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Gerónimo Rauch se presentó junto al elenco de Les Misérables en el show de Jimmy Fallon: “Cuidado con lo que uno sueña”

El actor y cantante se subió al escenario de The Tonight Show junto al elenco completo de la producción, en una presentación que sirvió como adelanto de su llegada al Radio City Music Hall. Es el sexto argentino en llegar al late show

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Gerónimo Rauch se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon junto al elenco de Les Misérables (Video: The Tonight Show)

Gerónimo Rauch llevó la noche del martes al escenario de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon la actuación en vivo más vista del teatro musical en lo que va del año, cuando el cantante y actor argentino de 48 años subió a las tablas del estudio 6B del Rockefeller Center de Nueva York junto al elenco completo de Les Misérables: The Arena Concert Spectacular para interpretar “One Day More”, el número coral más reconocido del musical basado en la novela de Victor Hugo. La transmisión funcionó como anticipo de la llegada de la producción al Radio City Music Hall, donde el espectáculo se presentará del 23 de julio al 9 de agosto.

El ex Mambrú, que encarna al protagonista Jean Valjean, compartió su emoción en las redes sociales apenas horas después de la emisión. “¡Qué experiencia tan increíble fue actuar en directo en @fallontonight con el elenco del espectacular de Les Misérables!”, escribió el artista. Antes de la grabación, también había anticipado el momento con otra publicación desde el frente del Radio City, donde resumió en pocas palabras lo que significaba para él ese instante: “Dicen que hay que tener cuidado con lo que uno sueña, que se puede hacer realidad. ¡Qué locura más maravillosa la de esta gira mundial de Les Miserables terminando en el Radio City Music Hall de Nueva York! Acá estoy, asimilando".

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Gerónimo Rauch encarna a Jean Valjean en Les Misérables y volvió a destacar su vínculo con ese personaje
Gerónimo Rauch encarna a Jean Valjean en Les Misérables y volvió a destacar su vínculo con ese personaje
El elenco de Les Misérables interpretó “One Day More” en el estudio 6B del Rockefeller Center de Nueva York
El elenco de Les Misérables interpretó “One Day More” en el estudio 6B del Rockefeller Center de Nueva York

Las fotos que el artista compartió en su cuenta de Instagram muestran distintos momentos de esa jornada: desde una selfie en el escenario vacío del programa, con el cartel del Tonight Show reflejado al fondo, hasta la postal grupal con Jimmy Fallon y el elenco completo —más de 40 artistas con sus trajes de época— que se convirtió en la imagen de la noche. En otra imagen, el argentino posa solo frente al logo dorado del programa, ya caracterizado como Valjean, con el sobretodo negro y el chaleco brocado del personaje.

Rauch compartió en Instagram imágenes de su paso por Jimmy Fallon y de la gira mundial de Les Misérables
Rauch compartió en Instagram imágenes de su paso por Jimmy Fallon y de la gira mundial de Les Misérables
La actuación en Jimmy Fallon anticipó la llegada de Les Misérables: The Arena Concert Spectacular al Radio City Music Hall
La actuación en Jimmy Fallon anticipó la llegada de Les Misérables: The Arena Concert Spectacular al Radio City Music Hall

La visita al programa más visto del late night estadounidense no fue solo un hito personal. Rauch se convirtió así en el sexto artista argentino en pasar por el escenario de Fallon, en una lista que arrancó con Nicki Nicole en abril de 2021 y siguió con Bizarrap, Nathy Peluso, CA7RIEL y Paco Amoroso y Trueno, quien debutó en el ciclo en mayo de este año. A diferencia de sus compatriotas, que llegaron al programa en el marco de sus carreras solistas, Rauch lo hizo como parte de una producción de teatro musical de escala global, lo que marca una diferencia en el tipo de representación que Argentina tuvo en ese escenario.

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Gerónimo Rauch se convirtió en el sexto artista argentino en pasar por el escenario de Jimmy Fallon
Gerónimo Rauch se convirtió en el sexto artista argentino en pasar por el escenario de Jimmy Fallon
Tras el cierre de Les Misérables en Nueva York, Gerónimo Rauch presentará 26 Años en Escena en Madrid y Buenos Aires
Tras el cierre de Les Misérables en Nueva York, Gerónimo Rauch presentará 26 Años en Escena en Madrid y Buenos Aires

El personaje de Jean Valjean no es nuevo para el intérprete. Rauch lleva años ligado al rol y no oculta la fascinación que le genera. “Me fascina, no me aburro, es sin duda uno de los más ricos a nivel interpretativo y más exigente a nivel vocal, me exige al máximo de mi potencial, siempre que pueda hacerlo, lo voy a seguir haciendo”, afirmó en una entrevista a Broadway World. Esa exigencia vocal es parte del desafío que plantea Les Misérables en su formato de arena concert, una puesta que lleva el musical a espacios de gran capacidad con una producción técnica y escénica de primer nivel.

Tras el cierre de la gira en Nueva York, Rauch tiene previsto regresar a España, donde reside, para encarar un proyecto personal: el espectáculo 26 Años en Escena, un repaso por su trayectoria artística que tendrá dos fechas confirmadas. La primera será el 28 de septiembre en el Teatro Calderón de Madrid; la segunda, el 10 de diciembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. El artista también lanzó en las últimas semanas dos sencillos, She y Bring Him Home —una versión tango del clásico de Les Misérables—, como parte de la preparación de ese proyecto solista.

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