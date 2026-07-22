La nueva era de Coco Gauff, entre la élite deportiva y el liderazgo empresarial

La estadounidense cerró 2025 con ingresos récord, impulsados por patrocinadores y premios, y consolida su peso en la WTA con dos Grand Slam y once títulos - REUTERS/Marko Djurica

A los 21 años, Coco Gauff se posicionó como la figura más relevante del tenis femenino y una de las atletas mejor pagas del mundo, según datos publicados por la revista Forbes US. Su fenómeno trasciende lo deportivo: el impacto económico y mediático la convirtió en una de las personalidades más influyentes del deporte global. De acuerdo con el artículo, la jugadora estadounidense cerró 2025 con ingresos de USD 33 millones, marca que solo superaron Serena Williams y Naomi Osaka en la última década. En esta temporada su proyección continúa en ascenso.

El ascenso de la tenista se gestó sobre expectativas altas desde su niñez. Su primer contacto con el tenis profesional llegó cuando Delta Air Lines buscaba una doble infantil de Serena Williams para un comercial. Ese encuentro marcó el inicio de una trayectoria que hoy redefine los límites de la industria deportiva.

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Un crecimiento sostenido: títulos, récords y liderazgo en el ranking

Desde su debut profesional en 2018, Coco Gauff acumuló once títulos individuales, entre ellos dos torneos de Grand Slam: el Abierto de Estados Unidos en 2023 y Roland-Garros en 2025. El circuito WTA la ubicó en el tercer puesto mundial al finalizar el año pasado, apenas un escalón por debajo de su mejor clasificación histórica.

En dobles, su desempeño también resultó destacado. Integró la dupla campeona en Roland-Garros 2024 y sumó nueve coronas adicionales en la categoría. El total de sus premios en torneos asciende a casi USD 30 millones, cifra que la sitúa entre las máximas ganadoras de la historia de la WTA.

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La tenista estadounidense lanzó Coco Gauff Enterprises junto a WME en 2026, tras separarse de la firma de Roger Federer (@cocogauff)

La relevancia de la atleta no se limita a las marcas y los contratos. “Todavía estoy lejos de mi potencial”, reconoció la deportista al anunciar la creación de su propia firma de representación, Coco Gauff Enterprises, en alianza con la agencia WME. El objetivo: tener mayor control sobre su carrera e incidir directamente en la industria del entretenimiento y los negocios vinculados al deporte.

Estrategia empresarial: de embajadora de marcas a creadora de proyectos

El salto empresarial se consolidó en 2026 con la ruptura de su vínculo con Team8, la agencia fundada por Roger Federer, y el lanzamiento de su propia compañía. Esta decisión estratégica le permitió negociar acuerdos con socios como Mercedes-Benz y Religion of Sports, el estudio creado por Tom Brady, Michael Strahan y Gotham Chopra.

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La deportista estadounidense ya construyó una cartera de patrocinadores que incluye a New Balance, Baker Tilly y Fanatics, entre otros. Solo por auspicios, Gauff percibe alrededor de USD 25 millones anuales, a los que se suman los ocho millones obtenidos en premios durante 2025, según cifras difundidas por el medio.

“Mi padre siempre me dijo que este era su plan para mí cuando era más joven, y que dependía de mí si quería sumarme o no”, contó Gauff, en declaraciones recogidas en la nota original de Forbes US. El modelo, inspirado en ejemplos como Serena Williams y Naomi Osaka, apunta a transformar el rol de las atletas en el mercado global, pasando de ser imagen de marcas a liderar proyectos y empresas propias.

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La figura del tenis femenino arma una cartera con New Balance, Baker Tilly y Fanatics, entre otros (@cocogauff)

Una trayectoria forjada en el esfuerzo familiar y la visión a largo plazo

Los orígenes de Coco muestran el peso de la planificación y el acompañamiento familiar. Sus padres, Candi y Corey Gauff, abandonaron sus empleos y mudaron a la familia de Georgia al sur de Florida para potenciar el desarrollo deportivo de su hija. Corey asumió el rol de entrenador, mientras Candi se encargó de su educación en casa. Según la publicación, la decisión implicó instalarse en la casa de los abuelos maternos y adaptar la vida cotidiana a las exigencias de la competencia internacional.

A los ocho años, Gauff ganó el torneo juvenil Little Mo en Nueva York y dos años después recibió una invitación para entrenar en la Academia Mouratoglou en la Riviera Francesa, el mismo centro donde Serena perfeccionó su juego. El seguimiento de patrocinadores fue inmediato, aunque la familia optó por retrasar la firma de acuerdos hasta 2018, cuando New Balance se convirtió en su sponsor principal.

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El impacto mediático de Gauff se multiplicó en 2019, tras vencer a Venus Williams en la primera ronda de Wimbledon con apenas 15 años. Desde ese momento, su nombre se asoció a los grandes escenarios del tenis internacional y a las expectativas de los aficionados y la prensa especializada.

Proyectos y alianzas para diversificar su influencia

La estadounidense sumó una participación en la liga de básquet femenino y encadenó acuerdos con Carol’s Daughter y Naked Juice (@cocogauff)

La diversificación de intereses de la deportista estadounidense se refleja en sus últimas iniciativas. En septiembre de 2026, anunció una alianza con Religion of Sports para desarrollar contenido televisivo, películas y proyectos digitales. Gotham Chopra, fundador del estudio, elogió la sensibilidad artística de la tenista y su capacidad para proyectar su historia más allá del deporte.

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El año pasado, Gauff lanzó su segunda zapatilla exclusiva junto a New Balance y firmó acuerdos millonarios con marcas como Carol’s Daughter y Naked Juice. Además, invirtió en la liga de básquet femenino Unrivaled, consolidando su perfil de empresaria y referente en el mundo deportivo.

“Creo que hay cierto nivel de libertad cuando te movés con libertad”, expresó Gauff sobre su independencia como agente y empresaria. Su caso se suma al de otras figuras quienes abrieron el camino para que los atletas asuman un rol protagónico en la gestión de su imagen y sus negocios.

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La historia de Gauff, seguida de cerca por patrocinadores, medios y fanáticos, anticipa nuevas etapas en la relación entre deporte, negocios y cultura. La visión familiar, el talento y la estrategia empresarial consolidaron a la joven estadounidense como una de las líderes indiscutidas de su generación, tanto dentro como fuera de la cancha.