Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

Irán ataca instalaciones de EEUU en Kuwait, Jordania y un centro de datos de Amazon en Bahréin

Las autoridades de Bahréin confirmaron este miércoles una nueva interceptación de ataques aéreos por parte de Irán con misiles y drones, sin pronunciarse sobre posible víctimas o daños, en el marco de un nuevo intercambio de ataques entre las fuerzas estadounidenses e iraníes, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El Ejército bahreiní ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que “los sistemas de defensa antiaérea, mostrando una determinación inamovible y una elevada preparación para el combate, han interceptado y destruido varios aparatos aéreos iraníes este 22 de julio de 2026”.

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“Irán continúa su agresión sistemática con ataques atroces contra civiles en Bahréin”, ha denunciado, antes de insistir en que “todas las armas y unidades están al máximo nivel de preparación y máxima alerta para proteger el Reino” y pedir a la población que no se acerque a “objetos sospechosos” que hayan caído en el territorio tras “la brutal agresión iraní”.

“El uso deliberado de misiles y drones contra objetivos civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”, ha destacado, al tiempo que ha ensalzado la “avanzada capacidad de combate y elevada vigilancia” mostrada por las fuerzas de seguridad para repeler el ataque.

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Horas antes, el Ejército de Irán había reivindicado un ataque contra “la infraestructura central de datos de Amazon en Bahréin”, que ha definido como “uno de los nodos clave para el intercambio de información con el Ejército estadounidense”, así como contra “un gran almacén” y una “instalación de mantenimiento y reparación” en la base de Sheij Isa, también en este país.

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Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

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Por su parte, el tránsito por el estrecho de Ormuz cayó el martes en un 31 % y en un 34 % en Bab al Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo, después de que los rebeldes hutíes del Yemen impusieran un bloqueo marítimo a Arabia Saudí, informó este miércoles la empresa de análisis de datos y rastreo de buques mercantes Kpler.

“El tráfico marítimo continúa tanto en el estrecho de Ormuz como en Bab al Mandeb, pero la confianza operativa sigue bajo presión”, dijo Kpler en su cuenta de X, donde reveló que ayer, 21 de julio, el transitó “disminuyó de forma acusada en ambos pasos estratégicos”, ahora amenazados con bloqueos en medio de las hostilidades en curso.

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Según los datos recopilados por la empresa, ayer solo nueve buques transitaron por Ormuz (una caída del 31 % respecto al día anterior), mientras que los cruces por Bab al Mandeb se situaron en tan solo 29 buques (una caída del 34 %), algo que Kpler atribuyó al “contexto de deterioro de la seguridad”.

Asimismo, la empresa confirmó “cuatro maniobras de cambio de rumbo” de buques cerca del golfo de Aden, que da acceso al mar Rojo, algo que “sugiere que los operadores marítimos están actuando con mayor cautela tras las amenazas de los hutíes contra embarcaciones vinculadas a Arabia Saudí”.

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(Con información de Europa Press y EFE)