Del falso Kevin Costner a la clonación de voz: cuáles son las estafas virtuales más comunes y cómo evitarlas

Joan Cwaik explicó que el fraude con el falso Kevin Costner se apoyó en la soledad de la víctima y no solo en la suplantación de identidad

La historia de una mujer de 70 años de General Madariaga que fue engañada por un estafador que se hizo pasar por Kevin Costner volvió a poner en agenda un fenómeno que crece en todo el mundo: las estafas virtuales basadas en la manipulación emocional. Después de meses de conversaciones iniciadas en TikTok, la víctima terminó transfiriendo más de 3,6 millones de pesos convencida de que mantenía una relación con el actor estadounidense.

El caso fue analizado en Infobae al Regreso por el divulgador tecnológico Joan Cwaik, quien sostuvo que el dinero fue apenas el desenlace de un proceso mucho más largo. “No es para burlarse. La señora no era una tonta”, afirmó, y explicó que el verdadero engaño no pasó por hacerle creer que hablaba con una celebridad, sino por aprovechar una necesidad emocional. “No le vendieron la idea de Kevin Costner. Le vendieron, o trataron de usar, la soledad”, resumió.

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Según explicó, ese es justamente el mecanismo que distingue a las estafas virtuales más sofisticadas. Antes de pedir dinero, los delincuentes construyen un vínculo de confianza durante semanas o incluso meses. En este caso, recordó, el supuesto actor le escribía todos los días, la llamaba “my darling” y le expresaba afecto de manera constante. “La plata fue una consecuencia. Hubo un vínculo durante meses y el dinero apareció al final”, describió.

Las estafas virtuales basadas en manipulación emocional crecieron tras el caso de la mujer de General Madariaga que transfirió más de 3,6 millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de tratarse de un caso aislado, Cwaik señaló que el fraude responde a una modalidad conocida como ingeniería social, una estrategia que busca manipular emocionalmente a la víctima para que entregue información, dinero o acceso a sus cuentas. “Acá no hubo inteligencia artificial generativa ni imágenes falsas. Hubo pura manipulación e ingeniería social. Es el ABC de la ingeniería social; antes existía con el cuento del tío y hoy ocurre a través de las redes sociales”, explicó.

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Cuáles son las estafas virtuales más comunes

Aunque la falsa relación con Kevin Costner captó la atención por involucrar a una figura mundialmente conocida, el especialista remarcó que responde al mismo patrón que hoy utilizan distintas organizaciones delictivas.

Entre las modalidades más frecuentes mencionó las estafas románticas, en las que un delincuente construye una relación afectiva antes de solicitar dinero; la suplantación de familiares mediante llamados o mensajes en los que un supuesto hijo o nieto pide ayuda urgente; los falsos representantes de bancos o empresas que solicitan claves de seguridad; los perfiles falsos en redes sociales que buscan trasladar la conversación a aplicaciones privadas y, cada vez con mayor frecuencia, los fraudes que utilizan inteligencia artificial para clonar voces o generar contenidos falsos.

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Entre las estafas virtuales más comunes aparecen las estafas románticas, la suplantación de familiares y los falsos representantes de bancos o empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, aclaró que el caso de la mujer de General Madariaga todavía no involucró esas herramientas, aunque advirtió que el escenario está cambiando rápidamente. “Hoy, con un audio de apenas un minuto, puedo clonar la voz de cualquier persona. Esas son las estafas que vienen”, alertó.

Las señales de alerta

Más allá de las distintas modalidades, Cwaik sostuvo que existen patrones que suelen repetirse y que pueden ayudar a detectar un intento de fraude antes de que se concrete.

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Uno de los más habituales es el cambio de plataforma. En el caso analizado, el contacto comenzó en TikTok y luego pasó a una aplicación de mensajería privada, donde el control sobre las cuentas falsas es mucho menor. Para el especialista, ese simple movimiento ya debería despertar sospechas. “Cuando quieren pasarte de aplicación, hay una primera alerta. Cuando quieren llevarte a una aplicación privada, ahí ya hay que desconfiar”, advirtió.

También recomendó desconfiar de quienes intentan generar una relación demasiado rápida, evitar compartir datos personales o bancarios con personas conocidas únicamente por internet y confirmar siempre cualquier pedido urgente por otro canal de comunicación.

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La ingeniería social sostiene muchas estafas virtuales al construir confianza durante semanas o meses antes de pedir dinero o datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas preventivas, destacó una práctica sencilla que puede evitar muchos fraudes familiares: establecer una palabra clave entre los integrantes del grupo. “La palabra clave familiar es fundamental. Si alguien llama diciendo que pasó una emergencia y no conoce esa palabra, ya bajás muchísimo las probabilidades de una estafa”, explicó.

El problema detrás de las estafas

Para Cwaik, el crecimiento de estos delitos no puede entenderse únicamente desde la tecnología. A su juicio, detrás de muchos engaños aparece un fenómeno social cada vez más extendido: la soledad.

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El especialista recordó que la Organización Mundial de la Salud ya la identificó como un problema de salud pública y sostuvo que esa vulnerabilidad emocional es aprovechada por los estafadores para construir relaciones falsas que luego derivan en pedidos económicos. “Paradójicamente, la generación más conectada es también la que más niveles de soledad reporta”, señaló.

La educación digital y una palabra clave familiar pueden reducir el riesgo de fraude en un contexto donde la tecnología evoluciona más rápido que la regulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese escenario se suma, según planteó, una regulación que todavía avanza más lento que las nuevas tecnologías. En ese sentido, cuestionó que la respuesta de las plataformas digitales y de los organismos públicos suele llegar una vez que el daño ya está hecho y remarcó que muchas víctimas ni siquiera denuncian lo ocurrido por vergüenza.

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Frente a ese panorama, consideró que la principal herramienta sigue siendo la educación digital. Comprender cómo funcionan las redes sociales, reconocer las estrategias de manipulación y desarrollar hábitos básicos de verificación puede marcar la diferencia entre detectar una estafa a tiempo o convertirse en una nueva víctima de un delito que, lejos de disminuir, evoluciona al ritmo de la tecnología.

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