Barrida de la dictadura nicaragüense, más de 3,207 empleados públicos despedidos entre noviembre y mayo de 2026

Esta fotografía facilitada por el gobierno de Nicaragua a través del medio oficial El 19 Digital muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un acto conmemorativo del 47.º aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Foto de Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP) / RESTRINGIDO A USO EDITORIAL - CRÉDITO OBLIGATORIO "AFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / Cesar PEREZ" - IMAGEN FACILITADA - PROHIBIDO EL USO EN MARKETING O CAMPAÑAS PUBLICITARIAS - DISTRIBUIDO COMO SERVICIO A CLIENTES

El magisterio nicaragüense perdió 1,686 plazas en apenas seis meses. Es el sector más golpeado por la purga silenciosa que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplica sobre el Estado, y que entre noviembre y mayo eliminó un total de 3,207 empleos públicos, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) publicadas por La Prensa de Nicaragua.

La planilla del Gobierno central pasó de 109,390 trabajadores en noviembre a 106,183 en mayo, el quinto mes del año. Solo en ese último mes, 369 servidores públicos perdieron su trabajo.

Un aula escolar nicaragüense con pupitres vacíos y una carpeta del Banco Central de Nicaragua en primer plano indica recortes docentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orden viene de la Presidencia

La decisión de recortar el Estado no surgió de los ministerios: la tomaron directamente Ortega y Murillo. Desde agosto de 2024, la pareja que controla el régimen asumió el manejo directo de las plazas estatales.

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El entonces titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Bruno Gallardo —quien fue removido del cargo posteriormente—, formalizó la medida con una circular: “No se pueden crear nuevas plazas que no cumplan con los procedimientos anteriores”. A partir del 7 de agosto de 2024, toda contratación requiere aprobación personal de Ortega.

El sector salud y la administración, también afectados

Después del magisterio, el área de salud acumuló la mayor pérdida: 850 trabajadores en el período, con una planilla que bajó de 21,249 a 20,399. Los servicios administrativos registraron 316 bajas, al pasar de 14,092 a 13,776 empleados.

Los cargos de dirección perdieron 29 plazas, mientras que el área técnico-científica registró apenas 43 salidas en seis meses y fue la única que obtuvo autorización del régimen para abrir nuevas posiciones: 12 contrataciones en mayo respecto a abril.

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Una de las manifestaciones contra Ortega (AFP)

El área de producción presentó un comportamiento distinto: aunque se reportaron 53 despidos en el período, la planilla creció de 897 a 950 personas.

El FMI, detrás de los números

La “compactación estatal” anunciada en 2024 no fue solo una decisión política interna. El Fondo Monetario Internacional (FMI) la respaldó en su reporte Artículo IV de 2023, donde recomendó reducir los gastos corrientes —principalmente salarios, bienes y servicios— entre medio y tres cuartos de punto porcentual del PIB, equivalente a unos USD 300 millones.

El régimen también modificó las reglas de liquidación para reducir el costo de los despidos. En 2023 elevó a más de 20 años consecutivos la antigüedad mínima para que un empleado público reciba cinco salarios al renunciar, lo que dejó a la mayoría de los despedidos sin ese beneficio.

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La caída acumulada desde 2021 es de 7,451 personas: ese año la planilla estatal alcanzó su máximo histórico de 113,634 trabajadores. El descenso ha sido sostenido y, según los datos del BCN recogidos por La Prensa, no muestra señales de detenerse.

El origen: el plan de “compactación” estatal

El punto de partida de la crisis de empleo público en Nicaragua es el 2 de agosto de 2024, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció un plan de “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños” del aparato estatal, justificado oficialmente como una medida para “promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua en Managua tiene en su entrada un cartel de 'Plazas congeladas'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco días después, el 7 de agosto de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) congeló todas las plazas vacantes y suspendió las nuevas contrataciones en todos los poderes del Estado.

Desde ese momento, cualquier nueva contratación requiere autorización directa de la Presidencia de la República