Guatemala

La vicepresidenta Karin Herrera participa en Panamá en un diálogo del BID sobre inclusión laboral femenina

La funcionaria asistió el 21 y 22 de julio al foro regional del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se analizaron productividad, sistemas de cuidado y competitividad, con presencia de autoridades, empresas y especialistas latinoamericanos

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Nueve mujeres de pie con credenciales, frente a la bandera de Panamá y otra, una cortina azul y una pantalla con texto y el logo del BID
Nueve mujeres posan en un evento con las banderas de Panamá y una pantalla que exhibe el título "Seeds to Inclusion" relacionado con la política de discapacidad. (Karin Herrera)

La vicepresidenta Karin Herrera participó en el Diálogo Regional de Política sobre Mujeres, Productividad y Crecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que se realizó en Panamá, una cita en la que Guatemala expuso su estrategia de alianzas público-privadas para ampliar las oportunidades de las mujeres y reforzó su apuesta por la cooperación regional como vía para impulsar desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades.

El encuentro, según la información oficial difundida por la Vicepresidencia de la República, reunió a autoridades, organismos internacionales, representantes del sector privado y especialistas de América Latina. La agenda se organizó alrededor de tres ejes: impacto económico de la inclusión laboral femenina, políticas de cuidado y competitividad.

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Herrera intervino en la apertura con un mensaje protocolario de agradecimiento al BID y a las instituciones organizadoras por promover el espacio de diálogo regional. Después participó en la sesión “Una década de colaboración público-privada”, donde presentó la experiencia guatemalteca en la construcción de alianzas entre el Estado, la iniciativa privada, la academia y la cooperación internacional.

El diálogo puso el foco en productividad, cuidados y competitividad

De acuerdo con el comunicado, uno de los puntos centrales del foro fue el impacto económico de la inclusión laboral femenina, evaluado por su capacidad de generar retornos fiscales y aumentar el producto interno bruto. Otro eje abordó las políticas de cuidado, con atención a la gobernanza y sostenibilidad de esos sistemas como base para liberar tiempo y fortalecer la autonomía de las mujeres.

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El tercer componente se centró en la competitividad. Allí se examinaron instrumentos financieros y de inversión orientados a garantizar la igualdad en el entorno empresarial y el acceso a oportunidades.

La vicepresidenta resumió el propósito de la participación guatemalteca con una definición sobre el enfoque adoptado por su país: “Hemos venido a compartir la experiencia de Guatemala sobre la iniciativa que tenemos junto al sector público, privado, el sector económico y social para cerrar brechas e impulsar el apoyo de las mujeres en el desarrollo económico”.

Ese planteamiento fue complementado por otro mensaje de la funcionaria sobre la posición del Gobierno de Guatemala frente al tema. “Desde el Gobierno de la República de Guatemala, mantenemos la plena convicción de que promover una mayor participación de las mujeres en la economía no solo fortalece la igualdad de oportunidades, sino también impulsa la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible”.

Guatemala presentó su experiencia de articulación multisectorial

La respuesta central a la participación guatemalteca en el foro fue concreta: el país acudió a exponer cómo articula al sector público, la empresa privada, la academia y la cooperación internacional para ampliar las oportunidades económicas de las mujeres. Esa fue la materia principal de la sesión dedicada a una década de colaboración público-privada.

La actividad se celebró en Ciudad de Panamá y formó parte de un diálogo regional con sedes rotativas y presencia importante en Centroamérica. Según la comunicación oficial, la participación de Herrera buscó también promover el intercambio de experiencias entre países e instituciones.

El Gobierno de Guatemala presentó esa intervención como una reafirmación de su compromiso con la cooperación regional y multisectorial. Ese compromiso, según la misma comunicación, apunta a impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de la población guatemalteca.

La vicepresidenta Karin Herrera presenta en París la agenda científica de Guatemala

La vicepresidenta Karin Herrera llevó a Guatemala a la Conferencia Mundial 2026 del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible en París con una agenda centrada en convertir la ciencia en motor de desarrollo sostenible e inclusivo, una posición que también apunta a acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a proyectar una política científica más allá de 2030.

Uno de los datos que la funcionaria puso en primer plano fue el alcance territorial de la estrategia educativa y científica del país: más de 3 mil estudiantes participan en 157 clubes de ciencias presentes en el 90 % de los departamentos de Guatemala. Según el medio, casi el 57 % de esos participantes son niñas y mujeres jóvenes.

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