Ciencia

Nacieron cuatrillizas idénticas en Australia, un caso natural considerado único en el mundo

Las cuatro niñas son genéticamente iguales tras un embarazo sin tratamientos de fertilidad, un fenómeno extremadamente raro que desafía las estadísticas globales

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Cuatrillizas idénticas, un caso extremadamente raro
El nacimiento de cuatrillizas idénticas en Brisbane sorprendió al personal médico y a la familia Na’amoana (METRO NORTH HEALTH)

En un hospital de Brisbane, Austral el nacimiento de cuatro niñas idénticas sorprendió al personal médico y a una familia que jamás imaginó recibir una noticia tan poco habitual.

Jenitar Na’amoana, una madre australiana de 34 años, dio a luz a cuatrillizas idénticas concebidas de forma natural, una situación que ocurre, según especialistas, en apenas uno de cada 15 millones de embarazos. El parto se realizó en el Hospital Real de Brisbane y de la Mujer y marcó un hito en la medicina australiana, tanto por su rareza como por el desafío que implicó para todos los involucrados.

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La historia comenzó como cualquier control de rutina, pero el asombro se apoderó de los médicos cuando descubrieron que la gestación incluía cuatro bebés. La familia Na’amoana, que ya tenía cuatro hijos de entre uno y diez años, recibió el diagnóstico con “enorme sorpresa”, según relató la propia Jenitar.

A partir de la semana 25 de embarazo, la paciente quedó internada para un monitoreo constante, ya que el caso fue catalogado como de riesgo extremadamente alto. “Siempre dijimos que si lográbamos que llegara a las 28 semanas, estaríamos haciendo un buen trabajo”, explicó la doctora Alexa Bendall, obstetra y especialista en medicina materno-fetal, a Metro North Health, la red pública que gestiona hospitales y servicios médicos en el norte de Brisbane.

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Finalmente, las niñas nacieron el 14 de julio, por cesárea, cuando la gestación alcanzaba las 28 semanas y cuatro días.

Cuatrillizas idénticas, un caso extremadamente raro
Jenitar Na’amoana, de 34 años, dio a luz a cuatro niñas concebidas de forma natural (METRO NORTH HEALTH)

Cuatrillizas idénticas: un fenómeno excepcional

No solo la cantidad de bebés sorprendió al equipo médico, sino el hecho de que fueran monocigóticas: las cuatro niñas se originaron a partir de un solo óvulo fecundado que se dividió en cuatro embriones y compartieron la misma placenta.

Esto es “algo inaudito”, en palabras de la doctora Bendall, quien acompañó a Jenitar desde el inicio del embarazo. La probabilidad de que se presente un embarazo de cuatrillizas idénticas concebidas de forma natural es de una en 15 millones de casos.

En términos simples, un embarazo monocigótico ocurre cuando un solo óvulo se divide varias veces tras la fecundación, dando lugar a bebés genéticamente idénticos. La situación de que sean cuatro y compartan la misma placenta añade un nivel de rareza extraordinario.

Las recién nacidas recibieron los nombres de Emily, Harriet, Catherine y Alexa. Este último, en homenaje a la médica que lideró el seguimiento del embarazo y el parto, un gesto que la profesional calificó como “un hermoso homenaje”.

Cuatrillizas idénticas, un caso extremadamente raro
El caso se registró en el Hospital Real de Brisbane y de la Mujer, marcando un hito en la medicina australiana (METRO NORTH HEALTH)

La llegada de las cuatrillizas elevó a ocho el número de hijos de la familia Na’amoana. El propio hospital destacó que la madre “ha evitado todas las complicaciones y riesgos tanto para ella como para sus bebés”, algo que los especialistas consideran casi milagroso dadas las condiciones del caso.

Cuidar a cuatro recién nacidas al mismo tiempo requiere no solo de un esfuerzo físico y emocional, sino también de recursos materiales. Ante esta nueva realidad, Jenitar Na’amoana inició una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de adquirir una furgoneta de al menos diez asientos. En el mensaje de la campaña, la madre expresó: “Nuestros cuatro preciosos milagros han llegado sanos y salvos, y aunque nuestros corazones rebosan de gratitud, la realidad de cuidar a cuatro recién nacidas a la vez nos ha traído desafíos que nunca hubiéramos imaginado”. La iniciativa ya recaudó más de US$25.000.

Evolución favorable y atención intensiva

Tras el nacimiento, las niñas permanecen en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Real de Brisbane y de la Mujer. Allí, el equipo médico monitorea su evolución hasta que alcancen el desarrollo necesario para recibir el alta. “El hecho de que hayamos tenido cuatro bebés preciosas y sanas nacidas a las 28 semanas y cuatro días es increíble y estamos muy contentos de formar parte de ello”, expresó la doctora Bendall.

Los nacimientos de cuatrillizos de forma natural son extremadamente poco frecuentes, con una probabilidad de aproximadamente una entre 700.000. Que, además, sean idénticos y compartan la misma placenta constituye una rareza aún mayor. El caso australiano no solo sorprendió a la familia Na’amoana, sino que se convirtió en referencia para la medicina global.

“Cada día que nuestros bebés milagro crecen fuertes es otra oración respondida”, compartió Jenitar Na’amoana en sus redes sociales junto a imágenes de las pequeñas. Su testimonio simboliza la combinación de ciencia y esperanza ante un fenómeno estadísticamente improbable.

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