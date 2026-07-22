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Los días de Sofía Solá en Barcelona: playa, amigos y relax

La hija de Maru Botana se mudó a la ciudad española para comenzar su carrera como modelo y abrió un íntimo carrete

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Mujer sonriente y mojada con bikini de dos piezas de cuadros y rayas marrones y beige, pulseras rojas y negras en las muñecas, bajo cielo azul
Sofía Solá se mudó a Barcelona y mostró cómo están siendo sus días en la ciudad española (Instagram)

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, lleva varios meses instalada en Barcelona para dar sus primeros pasos como modelo. Desde que tomó la decisión de cruzar el Atlántico y radicarse en España, sus redes sociales fueron mostrando ese proceso de a poco: castings, producciones y la construcción de una vida nueva lejos de Argentina. Ahora, con un carrete de fotos que publicó en sus redes, eligió mostrar otra cara de esa experiencia.

“Fotitos más naturales mías xq sino es todo beboteo y cositas y personas lindas q vi este último tiempo”, escribió al pie de las imágenes. La frase funciona como una declaración: frente a un feed que suele estar dominado por contenido de moda y producción profesional, Sofía decidió abrir una ventana a su cotidianidad sin filtros.

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El carrete arranca con ella en la playa. Recién salida del agua, con un bikini de cuadros en bordo y blanco y el pelo pegado al rostro, posa con los brazos abiertos contra un cielo sin nubes. La arena y el Mediterráneo de fondo ubican la escena en las playas de la ciudad condal. Unos metros más atrás, otra foto captura a una pareja abrazada sobre una toalla, ajenos a todo: una de esas escenas que Sofía decidió guardar como parte de las “cositas lindas” que vio en este tiempo.

Mujer joven con cabello largo sostiene una tarta grande de frutas con base de galleta y cubierta de duraznos y ciruelas, junto a sillas rojas
Sofía pasó por el local que tiene Maru Botana, su mamá, para tener un poco de gusto a casa
Una mujer joven con cabello recogido viste top rojo y short de jean, sostiene una bolsa rosa, posa junto a un cactus, un arbusto y un edificio moderno
"Cositas y personas lindas que vi este último tiempo", escribió Solá en el pie de foto de la publicación
Mujer joven con camiseta gris, bolsa rosa y cabello recogido bebe de vaso con pajita; al fondo, calle con coches, árboles y semáforo en verde
En pleno verano la modelo eligió de aliado un café frío

La Villa Olímpica aparece en dos tomas consecutivas. En la primera, Sofía posa de espaldas a un cactus enorme con las torres características del barrio al fondo, con un top rojo y shorts de jean. En la segunda, la misma locación pero en primer plano: se ríe mientras mira el tatuaje que tiene en el antebrazo, la cabeza inclinada, los ojos cerrados por el sol. Sin pose, sin dirección de arte.

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El recorrido por la ciudad incluye también el Passeig de Gràcia. Una de las fotos muestra la fachada de la Casa Batlló de Gaudí al atardecer, con la luz dorada sobre los azulejos de la obra del arquitecto catalán. Otra toma la muestra a ella misma caminando por la vereda con un café helado en la mano, mochila rosa al hombro y el sol de frente, en una escena que podría ser cualquier mañana de semana.

La moto también tiene su lugar en el carrete. Sofía aparece en medio de la calle con un casco blanco puesto, una musculosa gris con escote halter y shorts cortos, con una bolsa en la mano y el gesto de quien acaba de bajarse. El Santander de la esquina y los carteles en catalán del fondo confirman que la escena es Barcelona pura.

Fachada de la Casa Batlló con sus balcones y tejado escamado, rodeada de edificios adyacentes, árboles, farolas y gente caminando por la calle
La Casa Batlló, edificio modernista diseñado por Antoni Gaudí
Mujer joven con casco blanco y blusa gris camina junto a motocicletas estacionadas en una calle urbana con edificios y árboles
Mini short, remera color gris y el casco de la moto, lista para seguir sus aventuras en las calles de Barcelona
Mujer de pelo largo con top gris y bolso negro, levantando brazo con objeto plateado. Pared morada con cuadros enmarcados, espejo, barra y papelera
La modelo posó con las fotos de Baywatch, la icónica serie de los 90

Algunos momentos del carrete parecen corresponder a una escapada fuera de la ciudad. Una foto frente a una pared cubierta de azulejos de motivos geométricos en azul y blanco, con adoquines en el piso y una arquitectura que remite claramente a Lisboa, muestra a Sofía con campera estilo militar gris, jeans rectos y ojotas, haciendo un gesto pícaro a cámara. Otra toma en la misma ciudad la registra sentada en la terraza de un café, con la misma campera, revisando su cartera mientras alguien la fotografía desde arriba.

Las salidas nocturnas también quedaron registradas. En un bar de azulejos rojos y ambiente cálido, una amiga fotografía la mesa con el celular: hay vermú con rodaja de naranja, pan con tomate, aceitunas y un abanico violeta. En otra imagen, Sofía aparece sentada en la vidriera de un restaurante al atardecer, con look negro y sin maquillaje, los tatuajes de ambos brazos bien visibles, la mirada fija en la cámara.

Uno de los momentos más descontracturados del carrete tiene lugar en el interior de un local con decoración kitsch. Sofía fotografía con su celular una pared cubierta de cuadros enmarcados con imágenes de la serie Baywatch: actores en traje de baño rojo, escenas de playa, fotos autografiadas. La escena tiene algo de turismo irónico y algo de genuina curiosidad.

Mujer joven con chaqueta oscura, camiseta blanca, pantalón vaquero, sandalias de dedo y diadema. Muro de azulejos y calle empedrada
El look chill de Sofía: jean, ojotas, campera militar y remera blanca
Mujer joven con top negro de tirantes sentada en una silla. Presenta tatuajes en los brazos. Al fondo hay una ventana, una calle con edificios, coches y personas
En estos meses, Solá se hizo su grupo de amigos que la acompañaron en este tiempo
Mujer joven con cabello rubio recogido, top rojo, bolso rosa. Brazos con tatuaje y pulsera. Anillo en dedo anular. Fondo de cactus y vegetación
Sofía viajó meses atrás a Barcelona para comenzar su camino como modelo (Instagram)

Las salidas con amigos también quedaron en el carrete. En un bar de azulejos rojos y ambiente cálido, una amiga fotografía la mesa con el celular: hay vermú con rodaja de naranja, pan con tomate, aceitunas y un abanico violeta sobre la madera. En otra imagen, Sofía aparece sentada en la vidriera de un restaurante al atardecer, con look negro y sin maquillaje, los tatuajes de ambos brazos bien visibles y la mirada fija en la cámara.

Un perro marrón rizado, sentado en el alféizar de una ventana con postigos verdes, mira hacia adentro de la casa. Sin personas, sin contexto adicional: solo una imagen que Sofía guardó porque le pareció linda, exactamente como anunció en el pie de foto.

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