Summer Game Fest 2026: así será la transmisión en vivo de los principales anuncios para gamers

El Summer Game Fest 2026 arranca el 5 de junio y concentra anuncios clave del gaming

El Summer Game Fest 2026 marca el inicio de la temporada alta para la comunidad gamer, reuniendo a las principales compañías del sector para presentar novedades, avances y sorpresas en una transmisión global en vivo.

Desde el 5 de junio, editoras, estudios y fabricantes de consolas concentrarán la atención de millones de espectadores a través de eventos que podrán seguirse en directo desde cualquier parte del mundo, con traducciones y horarios adaptados para distintas regiones.

PUBLICIDAD

La importancia del evento radica en que constituye la plataforma donde se revelan los títulos más esperados, se anuncian colaboraciones estratégicas y se establecen tendencias que definirán la industria del videojuego en los próximos meses. En la era digital, el Summer Game Fest se ha consolidado como el principal escaparate para conocer el futuro del gaming en tiempo real.

El PC Gaming tendrá un interés especial en la convención sobre videojuegos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agenda confirmada y cómo ver el Summer Game Fest en vivo

La edición 2026 contará con una agenda repleta de presentaciones y conferencias. La transmisión oficial se realizará a través del canal thegameawards, tanto en YouTube como en Twitch, permitiendo el acceso gratuito a usuarios de todo el mundo. Los horarios varían según el país:

PUBLICIDAD

Argentina: Summer Game Fest Showcase: viernes 5 de junio, 18:00 Xbox Games Showcase + Call of Duty Direct: domingo 7, 14:00 PC Gaming Show: domingo 7, 17:00 Ubisoft Forward: lunes 8, 16:00

Colombia: Showcase: viernes 5, 16:00 Xbox + Call of Duty: domingo 7, 12:00 PC Gaming Show: domingo 7, 15:00 Ubisoft: lunes 8, 14:00

México: Showcase: viernes 5, 15:00 Xbox + Call of Duty: domingo 7, 11:00 PC Gaming Show: domingo 7, 14:00 Ubisoft: lunes 8, 13:00

España: Showcase: viernes 5, 23:00 Xbox + Call of Duty: domingo 7, 19:00 PC Gaming Show: domingo 7, 22:00 Ubisoft: lunes 8, 21:00



Qué esperar de cada presentación

El evento principal, Summer Game Fest Showcase, abrirá con más de dos horas de anuncios y tráilers de compañías globales. Se anticipan revelaciones sobre franquicias legendarias, nuevas IPs y actualizaciones sobre juegos en desarrollo.

El calendario incluye el Showcase, el bloque de Xbox con Call of Duty Direct, el PC Gaming Show y Ubisoft Forward, con emisiones adaptadas para Argentina, Colombia, México y España para no perder ninguna presentación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más adelante, Xbox aprovechará su espacio para mostrar avances de sus sagas más populares y ofrecerá un bloque dedicado a Call of Duty, presentando detalles sobre la próxima entrega y contenidos exclusivos.

PUBLICIDAD

El PC Gaming Show pondrá el foco en producciones independientes, innovaciones tecnológicas y proyectos en curso para la plataforma, mientras que Ubisoft Forward cerrará la agenda con novedades sobre sus grandes franquicias y posibles sorpresas relacionadas con sagas históricas.

Cómo participar y seguir la conversación

La transmisión en vivo permitirá a los espectadores interactuar a través de chats, reacciones en tiempo real y redes sociales. El canal oficial de thegameawards centralizará los anuncios, pero muchos estudios y medios especializados ofrecerán cobertura paralela, resúmenes y análisis detallados tras cada conferencia.

PUBLICIDAD

Para no perder detalle, se recomienda suscribirse a las notificaciones de YouTube y Twitch, seguir las cuentas de Twitter e Instagram de los organizadores y utilizar hashtags oficiales como #SummerGameFest2026.

Más allá de los anuncios, el festival refleja el crecimiento de la industria del videojuego y la diversidad de comunidades que la integran. La edición 2026 coincide con la segunda edición de los Premios Iris Games en España, que este año ha superado las 200 candidaturas nacionales y 60 internacionales, y se celebrará en Málaga durante el Andalucía Play Fest, en un entorno donde convergen eventos de desarrollo, retro gaming y premiaciones.

PUBLICIDAD

El Summer Game Fest 2026 será el epicentro de la innovación y el entretenimiento digital, permitiendo que gamers de todo el mundo accedan a las novedades más relevantes del sector en tiempo real. Seguir las transmisiones oficiales y participar en la conversación global es la mejor forma de vivir la emoción de una industria en constante evolución y anticipar los juegos que marcarán tendencia en los próximos meses.