Sega cancela su proyecto “superjuego” y abandona el modelo free-to-play

Sega anuncia la cancelación de su proyecto "superjuego".

Sega confirmó la cancelación definitiva de su iniciativa “superjuego”, un ambicioso proyecto presentado en 2021 con el que buscaba crear una gran plataforma de videojuegos como servicio basada en sus principales franquicias. La decisión llega junto a un cambio de estrategia más amplio: la compañía japonesa reducirá su apuesta por el modelo free-to-play, suspenderá nuevas adquisiciones de estudios y concentrará recursos en juegos premium tradicionales.

El anuncio fue realizado durante la presentación de los resultados trimestrales de la empresa. Sega explicó que la cancelación del “superjuego” no tendrá un impacto financiero significativo para la compañía, aunque representa el cierre de una iniciativa que durante cinco años fue uno de los pilares de su discurso corporativo.

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Cuando fue presentado originalmente, el proyecto se describió como un videojuego de gran escala con elementos online y de servicio continuo, capaz de competir en el mercado global con títulos de larga duración. Sega incluso llegó a contemplar una inversión cercana a los 800 millones de dólares para desarrollarlo.

Sega canceló uno de sus proyectos más ambiciosos durante la presentación de los resultados trimestrales de la empresa. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Sin embargo, con el paso del tiempo, el concepto del “superjuego” cambió varias veces. En algunos momentos, la empresa lo describió como una única producción AAA destinada a convertirse en fenómeno mundial. En otros, aseguró que en realidad se trataba de varios títulos conectados por una misma estrategia.

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En 2022, Sega detalló que estos proyectos debían cumplir cuatro requisitos principales: desarrollo AAA, lanzamiento multiplataforma, soporte multilenguaje y estreno global simultáneo. Más adelante, la empresa volvió a hablar de un único videojuego pensado para captar la atención de streamers y comunidades online.

Pese a las constantes menciones en presentaciones financieras, el “superjuego” nunca mostró imágenes oficiales, detalles concretos ni una propuesta definitiva. Finalmente, la compañía decidió poner fin a la iniciativa.

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El cambio estratégico también alcanza al negocio free-to-play. Sega confirmó que reducirá a medio y largo plazo el desarrollo interno de juegos gratuitos con microtransacciones debido al bajo rendimiento comercial de varios lanzamientos recientes, entre ellos Sonic Rumble Party.

Sega dio a conocer que se va a retirar de manera progresiva de los juegos free-to-play.

Como parte de esta reorganización, alrededor de 100 empleados que trabajaban en proyectos free-to-play fueron trasladados a divisiones enfocadas en videojuegos premium basados en las franquicias más reconocidas de la empresa.

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La decisión refleja un cambio importante dentro de la industria gaming. En los últimos años, numerosas compañías apostaron por modelos de juego como servicio, títulos gratuitos y experiencias online permanentes con compras integradas. Sin embargo, varios proyectos de alto presupuesto no lograron mantener comunidades activas ni alcanzar los ingresos esperados.

Sega también anunció medidas de ajuste en otras áreas del negocio. Rovio, estudio responsable de Angry Birds adquirido por Sega en 2023, sufrirá una depreciación y una reestructuración interna que podría incluir despidos.

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Sega se enfocará ahora en lanzar juegos premium, que cumplan con las AAA. (SEGA)

Por otro lado, Stakelogic, la división dedicada a casinos online y apuestas digitales, también registrará una depreciación dentro de los resultados financieros de la compañía.

Además, Sega informó que suspenderá temporalmente sus planes de adquirir nuevos estudios de videojuegos. El capital destinado a futuras compras será utilizado ahora para recomprar acciones de la empresa, una estrategia orientada a fortalecer el valor para los accionistas y optimizar recursos financieros.

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A pesar de este replanteamiento, la compañía aseguró que continuará invirtiendo en sus franquicias más populares y en nuevos desarrollos premium. Entre los proyectos anunciados para los próximos años figuran Stranger than Heaven, el remake de Persona 4, un nuevo Virtua Fighter, así como el regreso de sagas clásicas como Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio y Streets of Rage.

Sega anunció que continuará apoyando a sus franquicias más exitosas.

Sega también confirmó que trabaja en una secuela de Alien: Isolation, uno de los títulos de terror más valorados de la última década.

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Con estas decisiones, la empresa parece abandonar parcialmente la carrera por competir en el saturado mercado de juegos como servicio y volver a centrarse en experiencias premium basadas en franquicias consolidadas. El cierre del “superjuego” marca así el final de una de las apuestas más ambiciosas —y menos definidas— de Sega en los últimos años.