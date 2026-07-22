El presidente Arévalo confirma que se analizan medidas tras evaluar el alza de los combustibles

Bernardo Arévalo afirmó que el Ejecutivo definirá medidas en los próximos días ante el alza de los combustibles en Guatemala. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia )

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el Ejecutivo definirá medidas en los próximos días tras analizar el alza de los combustibles en Guatemala, un aumento que atribuyó a las tensiones y acciones bélicas en el Golfo Pérsico y a su efecto sobre el mercado internacional de hidrocarburos, con impacto directo sobre el diésel y la estabilidad económica del país. Según lo publicado por el medio oficial Agencia Guatemalteca de Noticias.

Entre el 13 y el 20 de julio, los precios subieron 50 centavos por galón en la gasolina superior, 49 centavos en la regular y 1,96 quetzales en el diésel, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas.

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El dato se convirtió en uno de los principales insumos del análisis técnico que el Gobierno mantiene abierto para determinar si la presión sobre los precios será temporal o más prolongada.

Arévalo sostuvo que la variación no responde a factores internos, sino al comportamiento del mercado mundial. Explicó que hace apenas una semana los precios habían mostrado una baja ante la expectativa de un fin del conflicto, pero la reanudación de las hostilidades volvió a empujar las cotizaciones al alza.

Las declaraciones del mandatario fueron ofrecidas durante una gira de trabajo en Quetzaltenango, en el contexto de la inauguración de una nueva planta de distribución de PepsiCo para la región occidental. Allí insistió en que el Gobierno sigue de forma permanente la evolución de los combustibles antes de resolver qué respuesta aplicar.

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Un cartel de estación de servicio Shell exhibe los precios de distintos tipos de combustibles en una calle con postes y cables eléctricos. (Sololá Informativo Digital)

El Gobierno analiza un nuevo apoyo económico para los combustibles

La posibilidad más concreta que ya evalúa la administración es un nuevo apoyo económico temporal para los consumidores de combustible. El propio presidente instruyó a la cartera de Energía y Minas a estudiar esa opción con el objetivo de aliviar el gasto de la población.

Esa línea de acción fue reafirmada después de que el martes el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, adelantara que el Gobierno estudia establecer un nuevo subsidio. Según expresó el funcionario, por coordinación presidencial los ministros involucrados se reunirán para definir la viabilidad de ese respaldo.

Si el Ejecutivo concluye que la medida es oportuna, la propuesta será presentada ante el Congreso de la República para que continúe el proceso de aprobación. Arévalo dijo que las decisiones estarán guiadas por la evolución del escenario internacional y por la necesidad de proteger la estabilidad económica del país.

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El mandatario resumió ese horizonte de corto plazo con una frase directa: “En los próximos días estaremos viendo cuáles son las medidas que podemos tomar”. La definición final dependerá del análisis técnico que actualmente realizan las autoridades.

El MEM atribuye el aumento a Medio Oriente y al estrecho de Ormuz

El Ministerio de Energía y Minas mantiene un monitoreo del mercado nacional e internacional de hidrocarburos para seguir el abastecimiento e informar a la población. El ministro Barrios señaló que la incertidumbre actual está vinculada a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y a los riesgos en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más relevantes para el transporte mundial de petróleo.

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Esa explicación coincide con la dada por Arévalo, quien ubicó el origen del encarecimiento en el conflicto en la región del Golfo Pérsico. Según el presidente, ese escenario altera el comercio internacional de hidrocarburos y luego traslada sus efectos a Guatemala.

El MEM también indicó que los precios publicados por algunas estaciones de servicio reflejaron variaciones que no constituyen una distorsión. Por esa razón, la cartera concluyó que no era necesario emitir precios de referencia conforme al artículo 49 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.

La respuesta directa del Gobierno, por ahora, es esta: no hay una medida anunciada todavía, pero sí un análisis en curso y la evaluación de un subsidio temporal, mientras las reuniones técnicas buscan establecer si el repunte del diésel y de las gasolinas responde a un episodio pasajero o a una presión de mayor duración sobre el mercado guatemalteco.

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