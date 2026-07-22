República Dominicana

República Dominicana: detienen a sujeto acusado de tráfico y a 25 haitianos indocumentados en nuevas redadas

La Dirección General de Migración y el Ejército interceptaron en Arroyo Frío–La Virgen, en Constanza, a Marcos Yeilin Caraballo Rondón cuando trasladaba a seis personas de Haití sin documentos y le incautaron el vehículo

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Manos de agente de migración revisan documentos sobre una mesa; se ven pasaportes, un brazalete oficial, agentes, valla y fila de personas en una zona fronteriza.
Un agente de migración dominicano revisa documentos de identidad en un punto fronterizo con Haití, mientras personas esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de República Dominicana reportaron la detención de un ciudadano dominicano acusado de tráfico de migrantes haitianos y el arresto de 25 personas en situación migratoria irregular durante una serie de operativos desplegados en las regiones norte y noreste del país.

La Dirección General de Migración (DGM) y el Ejército de República Dominicana realizaron un operativo en el sector Arroyo Frío–La Virgen, ubicado en el municipio Constanza, provincia La Vega. Durante la intervención, fue interceptado Marcos Yeilin Caraballo Rondón, quien conducía un vehículo color verde y transportaba a seis ciudadanos de nacionalidad haitiana sin documentación regular.

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El procedimiento incluyó la participación de agentes de interdicción de la DGM y militares del 6to. Batallón de Cazadores, como parte de una estrategia de vigilancia que abarca diferentes macro-regiones del país.

Tras la detención, tanto el conductor como los migrantes quedaron bajo custodia para la aplicación de los procesos administrativos contemplados en la Ley General de Migración 285-04. El vehículo utilizado en el traslado también fue incautado.

República Dominicana detuvo a un dominicano acusado de tráfico de migrantes haitianos en operativos migratorios en el norte y noreste del país. (Foto cortesía Dirección General de Migración (DGM))
República Dominicana detuvo a un dominicano acusado de tráfico de migrantes haitianos en operativos migratorios en el norte y noreste del país. (Foto cortesía Dirección General de Migración (DGM))

Migración irregular en la frontera dominico-haitiana

En los últimos años, la frontera que separa a Haití y República Dominicana ha sido escenario frecuente de cruces irregulares. Factores como la inestabilidad política, la crisis económica y la inseguridad en Haití han impulsado el aumento de personas que buscan ingresar a territorio dominicano sin la documentación requerida.

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Las autoridades dominicanas han intensificado los controles y los operativos en ciudades fronterizas y puntos estratégicos del país. Durante estos despliegues, los agentes suelen interceptar grupos de migrantes que viajan de forma clandestina, algunos de ellos guiados por traficantes locales o extranjeros.

En este contexto, la DGM y los cuerpos de seguridad han reportado cifras crecientes de detenciones y deportaciones. Los procedimientos incluyen traslados a centros de procesamiento migratorio y la repatriación a través de los pasos fronterizos habilitados.

La Dirección General de Migración y el Ejército de República Dominicana interceptaron en Constanza a Marcos Yeilin Caraballo Rondón con seis haitianos sin documentación regular. (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
La Dirección General de Migración y el Ejército de República Dominicana interceptaron en Constanza a Marcos Yeilin Caraballo Rondón con seis haitianos sin documentación regular. (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Operativo en María Trinidad Sánchez

En la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente en la localidad de Nagua, agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la DGM lograron la detención de 25 personas en condición migratoria irregular. Entre los detenidos, 13 son hombres, y todos fueron conducidos bajo custodia al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina. Allí se iniciaron los trámites para su deportación, en vista de que ninguno pudo acreditar un estatus migratorio regular ante las autoridades.

Balance nacional de detenciones y deportaciones

El mismo día, la DGM informó la detención de un total de 1,263 extranjeros por encontrarse en situación migratoria irregular en el territorio nacional. De ese grupo, 1,013 personas fueron deportadas a sus países de origen a través de los principales puntos de control fronterizo: Elías Piña (503), Dajabón (324), Jimaní (132) y Pedernales (54).

Del total de detenidos, 922 fueron interceptados por agentes de la DGM y 341 por organismos de seguridad y defensa nacional. El Ejército remitió a 234 personas, la Policía Nacional a 102 y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa a 5.

La estrategia de vigilancia y control migratorio se mantiene activa en todo el país, con operativos simultáneos en zonas urbanas y rurales, así como en corredores de alta movilidad de personas.

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