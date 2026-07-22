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Así puedes usar WhatsApp en iPad como dispositivo principal, sin necesidad de smartphone

Tras años de funcionamiento como extensión, la versión para tableta incorpora un alta nativa que permite iniciar sesión y gestionar conversaciones de forma autónoma

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WhatsApp ya permite registrar una cuenta en iPad sin depender de un teléfono móvil
WhatsApp ya permite registrar una cuenta en iPad sin depender de un teléfono móvil

WhatsApp ha dado un paso importante en su estrategia de expansión multiplataforma: ahora permite registrar y utilizar una cuenta directamente en iPad, sin depender de un teléfono móvil. Esta actualización transforma la experiencia en la tableta, permitiendo que el iPad funcione como dispositivo principal para WhatsApp, con todas las funciones de mensajería, llamadas y archivos, de manera independiente.

Este cambio responde a una demanda histórica de usuarios que buscaban mayor autonomía en sus dispositivos y refleja el interés de WhatsApp por adaptarse a un ecosistema digital más diversificado, donde el móvil ya no es el único centro de comunicación.

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WhatsApp en iPad: registro independiente y experiencia completa

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Cómo activar WhatsApp en iPad paso a paso con la nueva opción de registrar cuenta - (Foto: Meta)

Hasta hace poco, usar WhatsApp en iPad implicaba necesariamente vincular la tableta a un teléfono, limitando su uso a una extensión secundaria. Con la nueva función, cualquier usuario puede descargar la aplicación, ingresar su número y completar el registro directamente en el iPad.

Esto permite iniciar sesión, acceder a chats, enviar y recibir mensajes, realizar llamadas y gestionar archivos, sin requerir la presencia o sincronización con un smartphone.

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El proceso es simple:

  1. Descarga WhatsApp desde la App Store en el iPad.
  2. Abre la aplicación y selecciona “Registrar nueva cuenta”.
  3. Introduce el número de teléfono y sigue las instrucciones de verificación.
  4. Una vez registrado, el iPad se convierte en el dispositivo principal y puedes gestionar tus conversaciones como en cualquier móvil.

Esta función ya está disponible para la mayoría de los usuarios, aunque, como es habitual, la actualización puede tardar unos días en llegar a todos los dispositivos. Se recomienda mantener la app actualizada para acceder a las últimas novedades.

Otras novedades recientes en WhatsApp

Música en Estados y nombres de usuario refuerzan el giro de WhatsApp hacia una plataforma multiplataforma - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Música en Estados y nombres de usuario refuerzan el giro de WhatsApp hacia una plataforma multiplataforma - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Aunque el protagonismo se lo lleva el uso independiente en iPad, la aplicación ha sumado otras funciones relevantes en las últimas semanas, pensadas para mejorar la experiencia en diferentes entornos y dispositivos:

CarPlay y Android Auto: experiencia renovada

WhatsApp ha rediseñado su integración para CarPlay y Android Auto. Ahora, los usuarios pueden escuchar y responder mensajes, hacer llamadas y consultar el historial directamente desde la pantalla del coche. La nueva interfaz es más intuitiva y facilita la comunicación segura mientras se conduce.

Edición de PDF en el chat

En WhatsApp Web y Escritorio, los usuarios pueden abrir archivos PDF directamente en el chat, sin descargas previas. Además, es posible añadir anotaciones y resaltados gracias a la colaboración con Adobe Acrobat. Esta integración agiliza la revisión de documentos y permite marcar información relevante en tiempo real.

Compartir música en el Estado de WhatsApp

Con la última actualización, WhatsApp permite compartir canciones directamente desde Apple Music o Spotify en el Estado. Al elegir “Compartir” en la aplicación de música, aparece la opción para publicar en el Estado de WhatsApp. Quienes vean la actualización pueden pulsar la canción para escucharla, integrando la música en la interacción diaria.

La app suma opciones para compartir canciones desde servicios de streaming y avanza en identificadores sin número, mientras amplía gestión de cuentas en entornos empresariales, una estrategia que acompaña nuevos hábitos de comunicación digital - REUTERS/Dado Ruvic
La app suma opciones para compartir canciones desde servicios de streaming y avanza en identificadores sin número, mientras amplía gestión de cuentas en entornos empresariales, una estrategia que acompaña nuevos hábitos de comunicación digital - REUTERS/Dado Ruvic

Nombres de usuario y soporte para múltiples cuentas

WhatsApp está implementando los nombres de usuario, facilitando la comunicación con personas y empresas sin necesidad de compartir un número de teléfono. Además, la versión empresarial ahora permite gestionar varias cuentas en un solo dispositivo, optimizando la administración para quienes manejan diferentes líneas de trabajo.

Estas actualizaciones muestran cómo WhatsApp evoluciona hacia una plataforma más versátil, compatible con tabletas, ordenadores y sistemas para automóviles. La independencia del iPad como dispositivo principal marca un antes y un después, permitiendo a más usuarios elegir cómo y desde dónde quieren comunicarse, sin depender de un smartphone.

La compañía ha confirmado que el despliegue de estas funciones es gradual y recomienda mantener la aplicación actualizada para no perder ninguna novedad. Así, WhatsApp se consolida como una herramienta central de comunicación, adaptándose a nuevos hábitos y escenarios digitales.

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