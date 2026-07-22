América Latina

La Justicia de Bolivia otorgó arresto domiciliario a Tatiana Marset Alba, hermana de Sebastián Marset

La mujer se encontraba en prisión desde marzo, es investigada por legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos en la causa de narcotráfico

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Tatiana Marset
Tatiana Marset, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al ser presentada por las autoridades bolivianas tras su aprehensión en mayo de este año.

La Justicia de Bolivia sustituyó la detención preventiva por arresto domiciliario para Tatiana Marset Alba, media hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien enfrenta un proceso penal por presuntos vínculos con la organización criminal atribuida a su familiar.

La decisión fue adoptada durante una audiencia judicial celebrada este martes en Santa Cruz de la Sierra, en la que el tribunal dispuso que la mujer, de 22 años, cumpla detención preventiva de 20:00 a 06:00 con custodia policial y se presente ante el Ministerio Público una vez por semana.

Desde su encarcelamiento en la cárcel de Palmasola en marzo de este año, su defensa había solicitado en reiteradas ocasiones la modificación de la medida cautelar, bajo el argumento de que padece problemas de salud. En mayo, la joven fue trasladada desde la prisión a un hospital por un cuadro compatible con pancreatitis y, luego de recibir atención médica, regresó al penal.

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La Fiscalía boliviana la investiga por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y otros cargos vinculados a la supuesta estructura criminal liderada por su medio hermano. Tras conocerse la resolución del juez, el Ministerio Público presentó una apelación.

Un hombre con tatuajes en el cuello es custodiado por agentes de seguridad al aire libre, mientras uno de ellos firma un documento que dice "Boliviana"
El operativo coordinado entre Bolivia y organismos internacionales acabó con la captura de Marset tras meses de fuga en la región. (Policía de Bolivia/EFE)

La joven fue detenida la madrugada del 13 de marzo durante el operativo policial en el que se logró la captura del capo uruguayo, considerado uno de los presuntos líderes del narcotráfico más buscados en la región y por quien el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares.

Inmediatamente después de ser capturado, Marset fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, donde fue puesto a disposición de los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, quienes lo llevaron a ese país en el que ahora enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

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Tras la captura, las autoridades bolivianas desplegaron una serie de operativos en Santa Cruz y otras regiones del país para desarticular la presunta red criminal vinculada al uruguayo. Los allanamientos permitieron el secuestro de vehículos, dinero en efectivo, armas, documentación y otros bienes que forman parte de las investigaciones por presunto lavado de dinero y narcotráfico.

Un grupo de diez personas, incluyendo agentes de seguridad armados y varios individuos con chalecos antibalas, están de pie en una fila en el interior de una sala
La policía presenta a varios individuos presuntamente vinculados a la red de seguridad de Sebastián Marset tras operativos en Santa Cruz de la Sierra.

En el marco de esas acciones también fueron detenidas varias personas, entre ellas familiares, colaboradores y presuntos integrantes de la organización, quienes enfrentan procesos por delitos como legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa y confabulación.

La sustitución de la detención preventiva de Tatiana Marset se produce en medio de cuestionamientos sobre el presunto favorecimiento de la Fiscalía boliviana para la liberación de otra hermana, Jimena Katherin Marset Cabrera, quien fue detenida en Madrid, España, en junio del año pasado.

Según publicaciones recientes de la prensa local, Marset Cabrera fue liberada ese mismo día gracias a un sobreseimiento emitido por la comisión de fiscales bolivianos bajo el argumento de que las pruebas eran insuficientes para fundamentar la acusación.

La mujer, de 25 años, estaba en la lista de investigados de la red criminal liderada por el capo uruguayo. Según las investigaciones preliminares, vivía en la misma vivienda que la familia de Sebastián Marset y se presume que era quien se encargaba de comprar inmuebles y vehículos para la organización criminal. Huyó del país en el operativo de captura fallido contra el narcotraficante en el año 2023.

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