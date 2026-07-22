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Casos de bronconeumonía y neumonía aumentan en Panamá mientras las muertes por influenza llegan a 55

El Ministerio de Salud reportó 468 infecciones respiratorias graves en una semana, un incremento de 11.4% frente al informe anterior

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Las bronconeumonías y neumonías conforman el grupo de infecciones respiratorias agudas graves que mantienen bajo vigilancia las autoridades sanitarias. Europa Press
Las bronconeumonías y neumonías conforman el grupo de infecciones respiratorias agudas graves que mantienen bajo vigilancia las autoridades sanitarias. Europa Press

Los casos de infecciones respiratorias agudas graves aumentaron 11.4% en una semana en Panamá, mientras el Ministerio de Salud notificó una nueva muerte por influenza, con lo cual el acumulado de fallecimientos asociados a este virus ascendió a 55 durante 2026.

El informe correspondiente a la semana epidemiológica 26, comprendida entre el 28 de junio y el 4 de julio, contabilizó 468 casos de infecciones respiratorias agudas graves, frente a los 420 reportados una semana antes.

Esto representa 48 registros adicionales. El acumulado anual pasó de 9,150 a 9,634 casos, con una tasa de 208.4 por cada 100,000 habitantes.

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El propio informe precisa que dentro de esta categoría se incluyen las bronconeumonías y las neumonías, enfermedades que comprometen los pulmones y pueden requerir hospitalización.

El subclado K de influenza A H3N2 presenta mutaciones en la proteína de hemaglutinina, objetivo clave de vacunas contra la gripe - crédito iStock
Las muertes por influenza ascendieron a 55 en Panamá durante 2026; la mayoría corresponde a adultos mayores de 65 años. crédito iStock

Los síntomas pueden comenzar con fiebre, tos, congestión, dolor de garganta y malestar general, pero el cuadro se vuelve grave cuando aparece dificultad para respirar, respiración acelerada, dolor en el pecho, confusión, coloración azulada en labios o rostro, fiebre persistente o deterioro rápido.

En paralelo al aumento de estos cuadros respiratorios graves, el informe también confirmó una nueva defunción por influenza, una enfermedad viral que puede provocar complicaciones severas, especialmente en adultos mayores, menores de un año y personas con padecimientos crónicos.

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La nueva defunción elevó de 54 a 55 las muertes por influenza. Del total, el 58.2% correspondió a hombres, mientras que el 60% se concentró en personas de 65 años o más. Los menores de un año representaron otro 12.7%, lo que refleja el mayor impacto entre adultos mayores y lactantes.

El dato más contundente del reporte es que ninguna de las 55 personas fallecidas había recibido la vacuna correspondiente a la temporada actual. Además, el 82% tampoco estaba vacunado durante la temporada de 2025 y el 81.5% presentaba factores de riesgo, principalmente edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

Sarampión
El informe epidemiológico señala que ninguna de las personas fallecidas por influenza este año había recibido la vacuna de la temporada actual. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La influenza suele manifestarse con fiebre de aparición repentina, tos seca, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, cansancio intenso, dolor de garganta y secreción nasal.

Aunque la mayoría de las personas mejora en aproximadamente una semana, puede agravarse, provocar neumonía o sepsis y conducir a hospitalización o muerte, especialmente entre niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

En contraste con el aumento de los cuadros graves, las consultas por síndrome gripal bajaron de 1,204 a 1,064 casos semanales, una reducción de 140 registros. Sin embargo, el acumulado anual se situó en 22,616 casos, con una tasa de 489.1 por cada 100,000 habitantes.

Malaria y leishmaniasis también suman casos

La malaria alcanzó 4,671 casos acumulados, frente a 4,588 en el reporte anterior. Durante la semana epidemiológica 26 se notificaron 29 casos y se incorporaron otros 54 correspondientes a semanas previas, lo que supone un incremento acumulado de 83 registros entre ambos informes.

Primer plano de un mosquito de color oscuro con patas a rayas y abdomen rojo hinchado, picando un brazo humano con piel clara. Fondo borroso.
La malaria superó los 4,600 casos acumulados en el país, mientras la leishmaniasis rebasó los 1,450 contagios en lo que va de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros síntomas de la malaria suelen ser fiebre, dolor de cabeza y escalofríos. Sin tratamiento oportuno, puede progresar hacia una forma grave caracterizada por dificultad respiratoria, anemia severa, alteraciones de conciencia, convulsiones, daño de órganos y, eventualmente, la muerte.

La leishmaniasis sumó 47 notificaciones durante la semana y alcanzó 1,452 casos, frente a los 1,404 acumulados en el informe anterior.

La forma cutánea, que es la más frecuente, provoca lesiones y úlceras en la piel; la mucocutánea afecta nariz, boca y garganta, mientras la visceral puede causar fiebre prolongada, pérdida de peso, anemia y aumento del tamaño del hígado y el bazo. Sin tratamiento, esta última es la variante más peligrosa.

El informe también actualizó el acumulado de zika de uno a dos casos; hantavirus de 11 a 12; leptospirosis de 22 a 26, y gusano barrenador en humanos de 57 a 60. En el caso del virus Oropouche, los registros aumentaron de siete a 16, aunque los ocho casos incluidos en la semana 26 correspondían a actualizaciones de semanas anteriores.

Bogotá inició la distribución de 610.000 dosis de vacuna contra la influenza en más de 200 puntos habilitados en la ciudad- crédito Secretaría de Salud de Bogotá
Niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas continúan siendo los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por influenza y otras infecciones respiratorias. Infobae Colombia

No se notificaron casos nuevos de mpox, antes conocida como viruela símica o viruela del mono, que mantiene un acumulado anual de seis contagios, ni de chikungunya, que conserva cuatro casos. Tampoco se registraron nuevos casos semanales de fiebre o síndrome cardiopulmonar por hantavirus ni de leptospirosis, aunque el sistema incorporó expedientes correspondientes a períodos anteriores.

Ante este panorama, el Minsa recomendó lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios cerrados y utilizar voluntariamente mascarilla cuando aparezcan síntomas respiratorios. Las autoridades también pidieron buscar atención médica ante dificultad para respirar, fiebre persistente o empeoramiento acelerado, particularmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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