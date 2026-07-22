Nueva evidencia en Marte: antiguos sistemas de magma elevan las posibilidades de que existiera vida

Un equipo de la Universidad de Oxford identificó una frontera subterránea en Marte que transforma la comprensión de su historia geológica (EFE/SIPA)

Una frontera oculta bajo la superficie de Marte acaba de reescribir la historia del planeta rojo. Un equipo de la Universidad de Oxford ha descubierto que ríos de magma recorrieron el subsuelo marciano durante millones de años, abriendo la posibilidad de que Marte haya sido mucho más dinámico y tal vez más habitable de lo que se creía. Este hallazgo desafía décadas de teorías sobre la geología marciana y podría cambiar la forma en que los científicos buscan vida fuera de la Tierra.

La investigación, publicada en la revista Nature Astronomy, se basa en los datos sísmicos recogidos por la sonda InSight de la NASA. Esta nave detectó ondas generadas por impactos de meteoritos y movimientos internos, permitiendo a los científicos observar estructuras a 24 kilómetros de profundidad. Lo relevante no es solo la existencia de una frontera química en el subsuelo, sino el tamaño y la complejidad del sistema: el magma se habría acumulado y desplazado lateralmente en redes que abarcan cientos o miles de kilómetros.

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“El planeta podría sostener sistemas magmáticos masivos y duraderos”, explicó el autor principal, Tobermory Mackay-Champion, en declaraciones difundidas por la propia Universidad de Oxford.

“Estos sistemas evolucionan y reprocesan roca fundida en toda la corteza”, agregó. Es decir, Marte no era solo un mundo de volcanes dispersos, sino que funcionaba con una red interna de calor y materiales, comparable a una “plomería” subterránea planetaria.

El descubrimiento revela que ríos de magma circularon bajo la superficie marciana durante millones de años (NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout vía REUTERS)

Magmatismo transcrustal: una nueva visión de Marte

Hasta ahora, la mayoría de los modelos científicos describían a Marte como un planeta de “tapa estancada”: su corteza, a diferencia de la Tierra, no está dividida en placas tectónicas que se mueven y reciclan. Esta falta de tectónica se asoció siempre a una menor capacidad para crear ambientes complejos. Sin embargo, el nuevo estudio cambia el paradigma.

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Según explicó Jon Wade, coautor del trabajo, “si Marte pudo desarrollar este tipo de corteza compleja sin tectónica de placas, quizás las condiciones de habitabilidad puedan surgir en más planetas de los que pensábamos”.

En otras palabras, el “magmatismo transcrustal” detectado en Marte muestra que existen caminos alternativos para generar diversidad química y reciclar elementos esenciales para la vida.

Agua, gases y potencial para la vida

El análisis de los datos sísmicos de la NASA reveló que el magma no solo calentaba el interior marciano: también transportaba agua y gases hacia la superficie. Los sistemas magmáticos transportan calor y pueden favorecer el movimiento de agua y compuestos volátiles. Así se crean ambientes donde la química es variada y potencialmente apta para la vida.

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El estudio identificó una capa densa de materiales ultramáficos bajo una corteza más rica en sílice, resultado de millones de años de fusión, enfriamiento y separación de minerales. Lo importante es que no se trata de un océano de magma actual, sino de la estructura solidificada que habría dejado ese antiguo proceso.

Los científicos detectaron una red de magma de cientos o miles de kilómetros de extensión bajo la corteza marciana (NASA)

Los sistemas magmáticos complejos no solo interesan por su vínculo con la vida; también podrían haber generado grandes depósitos de metales cerca de la superficie. “Porque estos sistemas generan grandes depósitos metálicos, Marte puede albergar mayor riqueza mineral cerca de la superficie de la que calculábamos”, afirmó Mackay-Champion. Esto aumenta el atractivo del planeta para futuras misiones tripuladas y, eventualmente, para la instalación de colonias.

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La investigación sugiere que el fenómeno se extiende por gran parte del hemisferio norte marciano, aunque los científicos advierten que falta información de otras regiones. Harán falta más sismómetros y análisis para determinar cuánto varía la estructura bajo diferentes zonas y durante cuánto tiempo permaneció activa.

Hasta ahora, los científicos pensaban que la tectónica de placas era indispensable para crear atmósferas, océanos y ambientes habitables. El hallazgo de ríos de magma bajo la corteza de Marte demuestra que existen otras formas de generar y mantener condiciones favorables para la vida. “Este trabajo amplía el tipo de mundos donde podrían surgir condiciones favorables”, resumió Wade en la nota oficial de la Universidad de Oxford.

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El planeta rojo aún esconde buena parte de su historia bajo el polvo, pero este descubrimiento ofrece una nueva hoja de ruta para explorar tanto Marte como otros planetas rocosos del sistema solar y más allá.