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El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Según Kpler, el tráfico por los estrechos cayó hasta un 34% en un solo día, y una interrupción prolongada de ambos podría golpear a un cuarto de todo el petróleo transportado por mar en el mundo

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Imagen satelital del estrecho de Bab el-Mandeb, la vía marítima cuyo tránsito cayó 34% en un día tras el bloqueo naval impuesto por los hutíes a Arabia Saudita (Nasa Worldview/Distribución vía REUTERS)
Imagen satelital del estrecho de Bab el-Mandeb, la vía marítima cuyo tránsito cayó 34% en un día tras el bloqueo naval impuesto por los hutíes a Arabia Saudita (Nasa Worldview/Distribución vía REUTERS)

El tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz cayó un 31% el martes y el de Bab al Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo, un 34%, después de que los rebeldes hutíes de Yemen impusieran un bloqueo naval a Arabia Saudita, informó este miércoles la firma de análisis y rastreo de buques Kpler.

“El tráfico marítimo continúa tanto en Ormuz como en Bab al Mandeb, pero la confianza operativa sigue bajo presión“, señaló la empresa en su cuenta de X. Según sus datos, el lunes solo nueve buques transitaron por Ormuz y 29 por Bab al Mandeb, además de cuatro maniobras de cambio de rumbo de embarcaciones cerca del golfo de Adén, lo que sugiere una mayor cautela de los operadores marítimos.

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El especialista de Kpler Sumit Ritolia afirmó que los petroleros cargados con crudo saudita y destino a Asia "parecen haber quedado en espera" en el mar Rojo, aunque otros buques, como los que transportan crudo ruso, siguen transitando la zona con normalidad.

Por su parte, la especialista en petróleo de la firma, Amena Bakr, describió la situación como “la mayor perturbación de los flujos de crudo”, con riesgos concentrados en Ormuz, el mar Rojo y el oleoducto CPC, y advirtió que una interrupción simultánea y prolongada de ambos estrechos podría afectar a cerca del 25% de todo el petróleo que se transporta por mar en el mundo.

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Por qué Bab al Mandeb es tan crítico

Fuegos artificiales durante una marcha de simpatizantes hutíes contra la coalición liderada por Arabia Saudita en Saná, Yemen, tras el anuncio del bloqueo naval al reino saudita (AP Photo/Osamah Abdulrahman)
Fuegos artificiales durante una marcha de simpatizantes hutíes contra la coalición liderada por Arabia Saudita en Saná, Yemen, tras el anuncio del bloqueo naval al reino saudita (AP Photo/Osamah Abdulrahman)

El estrecho de Bab al Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es un punto de paso vital para el comercio mundial: cerca del 12% del comercio global, incluida una cuarta parte del tráfico de contenedores, transita por ahí rumbo al canal de Suez.

Se volvió aún más crítico para las exportaciones petroleras sauditas desde que la disrupción de Ormuz limitó severamente los envíos desde el golfo Pérsico: más de 7 millones de barriles diarios circulaban por Bab el-Mandeb en junio, frente a los 4 millones previos a la guerra, según el Atlantic Council.

Tres funcionarios hutíes dijeron a la agencia AP que el grupo planificó durante meses cómo interrumpir la navegación, con minas navales, botes cargados de explosivos, drones y helicópteros, y que primero advertirán a las embarcaciones antes de recurrir a la acción militar.

Como ya mostró Irán en Ormuz, alcanza con ataques esporádicos para encarecer los seguros y disuadir el tráfico, cerrando en la práctica una vía clave.

Rutas alternativas y advertencias cruzadas

Arabia Saudita podría igualmente sortear un cierre total del estrecho: ya exporta unos 4 millones de barriles diarios por su puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y podría enviar hasta 2,5 millones adicionales por el oleoducto egipcio SUMED o hasta 1 millón por el canal de Suez. Los operadores internacionales también podrían desviarse por el Cabo de Buena Esperanza, como ocurrió durante la guerra en Gaza, aunque eso sumaría una o dos semanas de viaje y elevaría los costos.

El presidente Donald Trump restó importancia a la amenaza: “Hasta ahora no ha pasado nada. Si pasa algo así, tendremos que ocuparnos del asunto”, dijo en el Salón Oval.

Arabia Saudita, que lidera desde 2015 una coalición militar contra los hutíes en Yemen, advirtió que responderá con firmeza, calificando cualquier amenaza como "actos de piratería marítima“, según el vocero militar saudita, general Turki al Malki.

El mayor productor de la OPEP enfrenta así un nuevo obstáculo justo cuando exploraba rutas alternativas para sus exportaciones, muchas de las cuales partían precisamente de sus puertos en el mar Rojo, mientras crece el riesgo de que el bloqueo reavive la guerra civil yemení, en una tregua frágil desde 2022.

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