Este robot humanoide ya puede jugar al baloncesto como profesional: Michael Jordan, llegó tu doble

Sus movimientos recuerdan de verdad al de un jugador del baloncesto profesional.

El robot humanoide Unitree G1 volvió a captar la atención del sector tecnológico tras difundirse un video en el que se le ve jugar baloncesto con una naturalidad que hasta hace poco parecía exclusiva de los deportistas humanos. En las imágenes, el androide controla el balón, ejecuta movimientos fluidos y encesta con un nivel de precisión que marca un nuevo avance en la integración de habilidades humanas dentro de sistemas robóticos avanzados.

El desempeño fue posible gracias al trabajo de especialistas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, quienes emplearon un sistema de inteligencia artificial diseñado para imitar habilidades humanas complejas. El resultado muestra cómo la robótica avanza hacia modelos capaces de adquirir destrezas físicas que antes dependían de la coordinación y el aprendizaje propio de las personas.

Un entrenamiento basado en imitación digital

Para lograr que el robot ejecutara los movimientos del baloncesto, el equipo utilizó SkillMimic, una herramienta de inteligencia artificial enfocada en reproducir acciones humanas a partir de videos y trajes de captura de movimiento. Este sistema analiza las secuencias, perfecciona los movimientos en simulaciones virtuales y, solo cuando son lo suficientemente estables, los transfiere al robot físico.

Unitree G1 fue entrenado con inteligencia artificial. (X)

Este proceso permite que el robot adopte habilidades con una precisión mayor que la obtenida mediante métodos tradicionales de programación, que suelen requerir instrucciones manuales y ajustes repetitivos. Según los investigadores, la transferencia de habilidades desde entornos simulados al mundo real representa un avance crucial para la adaptación de robots humanoides a tareas cotidianas y entornos dinámicos.

La demostración del Unitree G1 resalta especialmente porque logra replicar gestos característicos del baloncesto profesional, como el control del balón, el ajuste del cuerpo antes del lanzamiento y los movimientos de desplazamiento.

Características técnicas del Unitree G1

El Unitree G1 es uno de los humanoides más versátiles de su categoría. Mide 1,27 metros de altura y pesa 35 kilogramos. Está equipado con 43 motores que funcionan como articulaciones, lo que le otorga 23 grados de libertad para moverse con precisión y estabilidad. Esta arquitectura le permite caminar, correr, girar, levantarse del suelo e incluso realizar acrobacias, como volteretas.

Robot humanoide puede realizar movimientos profesionales en el baloncesto. (X)

Entre sus componentes más destacados se encuentran un sensor LiDAR 3D y una cámara de profundidad, herramientas que le permiten identificar su entorno, trazar rutas seguras y reaccionar ante obstáculos. También incorpora luces LED en la cabeza, utilizadas para comunicación visual y retroalimentación.

Sus manos de tres dedos están diseñadas para manipular objetos con distinto nivel de delicadeza, desde herramientas de uso básico hasta elementos frágiles. El fabricante indica que estas capacidades le permiten colaborar en actividades educativas, de investigación y, en escenarios más avanzados, en tareas domésticas o asistenciales.

El robot puede desplazarse a una velocidad de hasta 2 metros por segundo y funciona con una batería de 9.000 mAh que le ofrece aproximadamente dos horas de autonomía, dependiendo del tipo de actividad que realice. En pruebas de resistencia, se ha visto al G1 soportar impactos sin perder el equilibrio, lo que evidencia un sistema de estabilidad mejorado respecto a modelos anteriores.

El robot humanoide Unitree G1 puede jugar baloncesto de manera profesional. (X)

Un paso hacia robots preparados para el hogar

Si bien los robots humanoides son utilizados principalmente en fábricas, almacenes y laboratorios, su avance en movimientos naturales y habilidades complejas indica un acercamiento progresivo a entornos domésticos. La capacidad del Unitree G1 para reproducir deportes, artes marciales o acciones delicadas es una señal de cómo esta tecnología busca ser cada vez más funcional y adaptable.

Los especialistas consideran que la combinación de hardware robusto con sistemas de IA basados en imitación abre la puerta a robots capaces de aprender tareas sin necesidad de una programación detallada. Esto podría acelerar su despliegue en actividades de asistencia, educación y trabajos que impliquen precisión física.

La demostración de baloncesto del Unitree G1 no solo muestra un logro visualmente llamativo, sino también un avance técnico que refleja el rumbo que toma la robótica humanoide: sistemas más autónomos, más ágiles y con un comportamiento progresivamente similar al humano.