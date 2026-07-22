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Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán

El Mando Central reportó las cifras desde el destructor USS Michael Murphy mientras Trump amenazó con atacar puentes y centrales eléctricas iraníes por cada ataque a embarcaciones en el estratégico paso

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Un buque de guerra de color gris oscuro navega sobre el agua. Un helicóptero militar de color oscuro vuela al lado de la popa del buque, dejando estelas de vapor o rocío en el agua
El buque de asalto anfibio USS Anchorage de la Armada de Estados Unidos navega en aguas abiertas mientras un helicóptero de la Infantería de Marina realiza una maniobra aérea cerca de su popa (USS Anchorage)

El destructor USS Michael Murphy interceptó y desvió nueve buques comerciales e inhabilitó una embarcación adicional en el mar Arábigo como parte del bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre los puertos iraníes, informó este miércoles el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un comunicado publicado en redes sociales. La operación se desarrolla mientras el presidente Donald Trump escaló la presión sobre Teherán con una nueva amenaza: destruir puentes y centrales eléctricas iraníes, incluidas instalaciones en la propia capital, por cada ataque de las fuerzas iraníes contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

El CENTCOM precisó que marineros a bordo del USS Michael Murphy (DDG 112), un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, supervisaron las operaciones de interdicción mientras la nave patrullaba el mar Arábigo. La cifra acumulada corresponde al balance actualizado al 22 de julio, según el comunicado del mando militar, que no especificó las banderas ni las cargas de las embarcaciones afectadas.

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Trump publicó este miércoles en su red social Truth Social una advertencia que marca un nuevo umbral en la escalada del conflicto. “A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella”, escribió el mandatario. La amenaza se suma a once noches consecutivas de bombardeos estadounidenses contra objetivos militares iraníes.

El bloqueo naval que ejecuta el USS Michael Murphy es la segunda fase de una operación que Washington reimplantó el 14 de julio por orden directa de Trump, una semana después de que el presidente anunciara la cancelación del memorando de entendimiento suscrito con Teherán el 18 de junio. Ese acuerdo de 14 puntos, mediado por Pakistán y Qatar, había contemplado el levantamiento del cerco marítimo a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz y había abierto la puerta a negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Su colapso llegó tras lo que Washington calificó como ataques persistentes de Irán contra embarcaciones comerciales en violación del texto acordado, algo que Teherán rechazó.

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FOTO DE ARCHIVO: En primer plano, estatuas de militares iraníes, mientras al fondo se divisan embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 22 de mayo de 2026 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: En primer plano, estatuas de militares iraníes, mientras al fondo se divisan embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 22 de mayo de 2026 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

El estrecho de Ormuz, paso de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto entre Irán y Omán, canalizaba antes del conflicto cerca del 20% del petróleo y el gas natural licuado comercializados en el mundo. Su cierre efectivo desde febrero ha sacudido los mercados energéticos globales: el barril de Brent volvió a superar los 95 dólares este miércoles, según datos recogidos por AFP, en medio de la doble presión que ejercen el bloqueo en Ormuz y la amenaza de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, de atacar buques saudíes en el mar Rojo.

Irán declaró “en suspenso” sus compromisos derivados del memorando tras los ataques de las últimas semanas. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, comunicó la suspensión a la agencia Tasnim, mientras el mando militar iraní advirtió que no cederá “ni un ápice” sobre el estrecho de Ormuz. Washington alega que sus operaciones responden a violaciones iraníes del acuerdo y mantiene abierta la posibilidad de ampliar los objetivos: Trump señaló que el próximo blanco podría ser un complejo subterráneo cerca de Natanz donde, según agencias de inteligencia occidentales, Irán construye una instalación no declarada de enriquecimiento de uranio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió este miércoles ante cancilleres del sudeste asiático, al margen de la cumbre de la ASEAN en Manila, que permitir a Irán controlar el estrecho de Ormuz establecería un precedente con consecuencias globales. La parálisis del paso estratégico presiona las cadenas de suministro energético de Asia oriental, Europa y América Latina, y pone a prueba la capacidad de la comunidad internacional para forzar una salida negociada antes de que la escalada militar haga inviable cualquier acuerdo.

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