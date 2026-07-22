El GTA definitivo: crean un mod para jugar los tres GTA de PS2 en un solo pasando por portales

A través de portales los jugadores pueden pasar de un título a otro.

En medio de la expectativa por la llegada de GTA 6 a consolas, un desarrollador independiente conocido como Dryxio logró lo que parecía inalcanzable: reunir los tres clásicos de Grand Theft Auto en PlayStation 2: GTA III, Vice City y San Andreas, dentro de una única experiencia jugable en PC.

Este experimiento información permite cambiar de protagonista y ciudad en tiempo real, sin pantallas de carga ni interrupciones, usando portales como si fuera Doctor Strange.

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Cómo se unieron tres GTA en un solo juego

Dryxio no se limitó a crear una simple compilación ni a diseñar un menú selector de juegos. El resultado es mucho más sofisticado: los tres títulos funcionan de manera paralela, compartiendo el mismo proceso activo en la computadora, pero conservando su propia lógica, motores independientes, archivos de guardado, progreso de misiones y configuraciones.

El truco técnico detrás de esta hazaña se apoya en los motores de código abierto re3 y reVC —versiones reconstruidas de GTA III y Vice City, respectivamente, desarrolladas durante años por la comunidad— integrados en el proceso de San Andreas para PC.

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Los tres clásicos de Grand Theft Auto funcionan en paralelo en la computadora y conservan motores, progreso y archivos de guardado independientes.

Así, al iniciar el mod, el usuario puede controlar a CJ en Los Santos, Tommy Vercetti en Vice City y Claude en Liberty City, saltando entre uno y otro en segundos y sin cerrar el entorno de ninguno de los juegos.

Qué contenido ofrece este mod unificado de GTA

La propuesta va más allá de reunir mapas: cada uno de los tres juegos clásicos está completo, con su historia, sus misiones, sus personajes y sus sistemas de juego intactos. El usuario puede avanzar en la historia de San Andreas, pausar en cualquier momento y trasladarse, mediante un sistema de portales o atajos, a Vice City o Liberty City para continuar con las aventuras de Tommy o Claude.

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Los mundos permanecen activos y simulan sus propias dinámicas mientras el jugador está ausente, lo que significa que al regresar a cualquiera de las ciudades, el entorno sigue tal y como lo dejó.

Esto permite una experiencia inédita: es posible completar una misión en Vice City, luego saltar a San Andreas para continuar el progreso con CJ y, si se desea, viajar a Liberty City para explorar o avanzar en la trama de GTA III, todo desde una única ventana y sin tiempos de espera.

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El mod de GTA incluye completos a GTA III, Vice City y San Andreas con sus historias, misiones, personajes y sistemas de juego intactos.

Cómo funciona el sistema de portales y la transición entre juegos

El mecanismo de cambio entre juegos es uno de los aspectos más llamativos del proyecto. No se trata de cerrar una aplicación y abrir otra ni de navegar por complicados menús: la transición es prácticamente instantánea gracias a la gestión simultánea de los motores de los tres títulos.

El jugador utiliza combinaciones de teclas o puntos de acceso especialmente integrados —similares a portales— para cambiar de protagonista y ciudad.

Por ejemplo, si se está en medio de una persecución en Los Santos con CJ y surge la necesidad de tomar un respiro, basta con activar el portal correspondiente para aparecer en Vice City y retomar la acción con Tommy Vercetti. El regreso a San Andreas o el salto a Liberty City funciona del mismo modo.

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Dueños de GTA planean comprar un estudio

A cuatro meses del lanzamiento de GTA 6, Take-Two Interactive ha superado sus previsiones de ingresos en casi 1.000 millones de dólares, alcanzando 6.720 millones en el último año fiscal. Según el CEO Strauss Zelnick, parte de este excedente se destinará a la adquisición de nuevos estudios de desarrollo.

El lanzamiento de GTA 6 y el crecimiento de Grand Theft Auto, NBA 2K y Zynga impulsan los planes de Take-Two de comprar nuevos estudios.

El éxito de franquicias como NBA 2K y Grand Theft Auto, junto con el desempeño de Zynga, ha impulsado este crecimiento. Con el inminente lanzamiento de GTA 6, se esperan ingresos récord, lo que podría derivar en nuevas compras dentro del sector.

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Entre los posibles objetivos se mencionan estudios como Remedy Entertainment, aunque no hay confirmaciones oficiales por parte de la compañía.