Epic Games lanza ofertas de hasta 85% de descuento: GTA V, Spider-Man, Star Wars Jedi Survivor y más

Epic Games es una empresa de videojuegos y tecnología. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games Store activó una nueva edición de su Mega Sale, con descuentos de hasta 85% en videojuegos para PC.

La promoción incluye títulos de alto perfil como Grand Theft Auto V, juegos de la franquicia Marvel’s Spider-Man y Star Wars Jedi: Survivor, además de un catálogo amplio con rebajas variables según el título y la edición disponible en cada región.

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En listados asociados a la Mega Sale 2026, Star Wars Jedi: Survivor aparece con 85% de descuento y Grand Theft Auto V Enhanced con 50%.

Las ofertas no son para siempre, cuentan con tiempo limitado. (Epic Games)

En el caso de los juegos de Insomniac en PC, Marvel’s Spider-Man Remastered y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales figuran con 60%, mientras que Marvel’s Spider-Man 2 se vio con 33% durante el evento.

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Cómo acceder a los descuentos

Para comprar con precio rebajado, el acceso se realiza desde la tienda de Epic:

Entrar a Epic Games Store y abrir la sección del evento Mega Sale. Iniciar sesión con una cuenta de Epic (o crear una). Buscar títulos mediante el listado del evento o el buscador general. Confirmar el porcentaje aplicado y el precio final en la página de cada juego.

La disponibilidad y el precio pueden variar por país, moneda, impuestos y edición.

Los fanáticos de Star Wars pueden encontrar diversos juegos en descuento. (Epic Games)

Qué juegos aparecen con rebajas destacadas

Dentro de las ofertas difundidas durante la Mega Sale 2026 se mencionan, entre otros:

Star Wars Jedi: Survivor: 85%.

Hogwarts Legacy (Digital Deluxe Edition): 85%.

Grand Theft Auto V Enhanced: 50%.

Marvel’s Spider-Man Remastered: 60%.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 60%.

Marvel’s Spider-Man 2: 33%.

Red Dead Redemption 2: 75%.

Cyberpunk 2077: 65%.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition: 80%.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition: 75%.

EA Sports FC 26: 70%.

Battlefield 6: 45%.

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection: 67%.

Returnal: 67%.

Ratchet & Clank: Rift Apart: 60%.

Horizon Forbidden West Complete Edition: 50%.

Ghost of Tsushima Director’s Cut: 40%.

Stellar Blade: 33%.

Desde GTA V, Battlefield y más títulos de diversos géneros están en descuento. (Epic Games)

Silent Hill 2: 50%.

The Outlast Trials: 70%.

Still Wakes the Deep: 75%.

Qué revisar antes de comprar

Antes de completar la compra, conviene verificar:

Edición exacta (estándar, deluxe, remastered o bundles), porque puede cambiar el contenido incluido.

Precio final en la moneda local, con impuestos o cargos aplicables.

Requisitos y compatibilidad del juego en PC (sistema operativo, espacio y rendimiento).

Vigencia del evento, ya que las ofertas son por tiempo limitado y pueden rotar.

La Mega Sale se presenta como una promoción de catálogo amplio en la que el porcentaje máximo (85%) aplica a títulos específicos, mientras que el resto del listado combina descuentos de distintos niveles según juego y edición.

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Los usuarios pueden encontrar juegos de Spider-Man en descuento. (Epic Games)

Qué juegos se pueden encontrar gratis en Epic Games

Algunos juegos que se pueden encontrar gratis en Epic Games son:

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Los descuentos son por tiempo limitado. (Epic Games)

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo

Defend The King

Epic también desarrolla Unreal Engine, un motor gráfico usado por estudios y creadores. (Epic Games)

Crimson Oath Demo

Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!

Mad King Redemption Demo

Letherfall

TRIB3: Beta

Karthikeya: Wake Up To Reality

Mega Carrier Simulator Demo

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack

GetHigh.EXE Demo

Incorporeal

The Silence After

Help Is On The Way

Ys X: Proud Nordics - Freebie Set

Vanished Puzzle Quest

ARIE: Moonprayer Demo

Backrooms: Lost Signal Demo

SKYBLITZ Demo

Astro Burn Demo

Netherak Demons

Three Kingdoms Defense

Sunderfolk

Reconstruction of the church in Olszowka

PMR: Ford Falcon V8 2013

Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)