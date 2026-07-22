Los 13 años de Rufina: cómo fue el festejo íntimo organizado por Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré fotografía un momento de la celebración del 13 cumpleaños de Rufina, quien comparte la mesa con un grupo de familiares y amigos

La celebración de los 13 años de Rufina Cabré mostró el valor de los encuentros familiares íntimos y el protagonismo de las redes sociales en la vida cotidiana de figuras públicas. Nicolás Cabré, Rocío Pardo y la propia Rufina fueron los ejes de una jornada especial, donde el afecto se expresó tanto en lo presencial como en lo virtual, marcando el paso de la infancia a la adolescencia de la hija mayor del actor y la China Suárez.

La postal que eligió compartir Cabré para mostrar el festejo revela un clima de cercanía y alegría. En la imagen, Rufina aparece rodeada de cinco amigas, mientras disfrutan de una merienda en un café junto a su padre y Rocío Pardo. El ambiente es relajado, con una mesa larga decorada con elementos sencillos, bebidas y repostería casera, que refuerzan el carácter íntimo del encuentro. Cabré acompaña la fotografía con la frase: “Festejando los 13”, resumida y directa, que refleja la sencillez y la importancia del momento.

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La elección de un festejo reducido, en un ámbito cotidiano y familiar, muestra una preferencia por la calidez de los vínculos cercanos en una etapa significativa para Rufina. La presencia de Rocío, actual esposa de Cabré, se integra de manera natural al grupo, consolidando una imagen de familia ensamblada en armonía. Para Rufina, cumplir trece años significó compartir con las personas que la acompañan en su día a día, fortaleciendo la red de afectos que la rodea.

Rufina Cabré celebra su cumpleaños número trece en un encuentro familiar con Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El festejo íntimo se suma a otra celebración previa, organizada junto a la China Suárez y Mauro Icardi. Este encuentro anterior también tuvo como eje el cariño familiar, aunque con una impronta más amplia y mediática. La diversidad de celebraciones demuestra la importancia que los adultos referentes de Rufina le otorgan a cada etapa de su vida, acompañándola tanto en los eventos privados como en los públicos.

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En la historia de Instagram donde se retrata la reunión, Cabré decidió priorizar el momento compartido y el disfrute de su hija. La imagen muestra a los asistentes en actitud distendida, con sonrisas y gestos de complicidad. Los detalles del menú y la ambientación, lejos de ostentaciones, dan cuenta de una celebración centrada en el encuentro y la conversación, más que en la espectacularidad.

Días antes del festejo, Nicolás conmocionó a sus seguidores con un mensaje dedicado a la menor. En sus propias palabras: “Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo”. Este fragmento resume el sentimiento de orgullo y emoción que expresa el actor ante el crecimiento de su hija.

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Nicolás Cabré y su hija Rufina posan sonrientes para una fotografía con motivo del cumpleaños de la niña, en un retrato familiar que refleja la celebración

El mensaje continúa con una declaración de acompañamiento constante: Cabré resalta su compromiso de estar presente en cada etapa y anima a Rufina a “seguir persiguiendo sus sueños”. Estas palabras reflejan una dinámica de apoyo y aliento, fundamental en la relación padre-hija durante la adolescencia. La publicación recibió múltiples muestras de afecto por parte de los seguidores del actor, quienes valoraron la sinceridad y la ternura del mensaje.

La elección de las redes sociales como canal para expresar estos sentimientos responde a una tendencia cada vez más frecuente entre figuras públicas. Cabré utiliza su perfil para compartir momentos familiares, mostrando una faceta más personal y cercana, en contraste con su exposición profesional como actor.

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Por su parte, la China Suárez también tuvo un rol activo en la celebración de los trece años de su hija. Junto a Mauro Icardi, organizó un primer festejo que reunió a la familia en un ambiente de alegría y complicidad.

El amoroso saludo de la China Suárez a su hija Rufina por su cumpleaños: “Feliz nacimiento”

La China optó por utilizar sus historias de Instagram para homenajearla. Compartió un álbum de imágenes que recorren distintos momentos de la vida de su hija, desde su nacimiento hasta la actualidad. Una de las fotografías más significativas muestra a la actriz sosteniendo a Rufina recién nacida, sobre la cual escribió: “Feliz nacimiento, amor de mi vida”. Este gesto público refuerza la cercanía entre madre e hija y subraya el valor de la memoria afectiva.

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En el mismo álbum aparecen escenas de viajes, celebraciones familiares y situaciones cotidianas, que retratan el crecimiento de Rufina y la construcción de su identidad en el seno familiar. La China Suárez aprovecha el espacio digital para expresar el amor y el orgullo que siente por su hija, sumándose al homenaje iniciado por Cabré desde su perfil.