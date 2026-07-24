Estados Unidos

Los homicidios en Estados Unidos cayeron 18% en 2026 y podrían alcanzar su nivel más bajo en un siglo

El informe analizó 13 categorías delictivas y encontró descensos en nueve de ellas, incluidos robos, asaltos agravados y robo de vehículos

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Silueta de un agente de policía de pie en una avenida urbana entre rascacielos, con gráficos de barras y líneas holográficas superpuestos.
Estados Unidos registró una baja del 18% en la tasa de homicidios durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025, según el Council on Criminal Justice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos experimentó una disminución del 18% en la tasa de homicidios durante los primeros seis meses de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con un informe del Council on Criminal Justice (CCJ), una organización independiente dedicada al análisis de políticas de seguridad. El descenso en asesinatos, verificado en las principales ciudades del país, equivale a 215 homicidios menos y podría ubicar la tasa anual en su nivel más bajo en más de cien años, según publicó The Associated Press el 23 de julio.

El estudio del CCJ monitoreó 13 categorías de delitos en 30 ciudades de Estados Unidos y detectó descensos en nueve de ellas, incluyendo homicidios, robos residenciales, robos de automóviles y asaltos agravados. Los datos se obtuvieron de departamentos de policía y otras fuentes oficiales. El informe anual del CCJ es citado por medios internacionales y consultado por autoridades locales y federales.

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Este descenso ocurre después de varios años en los que la violencia aumentó, especialmente durante la pandemia de COVID-19. La tendencia actual, según el CCJ, marca un cambio respecto a los picos registrados entre 2020 y 2022 y podría consolidarse como la mayor baja en décadas si se mantiene hasta fin de año.

¿Cómo evolucionó la tasa de homicidios en Estados Unidos en 2026?

Según el Council on Criminal Justice, la tasa de homicidios bajó un 18% en el primer semestre de 2026 comparado con 2025. Esta reducción representa la mayor caída interanual en décadas. El análisis incluyó ciudades grandes y medianas, como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington D.C., donde tradicionalmente se concentra la mayor parte de los delitos violentos.

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El informe resalta que la tendencia a la baja superó las expectativas de expertos y autoridades, quienes anticipaban una estabilización o una baja más leve tras los aumentos observados durante la pandemia.

Una patrulla policial blanca en primer plano, coches y taxis amarillos en la calle, edificios modernos de cristal, cielo naranja al atardecer.
El informe del Council on Criminal Justice indicó que la caída de homicidios en Estados Unidos equivalió a 215 asesinatos menos y podría llevar la tasa anual a su nivel más bajo en más de cien años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ciudades reportaron la mayor baja de homicidios en 2026?

El informe del Council on Criminal Justice identificó a más de 20 ciudades con reducciones importantes en la cantidad de homicidios reportados en los primeros seis meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Entre las ciudades con mayores descensos se encuentran:

  • Lincoln, Nebraska: 100% menos homicidios
  • Rochester, Nueva York: 76% menos homicidios
  • Little Rock, Arkansas: 61% menos homicidios
  • Arlington, Texas: 60% menos homicidios
  • Colorado Springs, Colorado: 53% menos homicidios
  • Washington, D.C.: 41% menos homicidios

Otras ciudades como Nueva York (22% menos), Los Ángeles (18% menos) y Detroit (16% menos) también mostraron disminuciones.

¿En qué ciudades aumentaron los homicidios en 2026?

A pesar de la tendencia nacional a la baja, el informe señala que cerca de un tercio de las ciudades estudiadas registró aumentos en homicidios en comparación con 2025. Las subas más marcadas fueron:

  • Norfolk, Virginia: 64% más homicidios
  • San Francisco, California: 55% más homicidios
  • Dallas, Texas: 30% más homicidios
  • Salt Lake City, Utah: 20% más homicidios
  • Denver, Colorado: 6% más homicidios

Estas cifras reflejan cambios recientes, solo entre 2025 y 2026.

¿Qué ciudades superan los niveles de homicidios de 2019?

El informe también analizó si las ciudades superaron los niveles de homicidios previos a la pandemia (2019). Solo cuatro ciudades registraron más homicidios en 2026 que en 2019:

  • Norfolk, Virginia
  • Austin, Texas
  • Pittsburgh, Pennsylvania
  • Minneapolis, Minnesota

Es importante aclarar que algunas de estas ciudades, como Austin y Pittsburgh, no figuraron entre las de mayor aumento en 2026 respecto a 2025, pero sí muestran un crecimiento sostenido desde 2019, lo que señala un problema más persistente en esos lugares.

Infografía de barras horizontales que muestra cambios porcentuales en homicidios, nombres de ciudades de Estados Unidos, mapa y edificios.
Lincoln, Rochester, Little Rock, Arlington, Colorado Springs y Washington D.C. estuvieron entre las ciudades con mayores reducciones de homicidios en el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los factores detrás de la baja de homicidios?

Adam Gelb, presidente del Council on Criminal Justice, explicó que la mejora en las cifras no responde a un solo factor ni a una política específica. Según Gelb, “los homicidios y otros delitos están bajando en ciudades con diferentes gobiernos, realidades económicas y estrategias policiales”, según fue recogido por The Associated Press. Esto sugiere que los cambios afectan a todo el país y no solo a jurisdicciones particulares.

John Roman, director del Center on Public Safety and Justice del National Opinion Research Center (NORC) de la Universidad de Chicago, señaló que la caída puede estar relacionada con una menor demanda de drogas ilegales y el uso de fondos federales destinados a programas sociales después de la pandemia. Roman indicó que parte de ese dinero se usó para contratar docentes y trabajadores sociales que atienden a jóvenes en riesgo.

Además, el informe del CCJ destaca que la letalidad de los crímenes violentos bajó un 23%. Esto significa que, aunque se producen delitos graves, una menor proporción termina en muertes.

¿Qué delitos aumentaron en 2026?

El análisis del Council on Criminal Justice también detectó que el hurto en comercios (shoplifting) subió un 5% respecto a 2025, mientras que los incidentes de violencia doméstica, agresiones sexuales y delitos de drogas registraron leves incrementos. Sin embargo, los delitos de drogas permanecen por debajo de los niveles de 2019.

El informe subraya que, a pesar del descenso en homicidios y otros delitos graves, la dinámica varía según la categoría delictiva y la ciudad.

Vehículo policial, luces de emergencia, patrulla en servicio, operación nocturna, seguridad vial, alerta visual, control urbano, reflejos luminosos, persecución activa, escena urbana, fuerza pública, patrullaje, emergencia vial, autoridad mexicana, seguridad ciudadana – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El informe atribuyó la baja de homicidios en Estados Unidos a factores nacionales y señaló que el hurto en comercios subió un 5%, mientras la letalidad de los delitos violentos cayó un 23%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se recopilaron los datos del informe?

El Council on Criminal Justice obtiene sus datos de reportes policiales y fuentes oficiales. Algunas categorías incluyen hasta 36 ciudades, mientras que otras consideran menos urbes por diferencias en definiciones y seguimiento de cada delito. El informe es publicado anualmente y es citado por medios internacionales como The Associated Press.

¿Qué impacto tiene esta tendencia en la política y la sociedad?

La baja de homicidios y de la letalidad de los delitos violentos influye en la percepción de seguridad y en las políticas públicas. Tanto Demócratas como Republicanos han intentado atribuirse el mérito de la mejora, según The Associated Press. Los primeros destacan la legislación federal para el control de armas impulsada por el expresidente Joe Biden, mientras que los segundos mencionan operativos federales y la participación de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles y Memphis.

El informe del CCJ remarca que la tendencia a la baja se observa en ciudades con gobiernos y políticas policiales muy diversos, lo que apunta a factores nacionales más que a estrategias locales.

Escena nocturna en Pompano Beach. Patrullas con luces encendidas y cinta policial bloquean North Dixie Highway. Agentes de policía y un cuerpo cubierto visible en la acera.
El estudio del Council on Criminal Justice relevó 13 categorías de delitos en 30 ciudades de Estados Unidos y detectó descensos en nueve, incluidos homicidios, robos residenciales, robos de automóviles y asaltos agravados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se espera para el resto de 2026?

Las cifras del primer semestre serán revisadas al cierre del año, cuando se publiquen los datos anuales finales. Según Adam Gelb, presidente del Council on Criminal Justice, “estos resultados deberían ser estudiados para extraer lecciones de política pública en el futuro”.

La evolución dependerá de factores económicos, sociales y de las políticas adoptadas a nivel nacional y local, según el informe citado por The Associated Press.

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