Cristian Pedro V. había sido exonerado de la Policía de Santa Fe en 2023 en el marco de una causa iniciada en Venado Tuerto por presuntas maniobras vinculadas a allanamientos ilegales y sobornos.

El hermano de Andrés Lisandro Saavedra denunció que lo mató la policía (Video/Facebook Javier Saavedra)

La denuncia pública de la familia

Meses antes de las detenciones, la familia de Saavedra había realizado una protesta para reclamar avances en la investigación. En ese contexto, su hermano Javier difundió un video en redes sociales en el que expuso la hipótesis que sostenían desde el nucleo familiar del joven.

“Se metieron a robar la casa de unos policías. Después ellos mismos iniciaron la búsqueda y los encontraron. Los policías asesinaron a mi hermano”, afirmó en esa publicación.

En el mismo mensaje también cuestionó el trabajo de la Justicia y reclamó la detención de los responsables. “Nosotros ya supimos toda la verdad. Se presentó todo en Fiscalía, pero nos tuvieron a las vueltas”, sostuvo. Y cerró: “Voy a seguir levantando la voz voy a guerrear por mi hermano hasta que la verdad salga a la luz”.

Hasta las detenciones concretadas en las últimas horas, esas afirmaciones correspondían exclusivamente a la versión de la familia y no habían sido confirmadas oficialmente por la investigación. Ahora, con el avance de la causa, la fiscalía detuvo a un policía retirado y a su hijo, un ex policía, quienes serán imputados por homicidio, mientras continúa la búsqueda del cuerpo de Adrés Lisandro Saavedra.

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