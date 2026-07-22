El Salvador

¡21 km a pulso!: Jóvenes salvadoreñas desafiaron el tráfico en silla de ruedas tras no encontrar transporte en una carretera

Tras ser rechazadas por múltiples conductores debido al colapso vehicular en la autopista Los Chorros, las jóvenes emprendieron una travesía que no solo desafió el tráfico, sino que ha conmovido a miles de personas en redes sociales y ha puesto bajo la lupa las barreras diarias que enfrentan las personas con movilidad reducida en El Salvador

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Las imágenes de dos jóvenes salvadoreñas con discapacidad física avanzando en sus sillas de ruedas por la autopista Los Chorros han paralizado las redes sociales en El Salvador.

El asfalto caliente de la autopista Los Chorros no suele dar tregua, y mucho menos cuando el tráfico se convierte en un laberinto sin salida.

Sin embargo, en medio del ruido de los motores y el colapso vehicular, las últimas horas en El Salvador han sido testigo de una postal que caló profundo en el corazón de miles de personas a través de TikTok e Instagram: la de un grupo de jóvenes usuarias de silla de ruedas que se negaron a quedarse varadas.

Todo comenzó en Santa Tecla con la frustración de ver pantallazos de viajes rechazados en las aplicaciones de transporte. Ante la imposibilidad de encontrar un vehículo dispuesto a avanzar hacia Lourdes, Colón, las jóvenes tomaron una decisión impulsada por la pura determinación: si el transporte no venía a ellas, ellas llegarían por sus propios medios.

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Así, con la sola fuerza de sus brazos y la dignidad intacta, comenzaron a hacer girar las ruedas para desafiar una travesía de 21 kilómetros de carretera.

Avanzar por una vía de alto flujo y topografía hostil era gigantesco. La fragilidad se hizo evidente cuando una de las sillas volcó sobre el pavimento en un tramo del camino, provocando un instante de angustia que congeló el aliento de quienes observaban.

Pero la respuesta humana no se hizo esperar: manos solidarias se apresuraron a auxiliarla, permitiéndole reincorporarse y continuar con la mirada fija en el destino.

Fue entonces cuando la carretera, usualmente indiferente, comenzó a transformarse. Los automovilistas, al notar la incansable marcha de las jóvenes, empezaron a cederles espacio en un gesto de respetuoso resguardo.

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Entre ellos, un joven motociclista decidió convertirse en su guardián silencioso; ajustó su velocidad, encendió sus luces y las escoltó pacientemente durante gran parte del trayecto, alertando a otros conductores para blindar su paso.

¡Una locura de 21 kilómetros! Así fue nuestro el regreso a casa en silla de ruedas después de que ningún Uber aceptara llevarlas por el tráfico vehicular.

Detrás de cada impulso sobre el metal de sus sillas no había un afán de protagonismo, sino una lección de vida. Melani Zavala, una de las protagonistas, lo aclaró más tarde en redes sociales al explicar que su intención nunca fue victimizarse ni buscar aplausos, sino devolver un ‘gracias’ sincero a cada desconocido que les tendió la mano en el camino.

Su frase resuena hoy como un eco urgente para toda la sociedad: «Las barreras no siempre están en el camino», recordándonos que los verdaderos obstáculos se derrumban cuando abrimos paso a la empatía y al reconocimiento de la dignidad del otro.

Empatía y políticas públicas

Esta historia, si bien resalta la resiliencia humana y la calidez de quienes brindaron ayuda, expone al mismo tiempo una problemática estructural profunda que afecta diariamente a millones de personas con discapacidad en todo el mundo.

Un vistazo a una vida llena de energía y aventuras, demostrando que una silla de ruedas no es un impedimento para disfrutar cada momento, desde el deporte adaptado hasta los viajes y la amistad.

Para avanzar hacia ciudades más justas e inclusivas, las políticas públicas según diferentes organizaciones se deben priorizar los siguientes ejes:

  • Transporte público accesible y regulado: Es prioritario que las unidades de transporte colectivo cuenten con rampas hidráulicas, elevadores, espacios reservados y sistemas de sujeción adecuados para sillas de ruedas. Asimismo, los servicios de transporte mediante plataformas digitales o taxis deben ser regulados para evitar la discriminación o el rechazo de usuarios con discapacidad.
  • Infraestructura urbana y vial con diseño universal: Las carreteras, aceras, peatonales y pasos elevados deben contar con rampas con pendientes normadas, aceras despejadas, pavimento podotáctil y señalética adecuada. La construcción de autopistas y vías principales debe prever rutas de circulación segura para todo tipo de movilidad.
  • Capacitación y concientización: Promover campañas permanentes de educación vial para conductores del servicio público y privado, enfocadas en la atención inclusiva, la prevención de la discriminación y el respeto a la diversidad funcional.

El recorrido de Santa Tecla a Lourdes realizado por estas jóvenes quedará grabado en la memoria colectiva como una muestra inquebrantable de superación y hermandad.

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