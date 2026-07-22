Los tres clubes del extranjero que tienen en la mira a Galarza Fonda tras ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial

Matías Galarza Fonda viene de ser una de las figuras de Paraguay en la Copa del Mundo (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY)

El futuro de Matías Galarza Fonda en River Plate atraviesa un momento de definiciones. El futbolista paraguayo, de 24 años, se posiciona en el mercado internacional tras su buena actuación en la Copa del Mundo, donde vistió la camiseta de la selección de Paraguay.

El mediocampista tiene sondeos de clubes como Getafe, Bolonia y clubes de la Liga de Arabia Saudita, según informó Fabrizio Romano y constató este medio. Según le recalcaron desde la dirigencia del Millonario a Infobae la dirigencia del club busca concretar una venta definitiva y no una cesión. Los de Núñez poseen el 70 por ciento de los derechos económicos del volante.

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La postura de River Plate es clara: la transferencia de Galarza Fonda se analizará únicamente bajo el formato de venta, desestimando la posibilidad de un préstamo. El club adquirió el 70 por ciento de su ficha en una operación conjunta con Talleres de Córdoba, que aún conserva el 30 por ciento restante. La cifra desembolsada por el club de Núñez en su momento fue de 8.5 millones de dólares, en una negociación que también incluyó el pase de Juan Portillo. La decisión de transferir al mediocampista surge después de que el futbolista no lograra asentarse en el club ni lograra destacarse durante su paso a préstamo por Atlanta United de los Estados Unidos.

El interés de Bolonia sería el más avanzado. Según medios paraguayos, el club de la Serie A inició conversaciones con River Plate para incorporar al jugador. La temporada pasada, Galarza Fonda jugó a préstamo en el Atlanta United de la Major League Soccer, donde sumó 13 partidos.

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Matías Galarza Fonda llegó al Mundial tras jugar a préstamo en Atlanta United (Credit: Russell Lansford-Imagn Images)

El representante de Galarza Fonda confirmó antes del cierre de la Copa del Mundo en diálogo con Fútbol a lo Grande que existen “tres o cuatro ofertas concretas” para el jugador, y que la propuesta más firme proviene de un club italiano. “La mejor es de Italia, pero vamos a esperar un poco más”, expresó.

Su gran Mundial con la selección de Paraguay lo catapultó al centro de la escena, luego de ser uno de los “borrados” por River Plate. El volante fue una de las figuras del conjunto conducido por Gustavo Alfaro, que fue eliminado en octavos de final a manos de Francia. Fue titular en cuatro de los cinco juegos de la Albirroja en la competencia y marcó un gol ante Turquía y brindó una asistencia contra Alemania.

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La etapa de Matías Galarza Fonda en River Plate comenzó en el mercado de mitad de año de 2025, bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo. Disputó 14 partidos oficiales en el conjunto de Núñez, sin registrar goles ni asistencias. Su ciclo en el club argentino estuvo marcado por un error en un partido ante Racing Club que lo dejó relegado del plantel principal.

Matías Galarza Fonda es uno de los futbolistas apartados de River Plate

Vale destacar que el futbolista guaraní no fue el único apartado por River Plate. Dentro de la nómina de 14 futbolistas también aparecen nombres como los del defensor chileno Paulo Díaz (rescindió y recaló en Atlanta United), el volante Maximiliano Meza (firmó con Independiente), el marcador central Germán Pezzella, el lateral Fabricio Bustos, el extremo Alex Woiski, el delantero Maximiliano Salas, el mediocampista Giuliano Galoppo, el punta Ian Subiabre, el volante Santiago Lencina, el mediocampista colombiano Kevin Castaño y el marcador de punta Andrés Herrera (vendido al Columbus Crew de Estados Unidos).

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Por otra parte, Bautista Dadín pasó a préstamo a Aldosivi de Mar del Plata y Leonel Jaime fue cedido a Peñarol de Uruguay. Por su parte, Franco Armani le puso punto final a su exitosa carrera en Núñez para regresar a Atlético Nacional de Colombia.

En contrapartida, River Plate también se mostró activo y agresivo en lo que respecta a incorporaciones. A las filas del Chacho Coudet se sumaron el mediocampista uruguayo Mauro Arambarri (Getafe), el delantero colombiano Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre), el punta Lucas Beltrán (viene de jugar en Valencia, pero su pase era de Fiorentina), el lateral uruguayo Giovanni González y el marcador central Nicolás Otamendi. Además, insisten con la posibilidad de fichar a Ángel Correa (Tigres de México) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

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