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Las redes sociales europeas que quieren destronar a TikTok e Instagram

El surgimiento de alternativas como Mastodon o PeerTube responde a la demanda de mayor control, transparencia y soberanía digital, con modelos abiertos y menos adictivos

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En el mercado siguen dominando las plataformas de Estados Unidos y Asia. (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo/File Photo)
En el mercado siguen dominando las plataformas de Estados Unidos y Asia. (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo/File Photo)

Europa impulsa alternativas propias a Instagram y TikTok en medio de las críticas a los algoritmos opacos, la protección insuficiente de los menores y la desinformación en plataformas provenientes de Estados Unidos y Asia, un debate que se vincula con la búsqueda de soberanía digital en la Unión Europea.

Ese esfuerzo choca con una desventaja clave: las redes europeas siguen siendo pequeñas frente a sus competidores globales. Mastodon tiene unas 10 millones de cuentas registradas y alrededor de un millón de usuarios activos al mes, mientras que los portales de video agrupados en PeerTube reúnen cerca de un millón de videos.

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Frente a esa escala, las grandes plataformas mantienen una ventaja abrumadora. Instagram alcanza hasta tres mil millones de usuarios y TikTok roza los dos mil millones.

Qué opciones europeas existen que pueden reemplazar a Instagram o TikTok

La diferencia de escala limita el alcance global de alternativas como Mastodon, que solo cuenta con alrededor de un millón de usuarios activos al mes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La diferencia de escala limita el alcance global de alternativas como Mastodon, que solo cuenta con alrededor de un millón de usuarios activos al mes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Entre las opciones europeas ya existentes, la alemana Mastodon es considerada la más conocida. Francia cuenta con PeerTube, desarrollada por la organización sin fines de lucro Framasoft, como alternativa a YouTube.

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Además, surgió en Francia BeReal, que tuvo un breve auge en 2022 con un esquema que solo permite publicar una foto al día en un horario variable y sin edición. El objetivo de este diseño es limitar el potencial adictivo.

En los Países Bajos, la red Eurosky almacena los datos de forma descentralizada y en conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos. El 9 de mayo de 2026 se lanzó la red sueca W Social.

Plataformas como Eurosky y W Social priorizan el almacenamiento de datos en Europa y cumplen con la legislación de la Unión Europea de protección de datos. (Foto: REUTERS/Yves Herman)
Plataformas como Eurosky y W Social priorizan el almacenamiento de datos en Europa y cumplen con la legislación de la Unión Europea de protección de datos. (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Según su propia declaración, W Social es una red “regida por la legislación de la UE, con proveedores de bases de datos alojados en Europa y para personas reales y verificadas”. Esa promesa coincide con la valoración positiva que muchos políticos en Alemania y Europa hacen de estas plataformas por su aporte potencial a la soberanía digital.

En qué se diferencia las plataformas europeas de las estadounidenses o asiáticas

La diferencia aparece con claridad en el caso de Mastodon. La red funciona de manera descentralizada y los datos no se almacenan en un solo servidor, sino en distintos ordenadores administrados por particulares o instituciones.

Según DW, Mastodon utiliza el protocolo descentralizado ActivityPub, administrado por el World Wide Web Consortium, la entidad dirigida por el inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee. La plataforma integra el Fediverso, una unión de redes independientes, en su mayoría de origen europeo.

Las plataformas del Fediverso se basan en software de código abierto. Eso vuelve su funcionamiento más económico y transparente que el de las plataformas estadounidenses.

conexión, apego al dispositivo móvil, jóvenes y celulares, cellphone, addiction -(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las alternativas europeas priorizan la protección de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, este modelo influye en la circulación de contenidos. Al programar los algoritmos, sus proveedores prescinden de líneas de tiempo de sugerencias infinitas y de la priorización de contenidos extremos, una decisión orientada sobre todo a la protección de menores y a la prevención de adicciones.

Qué impide que las plataformas europeas compitan con Instagram o TikTok

La respuesta directa a la pregunta sobre su principal límite es esta: las alternativas europeas todavía no tienen suficientes usuarios para alcanzar relevancia mundial. En una red social, la atracción depende del volumen de público porque de eso depende el alcance y la visibilidad para usuarios y anunciantes.

A esa barrera se suma la dificultad de entrada. Jochim Selzer, del Chaos Computer Club, dijo a la agencia epd: “Hay que convencer a la gente, porque estas alternativas no son tan conocidas. Y puede ser que las aplicaciones no se vean exactamente como estás acostumbrado”.

Cinco jóvenes adultos de diversas etnias están reunidos, mirando smartphones y una laptop que muestran diferentes interfaces de aplicaciones, en un interior.
Hace falta mayor aceptación y uso de opciones más seguras entre la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, ese diagnóstico explica por qué, al menos por ahora, no se vislumbra que las alternativas europeas superen a las estadounidenses o asiáticas. Incluso sus actores más grandes siguen lejos de la escala global de Meta o ByteDance.

Por qué crecen las críticas a plataformas como Instagram y TikTok

Las críticas a esas grandes tecnológicas no se reducen a su dominio comercial. Su controversia reside en que los algoritmos determinan qué información reciben los usuarios y, en parte, cómo perciben el mundo a través del filtro de las redes sociales.

Los críticos sostienen que esas plataformas no actúan con suficiente firmeza contra las noticias falsas, fomentan la polarización, favorecen contenidos extremos y no se toman con seriedad la protección de datos. Entre lo cuestionados, están la publicidad personalizada y el entrenamiento de su inteligencia artificial.

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