Economía

Otro coletazo de Fate: una gigante local de la energía cerró una línea de producción de caucho que empleaba a 130 personas

El cierre de la histórica marca argentina de neumáticos frenó la principal fuente de demanda local del insumo y volvió inviable la operación de la petroquímica de Marcelo Mindlin en su complejo de Puerto General San Martín

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El mercado local de caucho sintético colapsó con la caída de la industria del neumático y la invasión de cubiertas importadas

Pampa Energía anunció el cierre de su producción de caucho sintético en el Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe. La decisión afecta a unos 130 de los 500 empleados que trabajan en el complejo, aunque la compañía prevé reubicar a parte de ese personal en sus otras operaciones, incluido el proyecto Fertil Pampa, la planta de urea que -según confirmó esta semana- construirá en Bahía Blanca con una inversión de USD 2.700 millones.

Según señaló la empresa en un comunicado al que accedió Infobae, “la decisión responde a la fuerte caída del mercado local de caucho sintético, afectado por la menor actividad de la industria del neumático”. De hecho, el golpe final llegó con el cierre de Fate, la histórica fabricante argentina de neumáticos que en febrero pasado despidió a sus 920 empleados y bajó la persiana de su planta de Virreyes, en el partido de San Fernando. La salida de Fate del mercado eliminó uno de los principales compradores locales de caucho sintético y dejó sin sustento comercial a esa línea de producción.

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En su comunicado, la compañía del empresario argentino Marcelo Mindlin precisó que “los cambios registrados en el mercado local de caucho sintético terminaron por hacer inviable la continuidad del negocio”. La compañía subrayó que evaluó distintas alternativas antes de tomar la decisión y que el resto de las operaciones del Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín continuarán con normalidad.

Entre las alternativas que Pampa ofrecerá a los trabajadores afectados, figuran oportunidades en SACDE, la constructora del grupo Mindlin que también tendrá a su cargo la ejecución de Fertil Pampa; en TGS (Transportadora de Gas del Sur), firma que la compañía controla junto al empresario José Luis Sielecki; y en Transener, el mayor operador de transmisión eléctrica en alta tensión del país, en cuyo holding controlante, Citelec, Pampa mantiene una posición co-controlante desde la privatización de mayo pasado, cuando el Estado transfirió su participación a un consorcio de Genneia y Edison Energía por USD 356 millones.

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Fate cerró en febrero su planta de Virreyes, en el partido de San Fernando, y dejó sin trabajo a 920 empleados
Fate cerró en febrero su planta de Virreyes, en el partido de San Fernando, y dejó sin trabajo a 920 empleados

La nueva apuesta de Pampa Energía

El escrito resaltó que “esta decisión también se enmarca en una estrategia de asignación de capital orientada a concentrar las inversiones en aquellos negocios donde Pampa identifica las mayores oportunidades de crecimiento, creación de valor e impacto positivo para el país”.

Esta semana, Pampa confirmó la concreción de la que será la planta de urea más grande de la región y una de las más grandes del mundo, con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales a partir de fines de 2029. El proyecto, que se emplazará sobre 80 hectáreas dentro del área portuaria de Bahía Blanca con conexión directa a los gasoductos de Vaca Muerta, demandará más de 3.500 empleos directos durante la construcción y generará alrededor de 300 puestos permanentes una vez operativa.

“Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa”, dijo Mindlin, al presentar el proyecto de fertilizantes. La empresa solicitó su adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones para llevar adelante el proyecto, aún pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía.

La ejecución del megaproyecto quedó en manos de Tecnimont —parte del grupo italiano Maire— y de la constructora del grupo Mindlin, SACDE. La tecnología será aportada por Nextchem, a través de su subsidiaria Stamicarbon, y por KBR. El complejo aportará un estimado de USD 1.000 millones anuales a la economía argentina entre sustitución de importaciones y exportaciones, principalmente hacia Brasil, que importa entre siete y ocho millones de toneladas de urea por año.

Hoy en día, el mercado argentino depende en gran parte de las importaciones, ya que la única productora local es Profertil, ubicada también en Bahía Blanca, y cuya propiedad pasó recientemente a manos de Adecoagro -hoy en manos de Theter- y en un 10% a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

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