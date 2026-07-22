Aumentan los ahogamientos infantiles en Florida y autoridades lanzan nuevas medidas para prevenir más tragedias

El aumento de ahogamientos y casi ahogamientos de niños en el sur de Florida impulsó una respuesta de autoridades y organizaciones comunitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incremento en la cantidad de ahogamientos y casi ahogamientos de niños en el sur de Florida ha provocado la respuesta de autoridades y organizaciones comunitarias, que buscan frenar la tendencia mediante nuevas estrategias de prevención. Los incidentes, que afectan principalmente a menores de entre 1 y 4 años, motivaron una conferencia de prensa este miércoles en Fort Lauderdale, con la participación del alcalde Dean Trantalis y representantes de la YMCA local. El evento fue convocado tras varios episodios recientes y subraya la necesidad de medidas coordinadas para evitar muertes accidentales en entornos acuáticos.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Florida y reportes de CBS News Miami, el ahogamiento representa la principal causa de muerte no intencionada en la franja etaria de 1 a 4 años en la región. El crecimiento de casos durante las últimas semanas obligó a funcionarios municipales, profesionales de la salud y líderes comunitarios a intensificar los llamados a la supervisión adulta, la colocación de barreras de seguridad y la capacitación en natación y reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Según datos recopilados por NBC Miami y CBS News Miami, al menos seis episodios de ahogamiento o casi ahogamiento infantil se registraron en el último mes en el sur de Florida, con particular incidencia en el condado de Broward. Estos incidentes se suman a antecedentes previos y a acciones legales contra administradores de zonas recreativas, lo que ha impulsado la revisión de protocolos y el refuerzo de la prevención.

¿Cuántos niños se ahogan cada año en Florida y por qué?

Según el Departamento de Salud de Florida, el ahogamiento es la causa principal de muerte accidental en menores de 1 a 4 años en el estado. En 2026, las autoridades reportaron al menos seis incidentes graves en el sur de Florida solamente en el último mes, de acuerdo con CBS News Miami. Entre los casos recientes, se destaca la muerte de un niño de 2 años en un lago de Plantation, el rescate de un niño de 4 años en estado crítico y la atención de emergencias a otro menor en North Lauderdale. La mayoría de estos episodios ocurre en entornos domésticos o áreas recreativas sin suficiente vigilancia.

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Los especialistas atribuyen la alta incidencia a factores como el acceso no controlado a cuerpos de agua, la falta de supervisión adulta, la ausencia de barreras físicas y la carencia de educación en natación desde edades tempranas. “Estamos observando una tendencia preocupante en estas tragedias y situaciones cercanas a la tragedia en el sur de Florida”, precisó una fuente de emergencia citada por CBS News Miami.

El Departamento de Salud de Florida señaló que el ahogamiento es la principal causa de muerte no intencionada en niños de 1 a 4 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas están tomando las autoridades para prevenir ahogamientos infantiles?

Las autoridades locales han implementado una serie de iniciativas para frenar el aumento de ahogamientos. Durante la conferencia de prensa, el alcalde Dean Trantalis y el director ejecutivo de FAU Card, Jack Scott, destacaron las acciones prioritarias en el Centro Comunitario LA Lee YMCA/Mizell. Entre las medidas impulsadas se encuentran:

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Supervisión constante de adultos responsables en piscinas y lagos.

Instalación de barreras físicas, como cercas y puertas con manijas fuera del alcance de los niños.

Uso de alarmas de seguridad en entradas a zonas acuáticas.

Acceso gratuito a programas de natación, como el ofrecido por la YMCA bajo el nombre “Nada por Jenny”, creado tras la muerte de Jenny Nguyen.

El Departamento de Salud de Florida también promueve vouchers para familias de bajos recursos, destinados a financiar clases de natación para niños, según informó CBS News Miami. Estas acciones se complementan con campañas educativas y el refuerzo de la capacitación en RCP para padres y cuidadores.

¿Qué recomiendan los expertos en seguridad acuática para reducir los riesgos?

Los expertos en prevención de ahogamientos insisten en la necesidad de un enfoque basado en “capas de protección”. Según las recomendaciones oficiales recogidas por NBC Miami y CBS News Miami, las estrategias más efectivas incluyen:

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Supervisión permanente y sin distracciones de los niños cuando estén cerca o dentro del agua.

Barreras físicas en piscinas, incluyendo cercas de al menos 1,2 metros de altura con puertas de cierre automático.

Alarmas que alerten ante la apertura de puertas hacia patios o piscinas.

Enseñanza de natación desde edades tempranas, con acceso universal a clases gratuitas o subvencionadas.

Capacitación en primeros auxilios y RCP para adultos y adolescentes.

El Departamento de Salud de Florida resalta que “la mayoría de los episodios pueden evitarse con supervisión, educación y barreras físicas”. Además, la Lifesaving Society señala que el 98% de los ahogamientos fatales en menores de cinco años ocurre cuando la supervisión adulta es inexistente o está distraída.

Al menos seis episodios de ahogamiento o casi ahogamiento infantil se registraron en el último mes en el sur de Florida, con foco en Broward. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué programas gratuitos de natación existen en el sur de Florida?

La YMCA del sur de Florida implementa el programa “Nada por Jenny”, creado luego de un caso fatal en 2011. Este programa ofrece clases gratuitas de natación para niños y busca reducir el riesgo de ahogamientos en la comunidad. Además, el estado dispone de un sistema de vouchers para facilitar el acceso a cursos de natación en centros autorizados, según datos del Departamento de Salud de Florida.

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Durante la conferencia de prensa, la madre de Jenny Nguyen participó y relató el impacto de la pérdida de su hija, hecho que impulsó la creación del programa. El objetivo es que “ningún niño más pierda la vida por no saber nadar”, declaró la organización durante el encuentro, según NBC Miami.

¿Qué acciones legales y controles se aplican en zonas recreativas?

El aumento de ahogamientos también ha motivado demandas judiciales contra empresas gestoras de zonas recreativas. La familia de un adolescente fallecido en un lago inició procesos legales contra tres compañías, alegando falta de mantenimiento y de medidas de seguridad, según reportó CBS News Miami. Las autoridades han incrementado la fiscalización en áreas de acceso público y en complejos residenciales privados, exigiendo el cumplimiento de normas de seguridad y la instalación de barreras adecuadas.

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La supervisión y el control de estos espacios quedan a cargo de los gobiernos locales, en coordinación con el Departamento de Salud de Florida y los equipos de emergencia.

Los expertos en seguridad acuática advirtieron que la mayoría de los ahogamientos infantiles ocurre por falta de supervisión y acceso no controlado al agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la prevención de ahogamientos en la comunidad?

La implementación de programas gratuitos, la difusión de información preventiva y el refuerzo de la supervisión buscan reducir el número de incidentes y aumentar la seguridad infantil. Las campañas educativas alcanzan a padres, cuidadores y responsables de áreas recreativas, promoviendo la responsabilidad compartida y el acceso universal a capacitación. “Drowning is preventable. Always have an adult supervising children in the pool,” reiteró una médica del Desert Regional Medical Center a medios estadounidenses.

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El monitoreo estadístico y la recopilación de datos continúan a cargo del Departamento de Salud de Florida, que evaluará el impacto de las medidas en los próximos meses. Las autoridades insisten en la necesidad de mantener la vigilancia y la capacitación como herramientas fundamentales para evitar nuevas tragedias.

¿Qué deben hacer las familias para evitar ahogamientos infantiles?

Las recomendaciones oficiales para familias y cuidadores incluyen:

Nunca dejar solos a los niños cerca del agua, ni siquiera por lapsos breves.

Instalar cercas y alarmas en piscinas y accesos a cuerpos de agua.

Matricular a los niños en clases de natación gratuitas o subvencionadas.

Aprender RCP y primeros auxilios para actuar en caso de emergencia.

Revisar regularmente las condiciones de seguridad en casas, complejos y áreas recreativas.

El Departamento de Salud de Florida y la YMCA ofrecen información y recursos sobre prevención, acceso a cursos y normativas vigentes. El objetivo es reducir a cero el número de muertes evitables por ahogamiento en la infancia.

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