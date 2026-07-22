Tecno

El GTA definitivo: crean un mod para jugar los tres GTA de PS2 en un solo pasando por portales

Es posible cambiar de CJ, Tommy Vercetti y Claude en tiempo real y sin pantallas de carga

Guardar
Google icon
A través de portales los jugadores pueden pasar de un título a otro.

En medio de la expectativa por la llegada de GTA 6 a consolas, un desarrollador independiente conocido como Dryxio logró lo que parecía inalcanzable: reunir los tres clásicos de Grand Theft Auto en PlayStation 2: GTA III, Vice City y San Andreas, dentro de una única experiencia jugable en PC.

Este experimiento información permite cambiar de protagonista y ciudad en tiempo real, sin pantallas de carga ni interrupciones, usando portales como si fuera Doctor Strange.

PUBLICIDAD

Cómo se unieron tres GTA en un solo juego

Dryxio no se limitó a crear una simple compilación ni a diseñar un menú selector de juegos. El resultado es mucho más sofisticado: los tres títulos funcionan de manera paralela, compartiendo el mismo proceso activo en la computadora, pero conservando su propia lógica, motores independientes, archivos de guardado, progreso de misiones y configuraciones.

El truco técnico detrás de esta hazaña se apoya en los motores de código abierto re3 y reVC —versiones reconstruidas de GTA III y Vice City, respectivamente, desarrolladas durante años por la comunidad— integrados en el proceso de San Andreas para PC.

PUBLICIDAD

Los tres clásicos de Grand Theft Auto funcionan en paralelo en la computadora y conservan motores, progreso y archivos de guardado independientes.
Los tres clásicos de Grand Theft Auto funcionan en paralelo en la computadora y conservan motores, progreso y archivos de guardado independientes.

Así, al iniciar el mod, el usuario puede controlar a CJ en Los Santos, Tommy Vercetti en Vice City y Claude en Liberty City, saltando entre uno y otro en segundos y sin cerrar el entorno de ninguno de los juegos.

Qué contenido ofrece este mod unificado de GTA

La propuesta va más allá de reunir mapas: cada uno de los tres juegos clásicos está completo, con su historia, sus misiones, sus personajes y sus sistemas de juego intactos. El usuario puede avanzar en la historia de San Andreas, pausar en cualquier momento y trasladarse, mediante un sistema de portales o atajos, a Vice City o Liberty City para continuar con las aventuras de Tommy o Claude.

Los mundos permanecen activos y simulan sus propias dinámicas mientras el jugador está ausente, lo que significa que al regresar a cualquiera de las ciudades, el entorno sigue tal y como lo dejó.

Esto permite una experiencia inédita: es posible completar una misión en Vice City, luego saltar a San Andreas para continuar el progreso con CJ y, si se desea, viajar a Liberty City para explorar o avanzar en la trama de GTA III, todo desde una única ventana y sin tiempos de espera.

El mod de GTA incluye completos a GTA III, Vice City y San Andreas con sus historias, misiones, personajes y sistemas de juego intactos.
El mod de GTA incluye completos a GTA III, Vice City y San Andreas con sus historias, misiones, personajes y sistemas de juego intactos.

Cómo funciona el sistema de portales y la transición entre juegos

El mecanismo de cambio entre juegos es uno de los aspectos más llamativos del proyecto. No se trata de cerrar una aplicación y abrir otra ni de navegar por complicados menús: la transición es prácticamente instantánea gracias a la gestión simultánea de los motores de los tres títulos.

El jugador utiliza combinaciones de teclas o puntos de acceso especialmente integrados —similares a portales— para cambiar de protagonista y ciudad.

Por ejemplo, si se está en medio de una persecución en Los Santos con CJ y surge la necesidad de tomar un respiro, basta con activar el portal correspondiente para aparecer en Vice City y retomar la acción con Tommy Vercetti. El regreso a San Andreas o el salto a Liberty City funciona del mismo modo.

Dueños de GTA planean comprar un estudio

A cuatro meses del lanzamiento de GTA 6, Take-Two Interactive ha superado sus previsiones de ingresos en casi 1.000 millones de dólares, alcanzando 6.720 millones en el último año fiscal. Según el CEO Strauss Zelnick, parte de este excedente se destinará a la adquisición de nuevos estudios de desarrollo.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
El lanzamiento de GTA 6 y el crecimiento de Grand Theft Auto, NBA 2K y Zynga impulsan los planes de Take-Two de comprar nuevos estudios.

El éxito de franquicias como NBA 2K y Grand Theft Auto, junto con el desempeño de Zynga, ha impulsado este crecimiento. Con el inminente lanzamiento de GTA 6, se esperan ingresos récord, lo que podría derivar en nuevas compras dentro del sector.

Entre los posibles objetivos se mencionan estudios como Remedy Entertainment, aunque no hay confirmaciones oficiales por parte de la compañía.

Temas Relacionados

Grand Theft AutoGTA IIIGTA Vice CityGTA San AndreasPCVideojuegosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desmantelan red de estafas bancarias en España: tenían una base de datos de 500.000 ciudadanos

Los delincuentes suplantaban entidades bancarias y cuando la víctima caía, realizaban transferencias del dinero disponible y solicitaban préstamos

Desmantelan red de estafas bancarias en España: tenían una base de datos de 500.000 ciudadanos

Cómo activar el modo Spider-Man: Brand New Day en WhatsApp sin descargar apps

Es posible modificar el perfil, los chats y las notificaciones utilizando funciones estándar de la aplicación, sin comprometer la privacidad

Cómo activar el modo Spider-Man: Brand New Day en WhatsApp sin descargar apps

Las Guerreras K-Pop en español latino: cómo ver la película desde tu celular, Smart TV o computadora

La película sigue conquistando a nuevos espectadores gracias a su historia, su animación y una banda sonora que se mantiene entre las más escuchadas

Las Guerreras K-Pop en español latino: cómo ver la película desde tu celular, Smart TV o computadora

Que uses emojis 3D en WhatsApp será posible por este cambio de Google en Android 17

Cerca de 4.000 emojis han sido modelados a mano para mejorar la experiencia de los usuarios en las aplicaciones

Que uses emojis 3D en WhatsApp será posible por este cambio de Google en Android 17

Por qué nunca debes poner ‘N’ en un vehículo automático al bajar una pendiente

Cambiar de marcha o letra sin frenar completamente u omitir el uso del freno de mano al estacionar son otros errores que pueden dañar la transmisión automática

Por qué nunca debes poner ‘N’ en un vehículo automático al bajar una pendiente

DEPORTES

Lanús abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano: hora, TV y formaciones

Lanús abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano: hora, TV y formaciones

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

Roberto Ayala habló sobre el tenso cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: “Fue la reacción a un dicho”

La nueva era de Coco Gauff, entre la élite deportiva y el liderazgo empresarial

Los tres clubes del extranjero que tienen en la mira a Galarza Fonda tras ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial

TELESHOW

El percance de Darío Barassi mientras conducía su programa: “Ay, se me acaba de salir...”

El percance de Darío Barassi mientras conducía su programa: “Ay, se me acaba de salir...”

María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

Los 13 años de Rufina: cómo fue el festejo íntimo organizado por Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Patti Smith también pidió perdón en medio de la polémica anti Argentina: “Siempre respeté el coraje de su gente”

Qué dice la canción de Rosalía que generó el enojo de los argentinos

INFOBAE AMÉRICA

“No les interesa trabajar conmigo”: Laura Fernández sobre las diferencias con el Poder Judicial de Costa Rica

“No les interesa trabajar conmigo”: Laura Fernández sobre las diferencias con el Poder Judicial de Costa Rica

Más de 1.000 personas murieron por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

Un 67% de Cuba estará a oscuras este miércoles por la crisis energética

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Nacieron cuatrillizas idénticas en Australia, un caso natural considerado único en el mundo