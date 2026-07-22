Patti Smith también pidió perdón en medio de la polémica anti Argentina: “Siempre respeté el coraje de su gente”

La artista estadounidense realizó una serie de posteos que generó un malestar entre sus fans argentinos y debió tomar cartas en el asunto (Europa Press)

Durante la Copa del Mundo 2026, los discursos anti Argentina afloraron sin límites en las redes sociales Una de las que más llamó la atención fue Patti Smith, la icónica artista estadounidense, quien intentó felicitar al seleccionado español pero terminó lanzando una desafortunada crítica hacia la Argentina y, tras la polémica, debió salir a disculparse públicamente.

Todo comenzó minutos después del partido decisivo, cuando Smith publicó una historia de Instagram que, en poco tiempo, eliminó. En ella, felicitaba al joven delantero español Lamine Yamal con una imagen generada por inteligencia artificial, donde el jugador aparecía sosteniendo una kufiya, el tradicional pañuelo de Oriente Medio que se ha transformado en símbolo de identidad y resistencia palestina. Junto a la imagen, la artista celebraba al futbolista describiéndolo como “los buenos”, atribuyéndole también una carga simbólica de triunfo para el pueblo español. La publicación coincidía con otro posteo hacia Yamal, quien, a partir de otra imagen editada, corría con una bandera de Palestina tras el partido.

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Sin embargo, la frase de Smith fue rápidamente interpretada por muchos argentinos como una ofensa. La contraposición implícita entre “los buenos” y, por ende, “los malos”, generó malestar entre los fanáticos de la Selección. La reacción no tardó en llegar: la artista borró el posteo minutos después, pero ya había cosechado cientos de respuestas y gestos de descontento, incluso de personalidades públicas. Malena Pichot, por ejemplo, compartió que decidió bajar de su hogar un cuadro de la cantautora en señal de protesta.

Luego de la final del Mundial 2026, Patti Smith compartió una imagen generada con inteligencia artifial de Lamine Yamal (Instagram)

El intercambio entre seguidores y la artista se volvió masivo en redes. Entre los mensajes, se destacó el de una usuaria argentina que logró contactar a Smith de manera privada. “Hola Patti. No sé si vas a ver esto. Acabo de notar tu solicitud de seguimiento. Me tomó por sorpresa y me siento honrada. Patti, sigo tu trabajo desde que tengo 18 años; ahora tengo 35. Espero que no hayas interpretado mal mi comentario. Siempre quise dirigirme a vos con mucho respeto, porque sos una artista a la que admiro. Solo quería que entendieras nuestra perspectiva como argentinos. Somos muchos los que realmente te adoramos y creo que, más allá de algunos comentarios malintencionados, muchos de nosotros nos sentimos heridos. Gracias de nuevo por seguirme y, sobre todo, por leer lo que tengo para decirte”, expresó la fanática, reflejando el sentir de muchos.

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La respuesta de Smith no se hizo esperar y, lejos de esquivar la polémica, asumió su error y ofreció una disculpa sincera: “No. Tu comentario fue importante para mí. No quise que mis palabras se interpretaran en contra de un país que amo. Me siento terrible por haber lastimado a tanta gente. Gracias por hacerme saber cómo impacté. Ojalá pueda compensar a la gente”, respondió la artista, mostrando su arrepentimiento por lo sucedido.

"Los buenos", escribió Patti sobre una imagen del Lamine Yamal generada con inteligencia artificial (Instagram)

Al ver cómo escalaba la situación, la artista hizo un posteo público con una foto tomada durante una visita al Cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, y un mensaje para explicar sus sentimientos: “Esto es una fotografía de una estatua que me conmovió profundamente. Fue tomada en Argentina, un país que he amado desde hace mucho tiempo. Ninguna de las palabras que escribí tuvo la intención de ofender al pueblo argentino, a quienes aprecio profundamente. Siempre he respetado y admirado el coraje y la pasión de su gente. He montado caballos en el campo, actuado y exhibido mi trabajo allí. He recibido tanto amor y envío mi amor de vuelta, además de pedir disculpas sinceramente con todo mi corazón”.

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Una fanática argentina logró comunicarse con Smith luego de dejarle un comentario en el posteo que eliminó (X)

En paralelo, la cantante subió una imagen de Lionel Messi, capitán del conjunto albiceleste, a sus historias. “Más que bueno. Lo dio todo”, escribió la cantautora, sobre la imagen del capitán del conjunto albiceleste, cuyas palabras parecían hacer alusión al primer posteo que compartió de Yamal donde indicaba que “los buenos” eran los deportistas españoles..

El gesto de la artista generó reacciones divididas. Algunas figuras, como Verónica Lozano, celebraron la reflexión y la rectificación de Smith. “¡Patricia recapacitó! Bien ahí”, escribió la conductora en sus redes, acompañando el ánimo de quienes valoraron la disculpa pública. Otros usuarios, en cambio, no pudieron perdonar tan fácilmente, mientras que algunos consideraron que la artista no debía disculparse por nada.

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Finalmente, la artista decidió pedir disculpas ante los comentarios que recibió en las redes (Instagram)

"Más grande que Dios. Él lo dio todo", escribió Smith sobre una imagen de Lionel Messi (Instagram)

El episodio dejó en evidencia la sensibilidad que rodea al fútbol argentino, la potencia de las redes como espacio de debate global y la importancia del diálogo frente a malentendidos culturales. Smith, ícono internacional de la música y la contracultura, cerró su participación en la polémica con un pedido de disculpas y un mensaje de amor hacia la Argentina, reafirmando que, en tiempos de emociones desbordadas, una reflexión a tiempo puede tender puentes incluso después de las palabras más desafortunadas.