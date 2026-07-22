María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

María Becerra se manifestó en las redes antes de retomar su gira en España (Instagram)

Apenas días después de uno de los momentos más comentados del año, María Becerra puso en palabras un sentimiento que atraviesa a millones: el orgullo de ser argentina. Tras su interpretación del himno en la final del Mundial 2026, la artista compartió un mensaje que resonó tanto entre quienes celebran la identidad nacional como entre quienes observan el creciente debate sobre la imagen del país en el exterior.

“No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”, expresó la cantante a través de sus redes sociales, en la antesala de la continuación de su gira por España. La noche de este miércoles está prevista su presentación en Barcelona, en tanto que el viernes continuará por Madrid, para luego trasladarse a Plana Baja y a Fuengirola.

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Su testimonio se produjo exactamente 72 horas después de su actuación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que la posicionó en el centro de una conversación que trasciende el terreno deportivo.

La declaración de la cantante no fue un gesto aislado. En su mensaje, invitó a quienes se dejan llevar por los prejuicios a visitar la Argentina y conocer la hospitalidad que ofrecen sus habitantes. “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa. Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”. Con estas palabras, la artista buscó contrarrestar el sentimiento antiargentino que emergió tras la finalización del torneo.

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El mensaje de María Becerra con el look con el que cantó en la final del Mundial

La presencia de María Becerra en la final marcó un hito. El estadio MetLife, colmado de asistentes y con la mirada global puesta en el evento, fue escenario de uno de los instantes más recordados de la jornada. Ella se encargó de entonar el Himno Nacional Argentino, un acto que tomó especial relevancia en el contexto internacional.

El momento tuvo, además, una fuerte carga simbólica. Sobre el cesped, la cantante lució un vestido largo de tono celeste, confeccionado en tela ligera con caída fluida, acompañado por una capa del mismo color que caía por su espalda y cubría sus hombros. Una faja blanca ceñía el vestido a la altura de la cintura, y un detalle dorado —el sol— sobresalía como emblema nacional. Su cabello, liso y suelto, completaba un look pensado para evocar la bandera argentina y reforzar el mensaje de identidad en un escenario global.

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La imagen de María de pie sobre el estadio, vestida con los colores nacionales, se propagó rápidamente. El efecto visual del atuendo y la solemnidad del acto se convirtieron en símbolos de representación nacional frente a millones de espectadores.

Tom Cruise sonríe junto a María Becerra durante la final del mundial

Tras el torneo, comenzaron a circular opiniones negativas y manifestaciones de rechazo hacia el país y sus ciudadanos, fenómeno que la propia cantante abordó en su mensaje público. En respuesta, María optó por posicionarse desde el orgullo nacional y el llamado al respeto mutuo, en vez de responder a las críticas con confrontación.

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María Becerra, vestida con la camiseta de la selección argentina de fútbol y el parche de campeón mundial, posa de pie en una habitación de hotel

Entre las imágenes que acompañaron la publicación, destacan varias fotografías que muestran a la cantante luciendo el vestido antes de su presentación, así como retratos en los que lleva la camiseta de la selección argentina con el número 10, símbolo legendario en el fútbol nacional. Estas imágenes circularon ampliamente y reforzaron la narrativa visual de un país representado a través de su arte y su cultura.

Una de las instantáneas más comentadas fue la que muestra a María Becerra junto al actor Tom Cruise en los camarines del estadio. La presencia del reconocido actor estadounidense, compartiendo un momento con la artista argentina, sumó un elemento de alcance internacional a la escena. La fotografía se viralizó como prueba de la proyección global de la cantante y del vínculo entre el deporte, la música y el cine en uno de los mayores escenarios del mundo.

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La postura de María Becerra en estos días posteriores a la final y antes de retomar su gira por España, sintetiza la complejidad del momento: orgullo nacional, proyección internacional y un llamado a la comprensión entre culturas.