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Embraer y Anduril convertirán al C-390 en un avión capaz de lanzar misiles de crucero

Presentado durante la feria de Farnborough, el proyecto busca acercar capacidades de ataque de largo alcance a fuerzas aéreas que no cuentan con bombarderos estratégicos. En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó por qué esta innovación podría marcar un cambio de paradigma

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La alianza anunciada entre la brasileña Embraer y la estadounidense Anduril durante la feria aeronáutica de Farnborough podría modificar la forma en que distintos países conciben el empleo de sus aviones de transporte militar. El acuerdo busca integrar el misil de crucero Barracuda M al KC-390 Millennium, una aeronave concebida originalmente para misiones logísticas, evacuación médica y transporte de tropas, pero que ahora podría incorporar una capacidad ofensiva de largo alcance sin requerir modificaciones estructurales significativas.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó que la clave del proyecto no está en rediseñar el avión, sino en adaptar la forma en que se transportan y despliegan los misiles. Según detalló, Anduril desarrolló una versión “paletizada” del Barracuda M, diseñada para cargarse dentro del avión utilizando los mismos pallets empleados habitualmente para transportar carga militar.

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Lo novedoso es que Anduril desarrolló una versión paletizada del misil. Entra en los mismos pallets que utiliza un avión de transporte y, una vez en vuelo, simplemente se abre la rampa trasera y los misiles son liberados. Después de salir del avión despliegan sus sistemas de vuelo y continúan de manera autónoma hacia sus objetivos”, explicó el especialista. Y sintetizó el alcance del desarrollo con una frase que resume el cambio conceptual que propone esta tecnología: “Básicamente, convertís un avión de transporte en un bombardero”.

Embraer y Anduril integrarán el misil de crucero Barracuda M al KC-390 para sumar ataque de largo alcance a un avión de transporte militar (REUTERS/Gabriel Araujo)
Embraer y Anduril integrarán el misil de crucero Barracuda M al KC-390 para sumar ataque de largo alcance a un avión de transporte militar (REUTERS/Gabriel Araujo)

La iniciativa replica un concepto que ya comenzó a explorar la Fuerza Aérea de Estados Unidos con sus bombarderos y aviones de transporte, aunque en este caso se aplica sobre una plataforma ampliamente exportada como el KC-390. Para Serbin Pont, esa combinación podría ampliar considerablemente las capacidades de países que no cuentan con bombarderos estratégicos propios, pero sí operan aeronaves de transporte de nueva generación.

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Una capacidad antes reservada para bombarderos estratégicos

El especialista explicó que el sistema permitiría que el KC-390 transporte entre 16 y 24 misiles de crucero, una carga comparable con la de algunos bombarderos pesados. Esa posibilidad, sostuvo, representa un cambio importante para fuerzas aéreas que hasta ahora necesitaban aeronaves específicamente diseñadas para misiones de ataque de largo alcance.

Un bombardero como el B-52 puede transportar alrededor de veinte misiles de crucero. Lo llamativo es que un avión de transporte táctico como el KC-390 podría llevar una cantidad similar utilizando este sistema. Es una capacidad realmente muy importante para una plataforma que originalmente fue concebida para cumplir otro tipo de misiones”, señaló.

El proyecto presentado en Farnborough busca convertir al C-390 en una plataforma capaz de lanzar misiles sin modificaciones estructurales significativas (REUTERS/Gabriel Araujo)
El proyecto presentado en Farnborough busca convertir al C-390 en una plataforma capaz de lanzar misiles sin modificaciones estructurales significativas (REUTERS/Gabriel Araujo)

El Barracuda M también introduce otra diferencia respecto de otros misiles de su categoría. En su versión de lanzamiento aéreo alcanza aproximadamente 900 kilómetros de alcance, desarrolla una velocidad máxima cercana a los 926 kilómetros por hora y porta una cabeza de guerra de 45 kilogramos. Aunque no posee la potencia destructiva de otros misiles de mayor tamaño, su diseño apunta a combinar precisión, bajo costo y producción a gran escala.

El precio, uno de los factores que más llama la atención

Más allá de sus prestaciones, Serbin Pont consideró que el verdadero elemento disruptivo del Barracuda M es su costo. Según explicó, el misil fue diseñado para fabricarse en grandes cantidades y a un precio muy inferior al de otros sistemas occidentales de alcance comparable.

Hoy un misil de crucero como un Tomahawk o un JASSM puede costar entre dos millones y medio y cuatro millones de dólares por unidad. En cambio, el Barracuda ronda los 216.000 dólares. Incluso termina siendo más barato que muchos misiles aire-aire, algo que cambia completamente la ecuación para los países que buscan incorporar este tipo de capacidades”, afirmó.

Esa diferencia económica, agregó, podría facilitar que fuerzas armadas con presupuestos más limitados accedan a un armamento que hasta hace pocos años era prácticamente inaccesible por su costo de adquisición y mantenimiento.

Anduril desarrolló una versión paletizada del Barracuda M que se carga en los mismos pallets que usa el KC-390 para transporte militar (REUTERS/Toby Melville)
Anduril desarrolló una versión paletizada del Barracuda M que se carga en los mismos pallets que usa el KC-390 para transporte militar (REUTERS/Toby Melville)

Qué implicancias podría tener para la Argentina

Durante la charla también surgió la posibilidad de pensar el sistema en clave regional. Consultado sobre un eventual interés argentino, Serbin Pont sostuvo que una solución de este tipo resultaría especialmente atractiva para países que ya operan aviones de transporte modernos y buscan fortalecer su capacidad de disuasión sin desarrollar un programa específico de bombarderos.

Para países como Argentina podría ser una solución muy interesante. Si ya contás con una plataforma como el KC-390, la incorporación de un sistema de lanzamiento paletizado te permite sumar una capacidad estratégica completamente distinta sin tener que desarrollar un nuevo avión”, explicó.

El KC-390 podría transportar entre 16 y 24 misiles de crucero Barracuda M, una capacidad comparable con la de algunos bombarderos pesados como el B-52 (REUTERS/Benoit Tessier)
El KC-390 podría transportar entre 16 y 24 misiles de crucero Barracuda M, una capacidad comparable con la de algunos bombarderos pesados como el B-52 (REUTERS/Benoit Tessier)

No obstante, el especialista aclaró que ese escenario hoy pertenece más al plano de las posibilidades futuras que a un proyecto concreto. Si bien destacó el potencial tecnológico del acuerdo entre Embraer y Anduril, reconoció que una inversión de ese tipo no forma parte de las prioridades actuales de la política de defensa argentina.

Más allá de esa discusión, el anuncio realizado en Farnborough refleja una tendencia cada vez más marcada en la industria militar: aprovechar plataformas ya existentes para incorporar nuevas capacidades mediante sistemas modulares y de menor costo. Si la integración del Barracuda M avanza según lo previsto, el KC-390 podría convertirse en uno de los primeros aviones de transporte del mercado internacional capaz de combinar sus funciones logísticas tradicionales con la posibilidad de ejecutar ataques de precisión a cientos de kilómetros de distancia, ampliando de manera significativa el abanico de opciones operativas para los países que lo incorporen a sus fuerzas armadas.

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