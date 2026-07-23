Estudiantes del ITBA ganaron la competencia universitaria de cohetería más importante del mundo en Texas

Estudiantes del ITBA ganaron en Texas la International Rocket Engineering Competition con el cohete supersónico Aconcagua

El equipo ITBA Rocketry, integrado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), obtuvo el primer puesto en la categoría de diseño y construcción de la International Rocket Engineering Competition (IREC), una de las principales competencias universitarias de cohetería del mundo, que se realiza cada año en Texas, Estados Unidos. Con el cohete Aconcagua, el grupo se impuso entre más de 150 equipos internacionales y consiguió uno de los reconocimientos más importantes de la competencia.

En diálogo con Infobae al Mediodía, Lucas Freyre y Martina Parera repasaron el trabajo realizado durante el último año, explicaron cómo fue el desarrollo del proyecto y destacaron que el reconocimiento no respondió únicamente al desempeño del lanzamiento, sino a la calidad del proceso de ingeniería detrás del vehículo.

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“Este es nuestro cohete Aconcagua. Es un cohete supersónico que alcanzó los 2.200 kilómetros por hora en apenas cuatro segundos”, explicó Freyre. Sin embargo, aclaró que el vuelo representa solo una parte de la evaluación. Según detalló, los jueces analizan el diseño, la fabricación, la documentación técnica y las decisiones de ingeniería que sostienen el proyecto, además del desempeño del vehículo durante la competencia.

Los 60 estudiantes del ITBA trabajaron durante casi un año y compitieron sin haber hecho un ensayo completo del cohete antes de viajar a Texas (Infobae en Vivo)

En ese sentido, destacó que uno de los aspectos más valorados fue el carácter local del desarrollo. “Todo el cohete se diseña y se construye acá en Argentina”, señaló. La única excepción fue el motor de combustible sólido, que debió incorporarse en Estados Unidos debido a las restricciones existentes para realizar ese tipo de ensayos en el país. “Ese proceso también tiene un reconocimiento adicional porque es evaluado por jueces de la industria aeroespacial, vinculados con organizaciones como la NASA y empresas como SpaceX. Fueron ellos quienes nos eligieron como el mejor equipo en fabricación de cohetes”, agregó.

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El desarrollo del Aconcagua demandó cerca de un año de trabajo y reunió a unos 60 estudiantes del ITBA. Parera explicó que cada edición implica comenzar un proyecto nuevo desde cero. “Arrancamos en agosto y el cohete se lanza en junio. Todo está hecho por estudiantes”, contó, al describir el trabajo que realizan durante meses para diseñar, fabricar e integrar cada uno de los sistemas del vehículo.

Una de las mayores dificultades fue que el equipo no pudo realizar un ensayo completo del cohete antes de viajar a Estados Unidos. Por las limitaciones para utilizar ese tipo de motores en Argentina, el primer lanzamiento con la configuración definitiva fue directamente durante la competencia. “Nos acostumbramos a desarrollar un producto que la primera vez que vuela tiene que estar listo para competir”, explicó Freyre, quien sostuvo que esa condición obliga al equipo a apoyarse en simulaciones, cálculos y procesos de validación mucho más rigurosos durante toda la etapa de desarrollo.

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El equipo ITBA Rocketry se impuso entre más de 150 delegaciones internacionales en la principal competencia universitaria de cohetería (Infobae en Vivo)

Lejos de considerar esa situación como una desventaja, el estudiante aseguró que esa realidad terminó fortaleciendo al equipo. “La mentalidad argentina se diferencia muchísimo. Tenemos muchísimo criterio para resolver situaciones en las que nos encontramos prácticamente atados de manos”, afirmó. A su entender, la necesidad de trabajar con recursos más limitados impulsó una cultura de resolución de problemas y optimización que terminó siendo una de las fortalezas del proyecto.

Además del reconocimiento obtenido este año, Freyre recordó que el equipo ya había logrado premios internacionales por el desarrollo de un motor híbrido propio, una experiencia que, según explicó, permitió consolidar conocimientos y afrontar desafíos cada vez más complejos. “Lo que más me dejó esta experiencia es comprobar el nivel de ingeniería que hay en Argentina. Hay muchísimo talento y se pueden hacer cosas increíbles”, reflexionó.

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El desarrollo del cohete Aconcagua se realizó íntegramente en Argentina, salvo el motor de combustible sólido incorporado en Estados Unidos (Infobae en Vivo)

Con la edición 2025 ya concluida, el equipo comenzó a trabajar en el próximo desafío. Parera, quien asumirá el liderazgo del proyecto para la siguiente competencia, adelantó que el objetivo será desarrollar una nueva versión del Aconcagua, con mejoras en precisión y desempeño. Al mismo tiempo, destacó que el grupo refleja un cambio gradual dentro de las carreras de ingeniería. “Hoy somos siete u ocho mujeres dentro de un equipo de 60 personas. Sigue siendo un camino con desafíos, pero en Ingeniería Mecánica cada vez somos más y estamos mucho más cerca de una integración equilibrada”, sostuvo.

Antes de cerrar la entrevista, ambos coincidieron en que el resultado trasciende el trofeo conseguido en Texas. Para Freyre, el principal valor del proyecto es demostrar que la ingeniería desarrollada en universidades argentinas puede competir al máximo nivel internacional. “Queremos volver a ver a la Argentina campeona. La vara quedó alta para la próxima competencia, pero también creemos que este logro demuestra el talento que hay en el país y puede servir para inspirar a más jóvenes a estudiar ingeniería”, concluyó.

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