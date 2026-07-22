Nicaragua

Barrida de la dictadura nicaragüense, más de 3,207 empleados públicos despedidos entre noviembre y mayo de 2026

La nómina del Gobierno central pasó de 109,390 a 106,183 trabajadores en seis meses, con el magisterio como el segmento más afectado al registrar 1,686 bajas, de acuerdo con datos divulgados por La Prensa de Nicaragua

Guardar
Google icon
Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua, en conmemoración de revolución sandinista
Esta fotografía facilitada por el gobierno de Nicaragua a través del medio oficial El 19 Digital muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un acto conmemorativo del 47.º aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Foto de Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP) / RESTRINGIDO A USO EDITORIAL - CRÉDITO OBLIGATORIO "AFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / Cesar PEREZ" - IMAGEN FACILITADA - PROHIBIDO EL USO EN MARKETING O CAMPAÑAS PUBLICITARIAS - DISTRIBUIDO COMO SERVICIO A CLIENTES

El magisterio nicaragüense perdió 1,686 plazas en apenas seis meses. Es el sector más golpeado por la purga silenciosa que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplica sobre el Estado, y que entre noviembre y mayo eliminó un total de 3,207 empleos públicos, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) publicadas por La Prensa de Nicaragua.

La planilla del Gobierno central pasó de 109,390 trabajadores en noviembre a 106,183 en mayo, el quinto mes del año. Solo en ese último mes, 369 servidores públicos perdieron su trabajo.

Aula escolar con pupitres vacíos, pizarrón, dos ventanas y una carpeta del Banco Central de Nicaragua en el primer plano.
Un aula escolar nicaragüense con pupitres vacíos y una carpeta del Banco Central de Nicaragua en primer plano indica recortes docentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orden viene de la Presidencia

La decisión de recortar el Estado no surgió de los ministerios: la tomaron directamente Ortega y Murillo. Desde agosto de 2024, la pareja que controla el régimen asumió el manejo directo de las plazas estatales.

PUBLICIDAD

El entonces titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Bruno Gallardo —quien fue removido del cargo posteriormente—, formalizó la medida con una circular: “No se pueden crear nuevas plazas que no cumplan con los procedimientos anteriores”. A partir del 7 de agosto de 2024, toda contratación requiere aprobación personal de Ortega.

El sector salud y la administración, también afectados

Después del magisterio, el área de salud acumuló la mayor pérdida: 850 trabajadores en el período, con una planilla que bajó de 21,249 a 20,399. Los servicios administrativos registraron 316 bajas, al pasar de 14,092 a 13,776 empleados.

Los cargos de dirección perdieron 29 plazas, mientras que el área técnico-científica registró apenas 43 salidas en seis meses y fue la única que obtuvo autorización del régimen para abrir nuevas posiciones: 12 contrataciones en mayo respecto a abril.

PUBLICIDAD

Una de las manifestaciones contra Ortega (AFP)
Una de las manifestaciones contra Ortega (AFP)

El área de producción presentó un comportamiento distinto: aunque se reportaron 53 despidos en el período, la planilla creció de 897 a 950 personas.

El FMI, detrás de los números

La “compactación estatal” anunciada en 2024 no fue solo una decisión política interna. El Fondo Monetario Internacional (FMI) la respaldó en su reporte Artículo IV de 2023, donde recomendó reducir los gastos corrientes —principalmente salarios, bienes y servicios— entre medio y tres cuartos de punto porcentual del PIB, equivalente a unos USD 300 millones.

El régimen también modificó las reglas de liquidación para reducir el costo de los despidos. En 2023 elevó a más de 20 años consecutivos la antigüedad mínima para que un empleado público reciba cinco salarios al renunciar, lo que dejó a la mayoría de los despedidos sin ese beneficio.

La caída acumulada desde 2021 es de 7,451 personas: ese año la planilla estatal alcanzó su máximo histórico de 113,634 trabajadores. El descenso ha sido sostenido y, según los datos del BCN recogidos por La Prensa, no muestra señales de detenerse.

El origen: el plan de “compactación” estatal

El punto de partida de la crisis de empleo público en Nicaragua es el 2 de agosto de 2024, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció un plan de “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños” del aparato estatal, justificado oficialmente como una medida para “promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.

Edificio gris, azul y crema del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tres banderas de Nicaragua, una banca azul y un cartel con 'Plazas congeladas'.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua en Managua tiene en su entrada un cartel de 'Plazas congeladas'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco días después, el 7 de agosto de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) congeló todas las plazas vacantes y suspendió las nuevas contrataciones en todos los poderes del Estado.

Desde ese momento, cualquier nueva contratación requiere autorización directa de la Presidencia de la República

Temas Relacionados

Daniel OrtegaNicaraguaSector públicoFMIdespidos masivos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¡21 km a pulso!: Jóvenes salvadoreñas desafiaron el tráfico en silla de ruedas tras no encontrar transporte en una carretera

Tras ser rechazadas por múltiples conductores debido al colapso vehicular en la autopista Los Chorros, las jóvenes emprendieron una travesía que no solo desafió el tráfico, sino que ha conmovido a miles de personas en redes sociales y ha puesto bajo la lupa las barreras diarias que enfrentan las personas con movilidad reducida en El Salvador

¡21 km a pulso!: Jóvenes salvadoreñas desafiaron el tráfico en silla de ruedas tras no encontrar transporte en una carretera

Casos de bronconeumonía y neumonía aumentan en Panamá mientras las muertes por influenza llegan a 55

El Ministerio de Salud reportó 468 infecciones respiratorias graves en una semana, un incremento de 11.4% frente al informe anterior

Casos de bronconeumonía y neumonía aumentan en Panamá mientras las muertes por influenza llegan a 55

República Dominicana: Toca “Children of Sanchez” y “Visa para un sueño” mientras espera el inicio de los Juegos Centroamericanos

El trompetista Frank Casado interpreta piezas de Chuck Mangione y Juan Luis Guerra en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo

República Dominicana: Toca “Children of Sanchez” y “Visa para un sueño” mientras espera el inicio de los Juegos Centroamericanos

Obras de infraestructura avanzan en El Salvador: El proyecto de Los Chorros alcanza el 60% de ejecución

El titular de Obras Públicas expuso el estado actual de proyectos como el teleférico, la ampliación de rutas nacionales y los trabajos en Los Chorros, todos con fuerte respaldo de organismos internacionales

Obras de infraestructura avanzan en El Salvador: El proyecto de Los Chorros alcanza el 60% de ejecución

COHEP busca eliminación de aranceles de EE. UU. para fortalecer inversiones y exportaciones hondureñas

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmó que mantiene un diálogo con el Gobierno para impulsar gestiones orientadas a reducir o eliminar el arancel del 10 %

COHEP busca eliminación de aranceles de EE. UU. para fortalecer inversiones y exportaciones hondureñas

TECNO

Último día para conseguir gratis estos 2 juegos en Epic Games Store

Último día para conseguir gratis estos 2 juegos en Epic Games Store

Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo eliminar archivos para liberar espacio en tu celular

¿Sin espacio en el celular? Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y evitar problemas en otras apps

Así es como al resolver Captcha has ayudado a entrenar la IA de los vehículos autónomos

Desmantelan red de estafas bancarias en España: tenían una base de datos de 500.000 ciudadanos

ENTRETENIMIENTO

Elon Musk promete una versión de La Odisea con IA que será “históricamente exacta”

Elon Musk promete una versión de La Odisea con IA que será “históricamente exacta”

Cher ganó la pelea por sus regalías, pero ahora tendrá que absorber una factura legal millonaria

Melissa Gilbert sale a defender la nueva adaptación de ‘La familia Ingalls’ de las críticas en redes sociales: “Simplemente siéntense y disfruten del viaje”

Mara Wilson habla de las secuelas de ‘Matilda’ y ‘Papá por siempre’: “Podría ser posible”

Otra hija de Brad Pitt renuncia formalmente al apellido de su padre

MUNDO

Más de 1.000 personas murieron por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

Más de 1.000 personas murieron por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

Un restaurante Michelin de Seúl enfrenta un juicio por incluir insectos prohibidos en su carta

Récord de calor en la segunda ciudad más fría del mundo, alarma por el futuro de Astaná