Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo eliminar archivos para liberar espacio en tu celular

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

WhatsApp puede convertirse con el paso del tiempo en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en un celular. Fotografías, videos, documentos, notas de voz, GIF y stickers se acumulan durante meses hasta consumir varios gigabytes de almacenamiento. Aunque muchos usuarios buscan una “papelera” para eliminarlos rápidamente, la aplicación no cuenta con una función de reciclaje como otros servicios.

En su lugar, Meta incorpora una herramienta denominada Administración de almacenamiento, que permite localizar los archivos que más memoria ocupan y eliminarlos sin necesidad de revisar conversación por conversación.

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Esta función está disponible tanto en Android como en iPhone y puede ayudar a recuperar espacio cuando el teléfono comienza a mostrar avisos de almacenamiento insuficiente o un menor rendimiento.

WhatsApp tiene una "papelera" para eliminar archivos pesados dentro de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿WhatsApp tiene una papelera?

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es dónde se encuentra la papelera de WhatsApp. La respuesta es que la aplicación no dispone de una papelera tradicional donde los archivos eliminados permanezcan temporalmente antes de desaparecer.

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En lugar de ello, WhatsApp ofrece un administrador de almacenamiento que organiza automáticamente el contenido multimedia para facilitar su gestión.

Desde esta sección, los usuarios pueden identificar qué conversaciones ocupan más memoria, revisar archivos de gran tamaño y decidir qué elementos conservar o eliminar.

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Gracias a esta herramienta, la limpieza del almacenamiento resulta mucho más rápida que revisar manualmente cada chat.

WhatsApp tiene un Administrador de Almacenamiento que es equivalente a una papelera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder al administrador de almacenamiento

Encontrar esta función solo toma unos segundos.

Para acceder a ella, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp en tu celular. Entra en Configuración o Ajustes. Selecciona Almacenamiento y datos. Pulsa Administración de almacenamiento. Revisa las conversaciones y categorías que ocupan más espacio. Selecciona los archivos que ya no necesitas y elimínalos.

Dentro de este apartado, WhatsApp clasifica automáticamente el contenido para facilitar la limpieza.

Por ejemplo, crea categorías como Archivos de gran tamaño o Elementos reenviados muchas veces, donde suelen concentrarse los archivos que más memoria consumen.

WhatsApp ocupa gran almacenamiento si es que no se limpian los archivos con frecuencia. (Meta)

Esto permite localizar rápidamente videos pesados, documentos o fotografías sin necesidad de recorrer todas las conversaciones.

Qué archivos ocupan más espacio

No todos los archivos almacenados en WhatsApp tienen el mismo peso.

Generalmente, los elementos que más espacio consumen son:

Fotografías.

Videos.

Documentos.

Notas de voz.

GIF.

Stickers.

Antes de eliminar cualquier archivo, la aplicación muestra una vista previa para que el usuario confirme de qué contenido se trata.

Esta función resulta especialmente útil cuando existen fotografías familiares, videos importantes o documentos laborales que todavía podrían ser necesarios.

De esta forma es posible liberar varios gigabytes sin borrar información valiosa por accidente.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común y rutinaria.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar la memoria

Eliminar archivos es solo una parte del proceso. Para evitar que el almacenamiento vuelva a saturarse en poco tiempo, también conviene modificar algunos ajustes de la aplicación.

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Una de las recomendaciones más efectivas consiste en desactivar la descarga automática de archivos multimedia en conversaciones donde no sea necesaria.

Esta opción se encuentra dentro del apartado Almacenamiento y datos.

Allí es posible decidir qué tipo de archivos se descargarán automáticamente cuando el teléfono esté conectado mediante datos móviles, WiFi o en itinerancia.

Con esta configuración, solo se almacenarán en el dispositivo las fotografías, videos y documentos que realmente interesen al usuario.

Desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp te permitirá ahorrar espacio en el celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Qué ocurre con los archivos eliminados?

A diferencia de otros servicios de almacenamiento, WhatsApp elimina definitivamente los archivos cuando el usuario decide borrarlos desde el administrador. No existe una papelera desde la que puedan recuperarse posteriormente.

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La única posibilidad de restaurar ese contenido consiste en disponer de una copia de seguridad creada previamente en Google Drive, para Android, o en iCloud, en el caso del iPhone.

Si existe ese respaldo, será necesario reinstalar la aplicación y restaurar completamente el historial de conversaciones para recuperar los archivos eliminados.

Por esa razón, conviene revisar cuidadosamente el contenido antes de confirmar su eliminación.

Un celular con el logo de WhatsApp destaca mientras figuras humanas difusas observan al fondo, insinuando vigilancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una limpieza periódica mejora el rendimiento del teléfono

Mantener bajo control el almacenamiento de WhatsApp puede marcar una diferencia importante en el funcionamiento del dispositivo. Liberar espacio permite instalar nuevas aplicaciones, almacenar fotografías, grabar videos y evitar los mensajes de memoria insuficiente que aparecen cuando el teléfono alcanza su capacidad máxima.

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Además, los dispositivos con mayor espacio libre suelen ofrecer un mejor rendimiento general, especialmente aquellos con una capacidad interna limitada.

Dedicar unos minutos cada cierto tiempo a revisar los archivos más pesados, eliminar contenido innecesario y controlar la descarga automática ayuda a evitar que WhatsApp vuelva a convertirse en una de las aplicaciones que más memoria consume.

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Aunque la plataforma no dispone de una papelera tradicional, su herramienta de administración de almacenamiento ofrece una solución práctica para gestionar el espacio de forma segura y mantener el celular funcionando con mayor fluidez sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.