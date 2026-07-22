Crimen y Justicia

Investigan la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell: su madre ya había sido sospechada por el fallecimiento de otras dos hijas

La menor falleció este lunes. Su mamá dijo que se broncoaspiró mientras tomaba la mamadera, aunque la autopsia definirá qué ocurrió

Guardar
Google icon
La nena murió en el Hospital Municipal de Villa Gesell
La nena murió en el Hospital Municipal de Villa Gesell

La Justicia investiga la muerte en Villa Gesell de una nena de 2 años que iba a cumplir 3 este sábado y cuya madre había estado bajo sospecha en casos anteriores por el fallecimiento de otras dos hijas. La mujer perdió la tenencia de sus otros hijos, estuvo detenida y afrontó un juicio en el que resultó absuelta.

De acuerdo a fuentes oficiales, la menor fue llevada durante la madrugada de este lunes al Hospital Municipal de Villa Gesell sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos, aunque no pudieron revertir el cuadro.

PUBLICIDAD

Según relataron desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad, la madre explicó al equipo médico que la nena se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera, pero la causa concreta del fallecimiento será determinada por la autopsia.

Desde el hospital dieron aviso a la Policía para las actuaciones correspondientes. El caso quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien inició el expediente bajo la figura de averiguación de causales de muerte.

PUBLICIDAD

El caso sumó conmoción cuando se supo que la madre de la nena, de 44 años, había sido juzgada y absuelta en 2018 por la muerte de una hija de 11 meses ocurrida en Mar del Plata en 2016, según indicó el diario La Capital.

Tanto ella como su entonces pareja estuvieron presos casi dos años, hasta que un tribunal determinó que no hubo pruebas para condenarlos y que no se comprobó maltrato ni abuso.

En ese expediente también se tuvo en cuenta el fallecimiento de otra hija en 2013, una bebé de seis meses. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o de abuso sexual, atribuyendo las muertes a complicaciones respiratorias.

Aquel caso tomó repercusión en todo el país. Las imágenes de la pareja recorrieron los medios nacionales, ya que a pesar de que se declararon inocentes en todo momento, los padres abandonaron su casa y estuvieron ocultos durante varios días tras el deceso de su beba.

En el medio, hubo intervenciones previas de la Justicia de Familia, que dispuso la adopción o el ingreso de otros hijos a hogares.

Después de la absolución, la mujer se mudó a Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la nena fallecida el lunes.

Por el momento, el expediente por la muerte de la niña sigue bajo investigación, a la espera de los resultados de la autopsia y de las pericias médico-forenses que puedan esclarecer el motivo del deceso.

Temas Relacionados

Villa GesellÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ordenaron la captura de un ciudadano polaco por el femicidio de una mujer en Córdoba

Luciana Ojeda fue hallada con signos de violencia en su departamento de Nueva Córdoba. La Justicia busca a Jan Korzeniecki, quien convivía con ella desde principios de julio y permanece prófugo

Ordenaron la captura de un ciudadano polaco por el femicidio de una mujer en Córdoba

“Poné toda la plata”: detuvieron a un ladrón por un asalto a mano armada y descubrieron que robó otros cinco comercios

Sucedió en Mar del Plata. El sospechoso, de 31 años, fue arrestado tras asaltar un kiosco. Al momento de su captura le secuestraron una pistola calibre .22 y recuperaron más de 170 mil pesos de la recaudación

“Poné toda la plata”: detuvieron a un ladrón por un asalto a mano armada y descubrieron que robó otros cinco comercios

Cayó “Zapallito”, el motochorro acusado de matar al hombre de La Matanza que defendió a un vecino de un robo

Nahuel Leonel Bazán fue detenido por el crimen de Lucas Galván, que perdió la vida al defender a un joven de su barrio en medio de un asalto. Cumplió la mayoría de edad mientras estaba prófugo

Cayó “Zapallito”, el motochorro acusado de matar al hombre de La Matanza que defendió a un vecino de un robo

Violento robo en Miramar: asaltaron y maniataron a dos jubilados para robarles plata y joyas

Ocurrió este martes a la noche mientras la pareja estaba en su casa. Poco después ocurrió un intento de robo similar en el barrio Las Lomas. Buscan a los sospechosos

Violento robo en Miramar: asaltaron y maniataron a dos jubilados para robarles plata y joyas

“Las entregaron”: engañó a tres prostitutas para robarles, casi mata a una de ellas y piden que vaya a juicio

Pablo Vicente Murúa (47) fue detenido el día siguiente al hecho, tras protagonizar un accidente vial en Merlo con la misma moto que había escapado del edificio de Belgrano donde atacó a las mujeres

“Las entregaron”: engañó a tres prostitutas para robarles, casi mata a una de ellas y piden que vaya a juicio

DEPORTES

“Esta camiseta se respeta”: el video de Kempes en contra de las teorías conspirativas tras la final del Mundial

“Esta camiseta se respeta”: el video de Kempes en contra de las teorías conspirativas tras la final del Mundial

Racing venció a San Luis por 2-0 y conquistó su primer título en el fútbol femenino

La controvertida decisión que tomó la FIA con Franco Colapinto en medio de los rumores sobre su futuro en la F1

Garnacho acordó la llegada a su nuevo equipo de la Premier League: la figura de la selección argentina que tendrá de compañero

Miami Heat publicó y borró un video de presentación de LeBron James: el error digital que disparó especulaciones en la NBA

TELESHOW

La reflexión de Cazzu tras las críticas en redes que tildaron a Argentina de racista: “Es terrible que se discrimine”

La reflexión de Cazzu tras las críticas en redes que tildaron a Argentina de racista: “Es terrible que se discrimine”

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue dura: “Para mí es mala palabra”

Los días de Sofía Solá en Barcelona: playa, amigos y relax

Las paradisíacas vacaciones de Paula Chaves y Pedro Alfonso en El Salvador: familia, surf y piscina con vista al mar

El desgarrador posteo de la mamá de Gaspi a más de un mes de su muerte: “Fuiste mi luz, mi revolución y sendero”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Exiliados nicaragüenses pide a la ONU frenar la iniciativa de Ortega para suprimir elecciones

El presidente Arévalo confirma que se analizan medidas tras evaluar el alza de los combustibles

Guatemala prevé una inversión de Q226 millones para el remozamiento de las cárceles donde están los pandilleros

Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán