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Nintendo se disculpa por el aumento de precio de la Switch 2 y revela cómo planea mantener el interés de los jugadores

Shuntaro Furukawa reconoció las molestias causadas a los usuarios y prometió más videojuegos exclusivos para aumentar el valor de la plataforma

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Nintendo confirmó que subirán los precios de la Switch 2.

Nintendo reconoció el impacto que generó la reciente subida de precio de la Switch 2 y pidió disculpas a sus usuarios durante una reunión con inversores posterior a la publicación de sus últimos resultados financieros. La compañía aseguró que el incremento responde al aumento de costos globales y adelantó que su estrategia para mantener el interés de los jugadores estará centrada en ampliar el catálogo de videojuegos exclusivos para la consola.

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, afirmó que la empresa quería priorizar una adopción masiva de la consola, pero que mantener los precios originales se volvió insostenible ante las condiciones actuales del mercado.

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“Pedimos disculpas sinceras a nuestros clientes por las considerables molestias y problemas que esto les ocasionará”, señaló el ejecutivo. También aclaró que el nuevo precio de la consola ni siquiera refleja completamente todos los incrementos de costos que enfrenta la compañía.

Nintendo ya tiene un plan para atraer nuevos jugadores para la Switch 2. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Nintendo ya tiene un plan para atraer nuevos jugadores para la Switch 2. REUTERS/Issei Kato/File Photo

El plan de Nintendo: más videojuegos exclusivos

Frente al malestar de parte de la comunidad, Nintendo explicó que su principal apuesta será fortalecer el catálogo de software para aumentar el valor percibido de la consola. “Prepararemos un catálogo de software sólido para aumentar el valor de poseer una Switch 2”, afirmó Furukawa durante la reunión con inversores.

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La estrategia apunta a repetir una fórmula que históricamente funcionó para Nintendo: utilizar franquicias exclusivas y lanzamientos propios para sostener el interés de los jugadores incluso en momentos de críticas por precios o limitaciones técnicas.

Series como The Legend of Zelda, Super Mario Bros. y Pokémon continúan siendo uno de los principales motores de ventas para la compañía japonesa. Además, Nintendo mantiene una estrategia distinta a la de otros fabricantes como Sony o Microsoft, enfocándose menos en potencia gráfica y más en experiencias exclusivas y portabilidad.

Super Mario Bros. Wonder + Meetup In Bellabel Park, de Nintendo.
Super Mario Bros. Wonder + Meetup In Bellabel Park, de Nintendo.

El aumento de precio responde al contexto global

Nintendo justificó la subida señalando que el mercado tecnológico atraviesa un escenario complejo marcado por el incremento en los costos de producción y componentes. La industria de los videojuegos viene enfrentando desde hace años problemas relacionados con el precio de memorias, chips y otros elementos fundamentales para la fabricación de consolas.

Compañías como Sony y Microsoft también aplicaron aumentos de precio en generaciones recientes debido a las mismas presiones económicas.

En el caso de Switch 2, algunos analistas ya habían advertido que Nintendo estaba absorbiendo parte de los costos para mantener competitiva la consola en mercados clave. Sin embargo, la presión financiera habría obligado finalmente a trasladar parte del incremento al consumidor.

Pese a que se lanzó hace unos meses, la Switch 2 subirá de precios, así lo anunció Nintendo.
Pese a que se lanzó hace unos meses, la Switch 2 subirá de precios, así lo anunció Nintendo.

Nintendo busca evitar que el precio afecte la popularidad de la consola

El desafío para la compañía será mantener el entusiasmo alrededor de Switch 2 mientras el precio aumenta en varias regiones. Nintendo sabe que buena parte del éxito de la consola depende de conservar una base activa de jugadores y de seguir atrayendo nuevos usuarios, especialmente familias y consumidores jóvenes.

Por eso, la empresa insiste en que el contenido exclusivo será el elemento diferencial capaz de justificar el costo de entrada. La estrategia llega en un momento importante para la industria, donde los fabricantes buscan equilibrar el aumento de costos con una comunidad cada vez más sensible a los precios.

Por ahora, Nintendo intenta transmitir tranquilidad a sus inversores y consumidores asegurando que la Switch 2 mantiene una demanda fuerte y que el futuro de la plataforma seguirá apoyado en uno de sus principales activos históricos: sus videojuegos exclusivos.

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