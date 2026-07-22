El percance de Darío Barassi mientras conducía su programa: “Ay, se me acaba de salir...”

Darío Barassi protagonizó un momento inesperado en vivo en Ahora Caigo durante una ronda de preguntas

El conductor Darío Barassi generó un momento inesperado durante la emisión en vivo de Ahora Caigo que desató las carcajadas tanto en el estudio como entre los televidentes. Mientras se desarrollaba una ronda de preguntas, un comentario espontáneo terminó convirtiéndose en el centro de la anécdota de la noche.

En medio de la dinámica, Barassi jugaba a “La escondida” junto a Martín, el líder ocasional del programa, y una participante apodada Luchi. Todo transcurría con normalidad hasta que una consigna aparentemente simple tomó un giro distinto. El conductor leyó: “Así es la madera contrachapada”, y Martín debía descubrir qué palabra escondía el término “Acredita”. El tiempo avanzaba y el participante no lograba dar con la respuesta.

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Tras la resolución de la consigna, Darío Barassi lanzó un comentario espontáneo que provocó risas en el estudio y entre los televidentes

La tensión aumentó cuando el propio Barassi reconoció: “No la sé”. Justo sobre el final, Martín acertó al decir “terciada”. Ante la confirmación, el alivio fue evidente y Barassi no dudó en compartir lo que le acababa de ocurrir: “Ay, se me acaba de salir pis a mí”, expresó entre risas, provocando la reacción inmediata del público y los presentes en el estudio.

El episodio se viralizó rápidamente y sumó una más a la lista de situaciones desopilantes que suele protagonizar el conductor. En ese segmento del programa, la espontaneidad y el humor volvieron a ser los protagonistas, consolidando el estilo que caracteriza al ciclo nocturno de El Trece

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El episodio de Ahora Caigo se viralizó en redes sociales y concentró la atención de la audiencia del ciclo de eltrece

El momento de Barassi quedó registrado como uno de los más recordados de la emisión, debido a la naturalidad con la que el conductor afrontó el percance y su capacidad para reírse de sí mismo frente a las cámaras. La escena ilustra cómo el humor genuino puede surgir en los instantes de mayor tensión, logrando conectar con la audiencia.

El incidente no fue aislado. En otras ocasiones, Barassi ya había mostrado su inclinación por los comentarios espontáneos y el humor sin filtros. Semanas atrás, el presentador saludó a Federico, un joven geólogo de La Plata, y la charla derivó en otra anécdota divertida. Al preguntarle si estaba en pareja, el participante respondió con cierta vacilación. Explicó que mantenía una relación reciente de cuatro meses.

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Confesó en vivo que se le “salió pis” y el momento de Barassi se viralizó

Barassi, fiel a su estilo curioso, quiso saber más detalles: “¿Cómo se llama? ¿De dónde es?”. Federico reveló que su novio se llamaba Alejandro y era de Pehuajó. La respuesta dio pie a que Barassi lanzara: “Ay, Manuelita”, en referencia a la célebre tortuga de la canción infantil, y luego remató: “Ay, qué fácil el chiste, chicos”. Nuevamente, la risa se apoderó del estudio.

En otra ocasión, el actor se detuvo a saludar a Braian, un participante oriundo de Talar de Pacheco, quien no tardó en compartir un dato curioso: “Vivo a dos cuadras de Nicolás Otamendi”, reveló. El comentario derivó en una charla distendida sobre vínculos de barrio y admiraciones deportivas, que derivó en una confesión de la intimidad: “Mi mujer está enamorada de Otamendi, chicos”, soltó Barassi entre risas, dejando claro que la figura del defensor argentino tiene un lugar especial en el corazón de Lucía Gómez Centurión, la madre de sus hijas. No conforme con la confesión, agregó: “A mí me hace sentir que me parezco un poco”, en un guiño humorístico a su propio físico.

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Estos episodios reflejan el sello personal que Barassi imprime en el ciclo. Su capacidad para improvisar y su predisposición a exponerse ante el público lo han convertido en uno de los conductores más queridos de la televisión argentina. Los pequeños accidentes, lejos de incomodarlo, parecen darle impulso para potenciar la conexión con la audiencia.

Lo ocurrido en el programa reafirma cómo los imprevistos pueden transformarse en los momentos más recordados del vivo televisivo. El caso de Barassi, al admitir abiertamente el percance y reírse de sí mismo, demuestra que la autenticidad sigue siendo uno de los mayores atractivos para quienes siguen Ahora Caigo noche tras noche.

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