Economía

Mercados: con caída de bonos y acciones, el riesgo país rebota al nivel más alto en seis semanas

Wall Street negocia dispar por la tensión en Oriente Medio y las dudas sobre el sector tecnológico. El S&P Merval pierde 0,7% y los títulos públicos caen 0,3%. El indicador de JP Morgan sube a 442 unidades

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Wall Street opera sin rumbo en medio de la temporada de balances.
Wall Street opera sin rumbo en medio de la temporada de balances.

Los indicadores de Wall Street exhiben movimiento dispar este viernes, con un Dow Jones de Industriales que sube 0,3% y el panel tecnológico Nasdaq un 0,6% negativo. A las 11:40 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,7%, a 3.300.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hay mayoría de bajas, aunque de escasa magnitud. Destacan Satellogic (-6,3%), Banco Macro (-1,7%) y Loma Negra (-1,7%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restan 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan asciende ocho unidades para la Argentina, en los 442 puntos básicos, en lo más alto desde el 11 de junio.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Los precios de los futuros del petróleo caían cerca de un 3% el viernes, pero siguen apuntando a importantes ganancias semanales debido a la preocupación por la interrupción de los flujos energéticos en el Mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Los futuros del Brent del Mar del Norte para septiembre cedían 3,04 dólares, o un 3%, a USD 97,65 el barril, tras haber cerrado por encima de los 100 dólares en la sesión anterior por primera vez desde mayo, después de que los hutíes, alineados con Irán, dijeron haber atacado dos petroleros saudíes en el Mar Rojo. El contrato se mantenía en camino de registrar una subida alrededor del 9% esta semana.

Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) en EEUU bajaban 2,42 dólares, o un 2,6%, hasta situarse en USD 89,77 por barril, encaminados a registrar una suba semanal de casi el 8 por ciento.

“Los principales centros de producción de petróleo o las rutas de suministro están rodeados por la guerra... Las perspectivas a corto plazo son alcistas”, afirmó a Reuters John Evans, analista de PVM Oil Associates.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un “castigo militar de gran envergadura” para Irán y sus aliados hutíes tras los ataques en el Mar Rojo.

Irán había estado presionando a los hutíes para que cerraran el estrecho de Bab el-Mandeb, puerta de acceso al Mar Rojo, si Estados Unidos continuaba atacando las infraestructuras energéticas iraníes. Se trata de la segunda ruta más importante para el transporte de energía, después del Estrecho de Ormuz.

Además, los hutíes habían declarado el lunes que imponían un bloqueo naval a Arabia Saudita, que había estado desviando su petróleo a través de un oleoducto para eludir el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El tránsito diario de buques por el estrecho de Ormuz se mantuvo estable en tres durante cada uno de los últimos tres días, mostraron los datos preliminares de seguimiento de buques de Kpler. Otros dos buques -entre ellos el superpetrolero Noble, que viajaba vacío- también entraron en el golfo Pérsico a través del estrecho el jueves.

En tanto, en el estrecho de Bab el-Mandeb, los tránsitos de buques de mercancías ascendieron a 32 el 23 de julio, frente a los 26 del día anterior, según datos de Kpler, con dos cruces registrados hasta el momento para el 24 de julio.

“En las aguas adecuadas, los buques siguen circulando… así que no se trata de un bloqueo total, como algunos podrían haber temido”, afirmó a Reuters Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Balanz subrayó que “esta semana publicaron sus balances 86 empresas, las cuales representan cerca del 18,2% de la capitalización del S&P 500. Del total de los reportes conocidos, el 94,7% exhibió resultados mejores a lo previsto. Lo más relevante fueron los balances de dos de las siete magníficas: Alphabet (-9,2% semanal) y Tesla (-19,4% semanal)”.

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