María Becerra ondeó la bandera argentina en su regreso a España: la reacción del público en medio de su show

La cantante, en medio de los cuestionamientos al país tras la final del Mundial, sorprendió con un gesto de su orgullo nacional (Video: Instagram)

Luego de interpretar el himno nacional en la final del Mundial 2026, María Becerra volvió a captar la atención pública con un acto de afirmación nacional lejos de su país. Durante su presentación en el BARTS Festival de Barcelona, la cantante alzó la bandera argentina frente a una multitud, en un gesto que generó fuerte repercusión en redes sociales y fue interpretado como una respuesta al clima de hostilidad surgido tras la consagración de la selección europea en el torneo.

El contexto internacional que rodeó la participación de Becerra no fue menor. En los días posteriores a la final, circularon en redes sociales mensajes y comentarios negativos hacia argentinos, a lo que muchos usuarios llamaron “campaña anti Argentina”. En ese escenario, la actitud de la artista se resignificó: para sus seguidores, levantar la bandera en un escenario europeo fue una manera de reafirmar el orgullo nacional y enviar un mensaje de unidad y pertenencia.

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La imagen de María Becerra sobre el escenario, envuelta en los colores celeste y blanco, se multiplicó rápidamente entre fanáticos y medios. El gesto fue celebrado como una muestra de compromiso con sus raíces y como una forma de hacer visible la identidad argentina en el exterior, más allá de las controversias que se generaron tras la final del Mundial.

Antes de su gira española, la cantante oriunda de Quilmes ya había dejado en claro su sentir a través de sus redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, expresó: “No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”. Sus palabras acompañaron el anuncio de su serie de conciertos en España, que incluyen presentaciones en Barcelona, Madrid, Plana Baja y Fuengirola.

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El contundente gesto de María Becerra a favor de Argentina al retomar su gira por España (X)

La repercusión de su mensaje se vio potenciada por el reciente paso de Becerra por uno de los escenarios más relevantes del mundo: el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Allí, la artista entonó el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, frente a una audiencia global y con millones de espectadores siguiendo la transmisión. El momento cobró una dimensión especial por la carga simbólica del vestuario que eligió: un vestido largo color celeste, confeccionado en tela ligera y acompañado por una capa del mismo tono, una faja blanca a la cintura y un sol dorado como emblema nacional. La elección de este atuendo buscó representar los colores de la bandera argentina y reforzar el mensaje de identidad en un evento de magnitud internacional.

La imagen de la cantante, de pie sobre el césped del estadio, vestida con los símbolos patrios, recorrió medios y redes sociales. El impacto visual de la escena, sumado a la solemnidad del acto, la transformó en un ícono de representación nacional en el exterior. Las fotografías de Becerra con la bandera y con la camiseta de la selección, especialmente con el número 10, se difundieron en distintos canales y fortalecieron la narrativa de una artista comprometida con su país en cada presentación internacional.

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El posteo de Maria Becerra tras su participación en la final del Mundial

Tras la finalización del torneo, surgieron manifestaciones de rechazo y comentarios negativos sobre la Argentina y sus ciudadanos en distintos espacios digitales. Frente a ese fenómeno, Becerra optó por responder con un mensaje de orgullo y apertura, invitando a quienes tienen prejuicios a conocer el país de primera mano. “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa. Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”, publicó la artista.

Entre las imágenes que acompañaron sus publicaciones, se destacan retratos previos a la presentación en el MetLife Stadium y fotografías luciendo la camiseta argentina, además de una instantánea junto al actor Tom Cruise en los camarines del estadio. La presencia del reconocido actor estadounidense junto a Becerra aportó un elemento de proyección internacional y evidenció el alcance global de la cantante argentina, así como el cruce entre música, cine y deporte en uno de los eventos de mayor visibilidad del año.

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La sucesión de gestos e imágenes, tanto en Nueva Jersey como en Barcelona, consolidaron a María Becerra como referente cultural argentino en el exterior, en un momento atravesado por tensiones y debates sobre la imagen del país en el mundo. Cada aparición pública, cada mensaje y cada símbolo elegido por la artista se convirtieron en parte de un relato colectivo sobre identidad, pertenencia y orgullo nacional.