Tecno

Este robot humanoide ya puede jugar al baloncesto como profesional: Michael Jordan, llegó tu doble

Un sistema de inteligencia artificial permitió que el androide aprendiera técnicas humanas analizando videos y datos de captura de movimiento

Guardar
Sus movimientos recuerdan de verdad al de un jugador del baloncesto profesional.

El robot humanoide Unitree G1 volvió a captar la atención del sector tecnológico tras difundirse un video en el que se le ve jugar baloncesto con una naturalidad que hasta hace poco parecía exclusiva de los deportistas humanos. En las imágenes, el androide controla el balón, ejecuta movimientos fluidos y encesta con un nivel de precisión que marca un nuevo avance en la integración de habilidades humanas dentro de sistemas robóticos avanzados.

El desempeño fue posible gracias al trabajo de especialistas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, quienes emplearon un sistema de inteligencia artificial diseñado para imitar habilidades humanas complejas. El resultado muestra cómo la robótica avanza hacia modelos capaces de adquirir destrezas físicas que antes dependían de la coordinación y el aprendizaje propio de las personas.

Un entrenamiento basado en imitación digital

Para lograr que el robot ejecutara los movimientos del baloncesto, el equipo utilizó SkillMimic, una herramienta de inteligencia artificial enfocada en reproducir acciones humanas a partir de videos y trajes de captura de movimiento. Este sistema analiza las secuencias, perfecciona los movimientos en simulaciones virtuales y, solo cuando son lo suficientemente estables, los transfiere al robot físico.

Unitree G1 fue entrenado con
Unitree G1 fue entrenado con inteligencia artificial. (X)

Este proceso permite que el robot adopte habilidades con una precisión mayor que la obtenida mediante métodos tradicionales de programación, que suelen requerir instrucciones manuales y ajustes repetitivos. Según los investigadores, la transferencia de habilidades desde entornos simulados al mundo real representa un avance crucial para la adaptación de robots humanoides a tareas cotidianas y entornos dinámicos.

La demostración del Unitree G1 resalta especialmente porque logra replicar gestos característicos del baloncesto profesional, como el control del balón, el ajuste del cuerpo antes del lanzamiento y los movimientos de desplazamiento.

Características técnicas del Unitree G1

El Unitree G1 es uno de los humanoides más versátiles de su categoría. Mide 1,27 metros de altura y pesa 35 kilogramos. Está equipado con 43 motores que funcionan como articulaciones, lo que le otorga 23 grados de libertad para moverse con precisión y estabilidad. Esta arquitectura le permite caminar, correr, girar, levantarse del suelo e incluso realizar acrobacias, como volteretas.

Robot humanoide puede realizar movimientos
Robot humanoide puede realizar movimientos profesionales en el baloncesto. (X)

Entre sus componentes más destacados se encuentran un sensor LiDAR 3D y una cámara de profundidad, herramientas que le permiten identificar su entorno, trazar rutas seguras y reaccionar ante obstáculos. También incorpora luces LED en la cabeza, utilizadas para comunicación visual y retroalimentación.

Sus manos de tres dedos están diseñadas para manipular objetos con distinto nivel de delicadeza, desde herramientas de uso básico hasta elementos frágiles. El fabricante indica que estas capacidades le permiten colaborar en actividades educativas, de investigación y, en escenarios más avanzados, en tareas domésticas o asistenciales.

El robot puede desplazarse a una velocidad de hasta 2 metros por segundo y funciona con una batería de 9.000 mAh que le ofrece aproximadamente dos horas de autonomía, dependiendo del tipo de actividad que realice. En pruebas de resistencia, se ha visto al G1 soportar impactos sin perder el equilibrio, lo que evidencia un sistema de estabilidad mejorado respecto a modelos anteriores.

El robot humanoide Unitree G1
El robot humanoide Unitree G1 puede jugar baloncesto de manera profesional. (X)

Un paso hacia robots preparados para el hogar

Si bien los robots humanoides son utilizados principalmente en fábricas, almacenes y laboratorios, su avance en movimientos naturales y habilidades complejas indica un acercamiento progresivo a entornos domésticos. La capacidad del Unitree G1 para reproducir deportes, artes marciales o acciones delicadas es una señal de cómo esta tecnología busca ser cada vez más funcional y adaptable.

Los especialistas consideran que la combinación de hardware robusto con sistemas de IA basados en imitación abre la puerta a robots capaces de aprender tareas sin necesidad de una programación detallada. Esto podría acelerar su despliegue en actividades de asistencia, educación y trabajos que impliquen precisión física.

La demostración de baloncesto del Unitree G1 no solo muestra un logro visualmente llamativo, sino también un avance técnico que refleja el rumbo que toma la robótica humanoide: sistemas más autónomos, más ágiles y con un comportamiento progresivamente similar al humano.

Temas Relacionados

RobotIAMichael JordanBaloncestoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nunca debes apagar tu televisor de esta forma o podría dañarse rápidamente

Al desconectar este electrodoméstico de forma brusca, sus componentes internos no completan el apagado de manera segura, lo que puede causar daños o provocar cortocircuitos

Nunca debes apagar tu televisor

Call centers en riesgo: “están mal capacitados y la IA podrá hacer su trabajo mejor”, según Nobel de física

Geoffrey Hinton, reconocido como uno de los padrinos de la inteligencia artificial, advierte que esta tecnología no generará tantos empleos como los que reemplazará

Call centers en riesgo: “están

La contraseña “123456” sigue siendo la más usada en 2025: consulta la lista global completa

Un análisis global muestra cómo la falta de conciencia sobre protección digital afecta a usuarios de todas las edades y regiones

La contraseña “123456” sigue siendo

Estas son las 20 contraseñas más usadas de los mexicanos en 2025: admin, 12345 y password son frecuentes

Los usuarios también optan por combinar el nombre de su país con números con el objetivo de crear contraseñas que aparentan mayor complejidad

Estas son las 20 contraseñas

Modo pesebre en WhatsApp: cómo activarlo rápido

Se puede pedir a Meta AI, la inteligencia artificial integrada en la app, que cree imágenes de pesebres o dé ideas para instarlo en casa

Modo pesebre en WhatsApp: cómo
DEPORTES
Frank Fabra se despidió de

Frank Fabra se despidió de Boca Juniors entre lágrimas: el video y su emotivo posteo

El rapto de furia de Horacio Pagani: acusó a River de tener “complejo de inferioridad” con Boca y tuvo un exabrupto con un colega

Las perlitas de la Champions: polémica reacción de Lamine Yamal, el invitado que vio al Cuti Romero y el récord que perdió Mbappé

Juan Sebastián Verón: “Es lindo jugar finales, pero la organización de los torneos es bastante discutible”

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

TELESHOW
Charly García se reunió con

Charly García se reunió con Andrew Loog Oldham, el primer manager y productor de los Rolling Stones: “Jugando con fuego”

La contundente respuesta de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca

Luciano Castro y Griselda Siciliani hablaron sobre el tenso momento con Sabrina Rojas en la alfombra roja del Martín Fierro

Maxi López mostró quién es la integrante desconocida de su familia, que se convirtió en un sostén emocional para su esposa

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Penal Internacional condenó

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones

El Baychimo, el barco perdido que nadie pudo hundir y que hoy es leyenda del hielo