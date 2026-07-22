Jimena Barón apuntó contra los artistas que criticaron a Argentina: “Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen” (Es mi sueño, Eltrece)

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó mucho más que un resultado deportivo. Desde el comienzo del torneo, las redes sociales se convirtieron en un escenario de enfrentamientos en torno a la Selección, y a medida que la Scaloneta avanzaba en el certamen, los discursos anti-Argentina fueron ganando fuerza, alimentados por hinchas, medios internacionales y figuras públicas usaron sus redes sociales para expresarse contra el país.

Artistas que habían visitado el país con sus shows se sumaron a la polémica, cómo fue el caso de Rosalía, que tiene fechas pactadas en el Movistar Arena y que terminó en un pedido de disculpas. En ese clima, Jimena Barón —que siguió cada partido del torneo desde las tribunas en Estados Unidos— publicó una extensa story en sus redes sociales con una defensa encendida de Argentina.

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Barón no miró el Mundial desde el sillón de su casa. Viajó a Kansas, Dallas, Atlanta y Nueva Jersey para estar presente en las tribunas en cada partido de la Selección. La derrota en la final contra España, el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la encontró ahí, en el estadio. Y apenas aterrizó en el país intentó olvidar lo que se estaba diciendo del país, pero sin éxito, por lo que decidió hacer su descargo.

Arrancó desde un lugar personal, casi con humor, antes de ir al fondo del asunto. “Intentaré distraerme y que se me pase la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mirá si nos van a deber algo los pibes de la Selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo”.

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Pero el mensaje rápidamente dejó de ser sobre el fútbol para convertirse en una reivindicación del país. Barón apeló a la propia Constitución Nacional para defender a Argentina de las críticas que se multiplicaban en redes. “Argentina es un país en el que en su misma constitución dice: ‘asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’”.

La cantante decidió defender al país tras las críticas que comenzó a recibir durante el Mundial 2026

Desde ahí construyó un retrato del país que fue sumando capas. “Argentina no solo recibe, Argentina abraza. A todo el mundo, desde siempre. Argentina comparte salud y educación. Argentina se levanta de lo que sea, con humor, con amor y siempre con solidaridad. Argentina tierra del Diego, Messi, El Papa Francisco y Favaloro”. Y cerró esa parte con una frase que condensó todo: “A Argentina le sobra siempre aunque siempre le falte”.

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La segunda parte de la story fue más directa y apuntó sin rodeos a quienes se sumaron a los ataques. “Todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos”, escribió Barón. La mención a los latinoamericanos no fue casual: buena parte de la ola “anti-Argentina” en redes durante el Mundial provino de países de la región.

Lejos de quedarse en el enojo, Barón transformó las críticas en argumento. “Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente también somos la mejor hinchada del planeta”.

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"Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes", destacó la cantante (Es mi sueño, Eltrece)

El párrafo que más circuló en redes fue el que apuntó directamente a los artistas que criticaron al país pero que no dudan en elegirlo como destino para sus giras. “Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina”, escribió. La frase llegó cargada de contexto: en los días previos y posteriores a la final, varias figuras internacionales que habían actuado o tenían shows programados en el país habían protagonizado episodios de tensión con el público argentino en redes.

El cierre de la story fue una declaración sin vuelta atrás. “Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un Argentino”.

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