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Que uses emojis 3D en WhatsApp será posible por este cambio de Google en Android 17

Cerca de 4.000 emojis han sido modelados a mano para mejorar la experiencia de los usuarios en las aplicaciones

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Manos sostienen un teléfono móvil con la pantalla de WhatsApp. Se ven emojis de cara con ojos de corazón, cara llorando de risa, corazón rojo y pulgar hacia arriba.
Los nuevos emojis 3D de Google sumarán textura, volumen, sombras y colores más saturados frente a los diseños planos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de emojis 3D a las aplicaciones móviles será uno de los cambios en Android 17. Google ha decidido rediseñar completamente su biblioteca de emojis, migrando de los tradicionales diseños planos a figuras tridimensionales con textura, volumen y sombras realistas que podrían estar en WhatsApp, YouTube, Gmail y más.

La función es la integración de la biblioteca Noto 3D, compuesta por alrededor de 4.000 emojis modelados manualmente. Estos nuevos emojis estarán disponibles inicialmente en los dispositivos Pixel, como parte del lanzamiento de Android 17, previsto para mediados o finales de 2026.

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La decisión va más allá de un simple cambio estético. Por primera vez, los archivos fuente de los emojis serán de código abierto. Esto implica que cualquier desarrollador o empresa podrá acceder, modificar e integrar estos modelos tridimensionales en sus productos sin restricciones de licencia ni pago de derechos de autor.

Cómo serán los emojis 3D de Google

El salto de los emojis planos a los diseños 3D representa una evolución radical en la manera en que los usuarios experimentan la comunicación visual. Cada emoji ha sido reconstruido a mano por artistas gráficos, incorporando una paleta de colores más saturada, juegos de luz y sombra elaborados y una sensación física más tangible.

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La biblioteca Noto 3D reunirá unos 4.000 emojis modelados a mano y debutará primero en dispositivos Pixel en 2026.
La biblioteca Noto 3D reunirá unos 4.000 emojis modelados a mano y debutará primero en dispositivos Pixel en 2026.

Según Google, el objetivo es que los sentimientos transmitidos por los emojis no “caigan planos” al ser expresados en línea, sino que adquieran peso emocional y presencia real en cada mensaje.

Técnicamente, los nuevos Noto 3D utilizan la tecnología de renderizado COLRv1, que permite visualizar estos emojis como objetos tridimensionales reales, en lugar de simples imágenes 2D con efecto glossy. Esta aproximación facilita la integración de los modelos en entornos de realidad virtual, aumentada y cualquier aplicación que soporte archivos .OBJ.

En qué aplicaciones será posible tener los emojis 3D

La apertura de la biblioteca Noto 3D crea múltiples oportunidades para diferentes tipos de aplicaciones móviles. Las principales beneficiadas serán:

  • Aplicaciones de mensajería y redes sociales: podrán ofrecer a sus usuarios la posibilidad de enviar emojis 3D, integrando los modelos en chats, comentarios y publicaciones. La presencia tridimensional añade un nivel de personalización y expresividad que supera a los emojis planos, alineando la experiencia visual de la app con la del sistema operativo.
Android 17 se encuentra a pocas semanas de ser presentada por Google en su evento anual I/O.
Android 17 incorporará emojis 3D en aplicaciones móviles con un rediseño de la biblioteca de Google.
  • Herramientas de creación de contenido: aplicaciones que permiten la edición de imágenes, videos o la generación de stickers podrán incorporar los archivos .OBJ para que los usuarios creen memes, animaciones o elementos personalizados con los nuevos emojis. La naturaleza open source facilita el desarrollo de plugins o extensiones que aprovechen la biblioteca.
  • Plataformas de realidad virtual y aumentada: startups y empresas del sector VR/AR podrán utilizar directamente los modelos tridimensionales en la construcción de mundos virtuales, avatares o interfaces inmersivas. Esto reduce el tiempo y costo de desarrollo, al eliminar la necesidad de modelar figuras básicas desde cero.
  • Videojuegos y experiencias interactivas: los desarrolladores podrán insertar emojis como personajes, objetos o elementos decorativos dentro de los juegos, aprovechando la manipulación en tiempo real de los modelos 3D para generar animaciones y efectos visuales.

La clave para los desarrolladores está en la libertad total de uso: los emojis Noto 3D pueden integrarse en productos comerciales, plataformas SaaS o proyectos creativos sin necesidad de negociar licencias ni pagar regalías.

Los nuevos emojis 3D de Google sumarán textura, volumen, sombras y colores más saturados frente a los diseños planos.
Los nuevos emojis 3D de Google sumarán textura, volumen, sombras y colores más saturados frente a los diseños planos.

Cuándo estarán disponibles los emojis 3D

El despliegue de Noto 3D será gradual. Los dispositivos Pixel serán los primeros en recibir la actualización oficial junto con Android 17. En una segunda etapa, la biblioteca se expandirá a aplicaciones de Google como Gboard, Gmail y YouTube, incluso en terminales de otras marcas.

La adopción por parte de fabricantes como Samsung, Xiaomi o OnePlus dependerá de las decisiones de cada empresa sobre sus propias capas de personalización.

De momento, existe una limitación importante: antes del lanzamiento oficial, la biblioteca solo funciona en dispositivos con permisos de root mediante módulos específicos, lo que restringe el acceso a desarrolladores avanzados y testers. Una vez que Android 17 llegue al usuario general, la integración será nativa y masiva.

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