Ver los partidos del Mundial 2026 en Magis TV y XUPER TV es la elección más peligrosa por esta razón

Magis TV ahora convertida en XUPER TV solo puede ser descargada como APK, algo que aumenta sus riesgos. (Fotocomposición Infobae)

La cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026 ya se siente en todo el mundo. Los preparativos avanzan en las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, México y Canadá, mientras millones de aficionados se preparan para seguir el torneo desde sus hogares.

Frente a la imposibilidad de viajar a los estadios, las transmisiones en vivo son la ventana principal para no perder detalle de los partidos. En ese contexto, surge una advertencia respaldada por organismos internacionales y firmas de ciberseguridad: evitar el acceso a plataformas ilegales como Magis TV y XUPER TV.

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Elegir estas alternativas, aunque parezcan económicas o gratuitas, representa el mayor riesgo para la seguridad y privacidad digital de los usuarios, según informes de INTERPOL y la firma ESET.

Qué riesgos acechan en las plataformas piratas como Magis TV y XUPER TV

Las aplicaciones piratas no están disponibles en plataformas como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

De acuerdo con INTERPOL, los sitios piratas representan un riesgo real para la ciberseguridad de quienes los utilizan. Las investigaciones de la organización detectan que muchos de estos servicios distribuyen malware o virus, que pueden afectar al dispositivo utilizado y a toda una red doméstica o empresarial.

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ESET coincide en que las aplicaciones streaming ilegales suelen estar fuera de las tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esto obliga a los usuarios a descargar archivos desde páginas alternativas, donde circulan programas maliciosos sin controles de calidad, lo que incrementa la vulnerabilidad de los dispositivos y redes.

Por qué el malware es una amenaza concreta en estos servicios ilegales

INTERPOL advierte que el malware presente en sitios y redes P2P piratas puede facilitar el robo de identidad y la sustracción de información confidencial. Este software malicioso puede propagarse fácilmente por una red doméstica, comprometiendo hasta operaciones empresariales si se utiliza un dispositivo laboral.

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El uso de servicios piratas para ver partidos puede convertir a los dispositivos en blanco de ataques informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, algunos servidores proxy utilizados por estos servicios han servido para lanzar ataques de denegación de servicio, lo que añade un riesgo jurídico para el usuario.

La detección de estos programas suele ser difícil, porque se camuflan dentro de las aplicaciones o los archivos de instalación. Según ESET, muchas de estas aplicaciones exigen permisos excesivos en el dispositivo, como acceso a contactos, mensajes o almacenamiento.

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Qué riesgos legales existen al utilizar plataformas streaming ilegales

Ver partidos a través de servicios como Magis TV y XUPER TV no solo implica peligros técnicos. ESET subraya que el uso de estas apps vulneran los derechos de propiedad intelectual de los titulares de las transmisiones.

La ley de la mayoría de países sanciona la piratería digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica puede traducirse en bloqueos por parte de proveedores de internet o en demandas judiciales, porque la retransmisión sin autorización constituye un delito en la mayoría de las jurisdicciones.

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INTERPOL añade que quienes se suscriben a estos servicios pueden verse involucrados indirectamente en ataques cibernéticos o actividades ilegales, lo que expone al usuario a investigaciones y sanciones legales.

Cómo se financian y qué delitos están detrás de los portales piratas

Según INTERPOL, los responsables de los sitios piratas suelen integrar redes criminales. Las ganancias generadas por la venta de suscripciones o publicidad en estas plataformas alimentan actividades ilegales, como el juego clandestino en línea, la explotación sexual, la trata de personas y el blanqueo de capitales.

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INTERPOL ha lanzado alertas sobre la relación de estos portales con otras modalidades de crimen. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

Para dificultar la identificación y el rastreo, utilizan métodos de pago anónimos y sistemas de distribución complejos. Así, el simple acto de pagar por un servicio barato para ver el Mundial puede financiar delitos de alto impacto global.

Asimismo, INTERPOL resalta que el vínculo con organizaciones criminales convierte al usuario en un engranaje involuntario dentro de una cadena delictiva internacional.

De qué forma identificar y evitar utilizar plataformas piratas

Detectar un servicio ilegal requiere atención a varias señales. INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier sitio que ofrezca una gran cantidad de contenido a precios irrisorios o de manera gratuita.

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El precio es otro factor clave: los servicios legales suelen ser más costosos, pero ofrecen calidad, servicio de atención al cliente y garantías de seguridad. En contraste, las aplicaciones piratas carecen de soporte y pueden dejar al usuario desprotegido ante cualquier incidente.