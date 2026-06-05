Epic Games lanza ofertas de hasta 85% de descuento: GTA V, Spider-Man, Star Wars Jedi Survivor y más

Epic Games Store activó una nueva edición de su Mega Sale, con descuentos de hasta 85% en videojuegos para PC.
La promoción incluye títulos de alto perfil como Grand Theft Auto V, juegos de la franquicia Marvel’s Spider-Man y Star Wars Jedi: Survivor, además de un catálogo amplio con rebajas variables según el título y la edición disponible en cada región.
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En listados asociados a la Mega Sale 2026, Star Wars Jedi: Survivor aparece con 85% de descuento y Grand Theft Auto V Enhanced con 50%.
En el caso de los juegos de Insomniac en PC, Marvel’s Spider-Man Remastered y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales figuran con 60%, mientras que Marvel’s Spider-Man 2 se vio con 33% durante el evento.
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Cómo acceder a los descuentos
Para comprar con precio rebajado, el acceso se realiza desde la tienda de Epic:
- Entrar a Epic Games Store y abrir la sección del evento Mega Sale.
- Iniciar sesión con una cuenta de Epic (o crear una).
- Buscar títulos mediante el listado del evento o el buscador general.
- Confirmar el porcentaje aplicado y el precio final en la página de cada juego.
La disponibilidad y el precio pueden variar por país, moneda, impuestos y edición.
Qué juegos aparecen con rebajas destacadas
Dentro de las ofertas difundidas durante la Mega Sale 2026 se mencionan, entre otros:
- Star Wars Jedi: Survivor: 85%.
- Hogwarts Legacy (Digital Deluxe Edition): 85%.
- Grand Theft Auto V Enhanced: 50%.
- Marvel’s Spider-Man Remastered: 60%.
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 60%.
- Marvel’s Spider-Man 2: 33%.
- Red Dead Redemption 2: 75%.
- Cyberpunk 2077: 65%.
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition: 80%.
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition: 75%.
- EA Sports FC 26: 70%.
- Battlefield 6: 45%.
- UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection: 67%.
- Returnal: 67%.
- Ratchet & Clank: Rift Apart: 60%.
- Horizon Forbidden West Complete Edition: 50%.
- Ghost of Tsushima Director’s Cut: 40%.
- Stellar Blade: 33%.
- Silent Hill 2: 50%.
- The Outlast Trials: 70%.
- Still Wakes the Deep: 75%.
Qué revisar antes de comprar
Antes de completar la compra, conviene verificar:
- Edición exacta (estándar, deluxe, remastered o bundles), porque puede cambiar el contenido incluido.
- Precio final en la moneda local, con impuestos o cargos aplicables.
- Requisitos y compatibilidad del juego en PC (sistema operativo, espacio y rendimiento).
- Vigencia del evento, ya que las ofertas son por tiempo limitado y pueden rotar.
La Mega Sale se presenta como una promoción de catálogo amplio en la que el porcentaje máximo (85%) aplica a títulos específicos, mientras que el resto del listado combina descuentos de distintos niveles según juego y edición.
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Qué juegos se pueden encontrar gratis en Epic Games
Algunos juegos que se pueden encontrar gratis en Epic Games son:
- Ruins of Tearlyn DEMO
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- Pixel Gun 3D
- Idle Guy
- Tractor Racers
- Super Meat Boy 3D Demo
- Perceptum Demo
- Trenches
- Retired Steel
- LetMeSee_Demo
- ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
- Tractor Racers Demo
- GRIMPS demo
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shattered Chess Demo
- STALCRAFT: X
- Go Ape Ship!
- Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
- Free PT Pack (Emotes & Gestures)
- Windrose Demo
- Boing! Demo
- Defend The King
- Crimson Oath Demo
- Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
- Mad King Redemption Demo
- Letherfall
- TRIB3: Beta
- Karthikeya: Wake Up To Reality
- Mega Carrier Simulator Demo
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
- GetHigh.EXE Demo
- Incorporeal
- The Silence After
- Help Is On The Way
- Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
- Vanished Puzzle Quest
- ARIE: Moonprayer Demo
- Backrooms: Lost Signal Demo
- SKYBLITZ Demo
- Astro Burn Demo
- Netherak Demons
- Three Kingdoms Defense
- Sunderfolk
- Reconstruction of the church in Olszowka
- PMR: Ford Falcon V8 2013
- Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)
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