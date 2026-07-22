Así es como al resolver Captcha has ayudado a entrenar la IA de los vehículos autónomos

Los captchas con imágenes de autobuses, semáforos o tractores pueden aportar datos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sencillo gesto de seleccionar imágenes de autobuses, semáforos o tractores en un captcha puede convertirse en información que ayude, sin saberlo, a entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Este proceso ha sido clave para el avance de tecnologías como los vehículos autónomos, cuyos sistemas requieren grandes volúmenes de datos etiquetados por humanos para funcionar de manera eficiente, según un informe de El País.

PUBLICIDAD

Cómo los captchas son usados para entrenar a la IA

Los captchas, esas pequeñas pruebas que exigen identificar objetos en imágenes o marcar una casilla para demostrar que no eres un robot, no solo sirven como filtro contra el tráfico automatizado. Empresas como Google han aprovechado su masificación para recolectar y etiquetar imágenes de forma automática y a gran escala.

El uso de estos datos generados por los usuarios, eligiendo correctamente las imágenes con autobuses, por ejemplo, ayuda a etiquetar la base de datos y a que el software aprenda a identificar estos objetos, algo fundamental para filiales como Waymo, dedicada a los vehículos autónomos.

PUBLICIDAD

Los vehículos autónomos necesitan grandes volúmenes de datos etiquetados por humanos para reconocer objetos del tráfico. (Reuters)

Por qué los captchas son claves para los vehículos autónomos

Seleccionar imágenes correctamente permite alimentar conjuntos de datos esenciales para entrenar sistemas de reconocimiento de objetos. Estas bases, que suelen estar relacionadas con el tráfico, vehículos y señales, son indispensables para el desarrollo de automóviles capaces de circular de manera autónoma.

La catedrática Karina Gibert de la Universitat Politècnica de Catalunya explica que la mayoría de los captchas utilizan imágenes relacionadas con el tráfico por la necesidad de los coches autónomos de reconocer obstáculos, señales y otros vehículos.

PUBLICIDAD

De esta manera, cuando los usuarios etiquetan correctamente, por ejemplo, un tractor borroso, el sistema aprende a identificar patrones incluso en condiciones adversas como lluvia o suciedad en la cámara.

Karina Gibert explicó que muchos captchas usan imágenes de tráfico porque los coches autónomos deben identificar obstáculos, señales y otros vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entrenar un sistema de visión por computador, se requieren algoritmos de aprendizaje supervisado que trabajan sobre bases de datos etiquetadas. Los captchas generan estas bases de alta calidad, que crecen constantemente y permiten que los algoritmos reconozcan semáforos o señales desde cualquier ángulo y bajo distintas condiciones ambientales.

PUBLICIDAD

La evolución de captcha y el valor de los datos para la IA

El desarrollo de los captchas lo logró Luis von Ahn, quien en los años 2000 creó el sistema reCAPTCHA para proteger sitios web del tráfico automatizado y también para ayudar a digitalizar libros antiguos. Los usuarios contribuían al identificar palabras difíciles de descifrar, facilitando así la conversión de textos impresos a formato digital.

En 2009, Google adquirió reCAPTCHA y amplió su funcionalidad, adaptándolo tanto para la protección contra bots como para la digitalización masiva de libros y periódicos. Esta expansión permitió a la compañía entrenar algoritmos capaces de leer textos con mayor precisión, aprovechando la intervención humana en el etiquetado.

PUBLICIDAD

Durante un tiempo, Google comunicó de forma explícita que los captchas cumplían una doble función: servían como herramienta de seguridad y, a la vez, como fuente de datos para mejorar sistemas de inteligencia artificial. Las imágenes y textos que los usuarios ayudaban a identificar pasaban a formar parte de conjuntos de datos empleados en el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático.

Luis von Ahn creó reCAPTCHA en los años 2000 para frenar bots y colaborar con la digitalización de libros antiguos. (Google)

En 2018, la empresa anunció que con la llegada de la versión 3 de reCAPTCHA dejó de utilizar los desafíos visuales para el entrenamiento de modelos, enfocándose en optimizar la protección de los sistemas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, muchas páginas web aún funcionan con versiones anteriores que sí permitían el uso de datos para tareas de aprendizaje automatizado. Además, existen dos versiones del servicio: una orientada a empresas, con un marco claro de uso de datos, y otra gratuita, en la que las condiciones de privacidad han sido más generales.

El valor estratégico de los datos generados por captchas ha sido resaltado por especialistas, como Jordi Nin, quienes consideran que constituyen un recurso clave para perfeccionar algoritmos de reconocimiento, fundamentales para sectores como el de los vehículos autónomos.

PUBLICIDAD

En abril de 2026, Google actualizó su política y pasó a actuar como procesador de datos, transfiriendo la responsabilidad principal a los propietarios de las páginas web que implementan el sistema, bajo condiciones más estrictas y transparentes para el tratamiento de la información.