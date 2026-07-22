Por qué nunca debes poner ‘N’ en un vehículo automático al bajar una pendiente

Durante una bajada el conductor debe ser capaz de controlar el auto para frenar o bajar la velocidad en cualquier momento. (Foto: Ford)

La letra ‘N’, que representa el modo neutral en la palanca de cambios de un vehículo automático, suele percibirse como una opción conveniente en ciertas situaciones de manejo, sobre todo al descender pendientes.

Muchos conductores consideran que colocar la palanca en neutral puede ahorrar combustible o disminuir el desgaste del motor. Sin embargo, esta práctica, lejos de aportar beneficios, implica riesgos para la seguridad y el funcionamiento de la transmisión.

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Según pautas de fabricantes como Ford, colocar la palanca en ‘N’ al descender una pendiente genera una pérdida de agarre y tracción, porque se desconecta la transmisión del motor y el vehículo avanza sin control del impulso motriz.

Esta desconexión compromete la estabilidad y el dominio sobre el auto, elevando la probabilidad de accidentes y ocasionando daños prematuros en los sistemas mecánicos.

Qué pasa cuando se usa el modo neutral en una bajada

Al seleccionar N, se produce la desconexión del motor que reduce el control sobre el vehículo y exige mayor esfuerzo a los frenos en descensos prolongados. (Foto: Toyota)

El modo neutral desactiva la conexión entre el motor y las ruedas, lo que significa que el vehículo continúa desplazándose únicamente por inercia. Esta maniobra elimina la posibilidad de utilizar el freno motor, que es fundamental para mantener la velocidad bajo control en descensos prolongados.

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El uso del freno motor, posible sólo con una marcha engranada, distribuye el esfuerzo de desaceleración entre los sistemas de freno y la propia transmisión, evitando el sobrecalentamiento de los frenos.

Con la palanca en ‘N’, el conductor depende exclusivamente del sistema de frenos hidráulicos para reducir la velocidad o detener el vehículo. Repetir esta práctica en descensos puede provocar fatiga en los frenos, aumentar su desgaste y elevar el riesgo de pérdida de control en situaciones críticas.

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Por qué cambiar a ‘Drive’ con el vehículo en movimiento puede dañar la transmisión

Modificar la posición de la palanca sin detener el vehículo genera tensión innecesaria y acelera el desgaste de los componentes internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos conductores cambian la palanca de neutral a Drive mientras el vehículo aún está en movimiento, sobre todo durante maniobras de estacionamiento o en descensos. Esta acción ejerce una tensión innecesaria sobre la banda de transmisión, que es responsable de transmitir la potencia del motor a las ruedas.

Las transmisiones automáticas están diseñadas para cambiar de marcha únicamente cuando el vehículo está completamente detenido. De no respetar esta guía, los engranajes y la banda de transmisión sufren impactos mecánicos que reducen su vida útil y afectan el desempeño general del autos.

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Qué riesgos hay al acelerar antes de pasar de neutral a drive

Intentar imitar el arranque rápido de un vehículo manual acelerando antes de cambiar de neutral a Drive es una práctica perjudicial en automáticos. Este hábito podría desgastar prematuramente la turbina de transmisión, un componente esencial para la transferencia de energía dentro del sistema.

El hábito de acelerar antes de cambiar de marcha es heredado de los vehículos manuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la aceleración previa, seguida de un cambio repentino a marcha, genera un golpe de fuerza que recae directamente sobre la transmisión.

Este impacto puede ocasionar daños internos y reducir la eficiencia en el funcionamiento del vehículo, afectando tanto la suavidad de la conducción como la durabilidad de la caja de cambios.

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Por qué es clave utilizar el freno de mano al estacionar un automático

Colocar la palanca en ‘P’ (parking) inmoviliza los engranajes de la transmisión automática, pero no sustituye al freno de mano. Si no se activa el freno de estacionamiento, todo el peso del vehículo recae únicamente sobre un pequeño componente de la transmisión llamado trinquete de estacionamiento.

Usar el freno de mano al estacionar evita que el auto se mueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El freno de mano asegura el vehículo mediante la acción directa sobre las ruedas traseras. Esta doble seguridad es crucial, sobre todo en superficies inclinadas, porque evita movimientos no deseados y distribuye la carga de manera adecuada entre los sistemas de retención.

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Qué pasa si se coloca la posición parking sin detener por completo el auto

En la práctica cotidiana, algunos conductores optan por cambiar la palanca de Drive o reversa a P (parking) antes de que el auto haya detenido su marcha por completo, motivados muchas veces por la prisa. Este error puede desgastar rápidamente el mecanismo que bloquea los engranajes internos de la transmisión automática.

El trinquete de estacionamiento está diseñado para soportar el esfuerzo únicamente cuando las ruedas están inmóviles. Activarlo mientras el vehículo todavía avanza, aunque sea a baja velocidad, puede fracturar este componente y dejar inutilizado el sistema de inmovilización, requiriendo reparaciones costosas.

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