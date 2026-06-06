Assassin’s Creed Syndicate con 75% de descuento en Ubisoft por tiempo limitado: cómo conseguirlo

Este Assassin’s Creed se ambienta en Londres durante la Revolución Industrial y sigue a Jacob y Evie Frye. (Ubisoft)

Assassin’s Creed Syndicate cuenta con rebaja en la tienda oficial de Ubisoft: la edición estándar ahora figura en 10 euros, con un descuento del 75% sobre su precio anterior de 39,99 euros. Ten presente que esta oferta es hasta el 18 de junio.

Este capítulo de Assassin’s Creed transcurre en Londres, durante la Revolución Industrial, y sigue la historia de los gemelos Jacob y Evie Frye, dos asesinos que buscan debilitar el control templario sobre la ciudad mientras disputan poder con distintas facciones criminales y figuras influyentes de la época.

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Cómo jugar Assassin’s Creed Syndicate en descuento

Assassin’s Creed Syndicate está en descuento en la tienda oficial de Ubisoft, y puedes jugarlo en PC mediante Ubisoft Connect. Primero, entra al Ubisoft Store e inicia sesión con tu cuenta. Si no tienes una, crea el perfil y verifica el correo.

Assassin’s Creed Syndicate está rebajado en la tienda oficial de Ubisoft: la edición estándar cuesta 10 euros, con 75% de descuento sobre 39,99 euros. (Ubisoft)

Después, busca el juego, elige la edición estándar y completa la compra con el método de pago disponible en tu región. Una vez confirmado el pago, descarga e instala Ubisoft Connect (el lanzador oficial) en tu computadora.

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Abre Ubisoft Connect, inicia sesión y entra a la pestaña Biblioteca: allí aparecerá Assassin’s Creed Syndicate para descargar. Antes de instalar, revisa el espacio libre en disco y selecciona la carpeta de destino.

Cuando termine la descarga, ejecútalo desde Ubisoft Connect y ajusta resolución, idioma, controles y gráficos según las capacidades de tu equipo.

El progreso queda vinculado a tu cuenta, por lo que podrás continuar tu partida si cambias de computadora o reinstalas el juego usando el mismo usuario.

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Abre Ubisoft Connect, inicia sesión y entra en Biblioteca: allí podrás descargar Assassin’s Creed Syndicate. (Ubisoft)

De qué trata Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Syndicate es una entrega de la saga ambientada en Londres durante la Revolución Industrial, en un periodo marcado por la expansión urbana, los avances tecnológicos y el aumento de la desigualdad social.

La historia sigue a los gemelos Jacob y Evie Frye, miembros de la Hermandad de los Asesinos, que viajan a la capital británica con el objetivo de debilitar el control templario sobre la ciudad y recuperar influencia en un territorio dominado por rivales.

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A lo largo de la campaña, el jugador alterna entre ambos protagonistas, cada uno con un enfoque distinto: Jacob privilegia la acción directa y el control de las calles, mientras Evie se orienta más al sigilo y la investigación.

La trama se desarrolla mediante misiones principales y actividades secundarias que incluyen infiltraciones, rescates, robos y enfrentamientos con bandas, además de objetivos vinculados a la disputa histórica entre Asesinos y Templarios.

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Assassin’s Creed Syndicate se sitúa en Londres durante la Revolución Industrial, en un contexto de expansión urbana, avances tecnológicos y mayor desigualdad. (Ubisoft)

El juego combina exploración en mundo abierto con desplazamientos por distritos de Londres, uso de herramientas y mejoras de habilidades.

También incorpora un sistema de dominio territorial, en el que liberar zonas permite acceder a recursos, misiones y recompensas, mientras se avanza en la narrativa central.

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Qué otras versiones tiene Assassin’s Creed

La saga Assassin’s Creed reúne múltiples entregas principales y juegos derivados ambientados en distintas épocas históricas.

Entre los títulos centrales están Assassin’s Creed (el origen de la franquicia), la trilogía de Ezio: Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood y Assassin’s Creed Revelations. Luego llegaron Assassin’s Creed III y Assassin’s Creed IV: Black Flag, que popularizó la exploración naval y la piratería.

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La saga Assassin’s Creed incluye entregas principales y juegos derivados ubicados en distintas épocas. (Ubisoft)

En la misma línea de mundo abierto, Ubisoft lanzó Assassin’s Creed Unity y Assassin’s Creed Syndicate (Londres en la Revolución Industrial). Más adelante, la serie dio un giro hacia un formato de RPG con Assassin’s Creed Origins (Egipto), Assassin’s Creed Odyssey (Grecia) y Assassin’s Creed Valhalla (era vikinga).

Hay entregas centradas en sigilo y narrativa como Assassin’s Creed Mirage.

Además, existen remasterizaciones y ediciones especiales, como Assassin’s Creed III Remastered, y colecciones que agrupan varios juegos.

En el terreno de los derivados, están la trilogía Assassin’s Creed Chronicles (China, India y Rusia) y títulos móviles publicados en distintos momentos. La oferta puede variar según plataforma, región y disponibilidad en tiendas digitales.

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