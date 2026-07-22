Detuvieron en Retiro a la principal sospechosa por el crimen de la jubilada asesinada en Córdoba: el detalle que la delató

El momento en que la Policía de la Ciudad detuvo en Retiro a la mujer buscada por el asesinato de una anciana en Córdoba

La Policía de la Ciudad detuvo este martes en el barrio porteño de Retiro a una joven de 22 años acusada de ser la autora del crimen de María Cristina Trejo, la jubilada de 84 años que fue hallada asesinada el pasado 4 de julio en su casa del barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba.

La sospechosa era buscada por la Justicia cordobesa desde el homicidio y fue localizada gracias a una investigación conjunta entre la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y efectivos de la Policía de Córdoba.

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La detención se concretó sobre la calle Paraguay al 700, luego de que los investigadores reconstruyeran sus movimientos tras advertir que había abandonado Córdoba pocas horas después del crimen.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la pesquisa permitió establecer que la joven se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires luego de analizar publicaciones realizadas en sus redes sociales. En ellas aparecía fotografiada en distintos puntos de la Capital Federal, entre ellos la esquina de Armenia y Nicaragua, en el barrio de Palermo.

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La detenida tiene 22 años se había fugado de Córdoba

Con esa información, una comisión de la Policía de Córdoba viajó a Buenos Aires para colaborar con la búsqueda, mientras que personal de la Policía de la Ciudad desplegó tareas de vigilancia tanto en la zona de Palermo como en un alojamiento temporario ubicado en Paraguay y Esmeralda, donde la sospechosa se había hospedado presuntamente con la intención de continuar desplazándose por la ciudad.

Finalmente, fue identificada y detenida cuando caminaba por la zona de Retiro, donde había alquilado una habitación en forma temporal, se cree que para seguir cambiando de lugar.

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Al momento del procedimiento llevaba consigo un teléfono celular, una tablet, seis dólares estadounidenses y billetes de distintas monedas extranjeras, entre ellas liras turcas, dólares australianos, pesos uruguayos y colombianos, reales brasileños y rupias indonesias.

La captura fue avalada por el Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo de Alejandro Litvack, con intervención de la Secretaría del doctor Ibáñez. La joven quedó alojada en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, a la espera de que la Justicia de Córdoba solicite su traslado para ser indagada.

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Al momento de su detención la mujer llevaba seis dólares estadounidenses y billetes de distintas monedas extranjeras, entre ellas liras turcas y dólares australianos

Un crimen que conmocionó a Córdoba

María Cristina Trejo fue encontrada asesinada el 4 de julio en el interior de su vivienda de barrio Argüello. Su cuerpo estaba debajo de una cama y presentaba signos de haber sido golpeada.

Además, los investigadores hallaron las llaves de gas abiertas, una circunstancia que alimentó la hipótesis de que los responsables intentaron provocar una explosión para ocultar el crimen.

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El cuerpo fue encontrado en una casa ubicada en la calle Uritorco al 3600, en el sur de la ciudad de Córdoba

Con el avance de la investigación, los pesquisas también analizaron si los autores utilizaron el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes y hacer creer a familiares y allegados que la mujer seguía con vida después del asesinato, una maniobra que habría buscado ganar tiempo antes de la denuncia por su desaparición.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción Distrito 2, Turno 3, de Córdoba, que ahora avanzará con el proceso de extradición de la sospechosa hacia esa provincia.

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