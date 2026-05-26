Tecno

Robots tendrán identificación como si fueran humanos: el objetivo es rastrearlos

Los dispositivos tendrán un código para monitorear su producción, vida útil y reciclaje

Guardar
Google icon
Robot humanoide plateado con chaqueta sosteniendo una tarjeta de identificación que dice "A.R.I.A." frente a un oficial de seguridad, en una calle urbana con transeúntes y edificios.
Las autoridades impulsan una identificación digital para que cada robot humanoide tenga un código único, comparable a un documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como si se tratara de personas, China está brindándole a los robots humanoides su propia identificación, similar a una cédula o DNI.

Según la cadena CCTV, la propuesta prevé asignar códigos únicos a los robots bípedos con forma humana y controlados por inteligencia artificial. Esos códigos servirán para rastrearlos durante todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el reciclaje.

PUBLICIDAD

La medida forma parte de una iniciativa nacional llamada Plataforma de Servicios de Gestión del Ciclo de Vida Completo de los Humanoides.

Un robot humanoide metálico plateado sostiene una tarjeta de identificación que dice "Robot Identification" y señala la tarjeta con su dedo índice.
El objetivo es asegurar la trazabilidad del producto y reforzar la supervisión, desde la fabricación y la venta hasta el uso y el reciclaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué los robots humanoides tendrán identificación

Los robots humanoides comenzarán a contar con una identificación digital para que cada unidad pueda ser reconocida y rastreada de forma precisa durante todo su ciclo de vida.

PUBLICIDAD

Las autoridades del país mencionado explicaron que el objetivo es garantizar la trazabilidad del producto y, con ella, mejorar el control de riesgos en un sector que crece con rapidez y exige reglas claras de supervisión y seguridad.

El sistema funciona como un “documento” técnico: asigna a cada robot un código único que permite seguir su recorrido desde la fabricación y la distribución hasta el uso y el reciclaje.

El sistema también busca ordenar la cadena de suministro con estándares comunes para fabricantes, proveedores, usuarios y plantas de reciclaje. REUTERS/Francis Mascarenhas
El sistema también busca ordenar la cadena de suministro con estándares comunes para fabricantes, proveedores, usuarios y plantas de reciclaje. REUTERS/Francis Mascarenhas

Además, se compartieron directrices de gestión del ciclo de vida y pautas sobre cómo debe utilizarse esta identificación, para unificar criterios en toda la industria.

Según Yu Xiuming, subdirector del Instituto de Normalización Electrónica de China (CESI), las directrices alcanzan a todos los actores de la cadena de suministro, incluidos fabricantes, proveedores de servicios, vendedores, usuarios e instalaciones de reciclaje.

Cada identificación se compone de cuatro partes:

Un código nacional de dos dígitos para el seguimiento de envíos y ventas transfronterizas; un código de fabricante de cuatro dígitos para identificar a la empresa responsable de la producción; un código de modelo de seis dígitos para precisar el tipo de robot; y un código de serie de 17 dígitos que diferencia a cada unidad individual.

Un robot humanoide con un chaleco beige sostiene una tarjeta de identificación frente a una persona de espaldas en un espacio interior luminoso.
Cada identificación se arma con cuatro segmentos: código nacional, código de fabricante, código de modelo y número de serie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa ya se aplica a más de 100 fabricantes y se asignó identificación digital a más de 28.000 robots de 200 modelos distintos.

Qué tanto ha crecido la industria de los robots humanoides

La industria de los robots humanoides registró un salto de escala en el último año. Según un estudio publicado en enero por la consultora de mercado International Data Corporation (IDC), el mercado mundial de robots humanoides creció 508% el año pasado, con alrededor de 18.000 unidades enviadas a nivel global.

El informe también señala que los proveedores del mayor polo manufacturero del sector avanzan con ventaja por su cadena de suministro integrada.

El robot humanoide “Lightning” completó la media maratón en 50 minutos y 26 segundos REUTERS/Tingshu Wang
El robot humanoide “Lightning” completó la media maratón en 50 minutos y 26 segundos REUTERS/Tingshu Wang

Ese crecimiento se refleja en el rendimiento técnico exhibido en competencias recientes.

En la segunda edición de la Media Maratón de Robots Humanoides E-Town de Pekín, un humanoide completó la distancia en 50 minutos y 26 segundos, un tiempo seis minutos más rápido que el del ugandés Jacob Kiplimo, quien posee el récord mundial más reciente para esa distancia.

El ganador, apodado “Lightning”, fue desarrollado por Honor, fabricante de teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos.

El desempeño supuso un salto frente al campeón robótico de 2025: “Tiangong” había terminado en dos horas y 40 minutos. REUTERS/Tingshu Wang
El desempeño supuso un salto frente al campeón robótico de 2025: “Tiangong” había terminado en dos horas y 40 minutos. REUTERS/Tingshu Wang

La mejora frente al campeón robótico del año anterior fue marcada: Lightning llegó casi dos horas antes que “Tiangong”, que en 2025 había terminado en dos horas y 40 minutos, una diferencia que muestra el ritmo de avance del sector en apenas un año.

Por qué el hardware de los robots humanoides es más costoso que la IA

Los robots humanoides guiados por software con inteligencia artificial avanzan hacia usos concretos en varios sectores. Tesla pretende llevar Optimus a los hogares como asistente para tareas domésticas, desde servir comida hasta ayudar a organizar la casa.

En la industria, Mercedes-Benz ya prueba Apollo, de la startup estadounidense Apptronik, para automatizar tareas logísticas repetitivas y físicamente exigentes en plantas de Alemania y Hungría.

La adopción masiva enfrenta límites fuera del software: costo y seguridad del hardware. Según McKinsey & Company, mejorar destreza y movilidad es el desafío técnico más complejo, pero el costo define la viabilidad comercial: los prototipos cuestan entre USD 150.000 y USD 500.000.

Temas Relacionados

Robots humanoidesIdentificaciónCédulaDNITecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un experimento dejó a cuatro modelos de IA al mando de estaciones de radio y todo terminó en caos

Una prueba con radios administradas por IA reveló cómo los modelos pueden desarrollar patrones extraños cuando trabajan durante largos periodos sin supervisión constante

Un experimento dejó a cuatro modelos de IA al mando de estaciones de radio y todo terminó en caos

Por qué el papa León XIV pide “desarmar” a la IA para evitar la guerra

El pontífice denuncia los peligros de algoritmos sesgados que impiden el acceso a salud, trabajo o seguridad social

Por qué el papa León XIV pide “desarmar” a la IA para evitar la guerra

El cargador de mi celular se calienta: por qué y cómo solucionarlo

La mayoría de veces el problema suele estar relacionado con cables defectuosos, pero un descuido puede ocasionar daños en la batería del teléfono

El cargador de mi celular se calienta: por qué y cómo solucionarlo

Por qué hay personas que necesitan tener siempre la casa ordenada, según la IA

El orden en el hogar trasciende lo estético y funciona como una estrategia emocional ante el estrés y la ansiedad

Por qué hay personas que necesitan tener siempre la casa ordenada, según la IA

¿Tu PC puede quedar bloqueada por hacer trampa en Valorant? Riot lanza nueva advertencia

La reciente actualización de seguridad de Valorant provocó polémica tras reportes de tramposos que aseguraban haber perdido acceso a sus PC

¿Tu PC puede quedar bloqueada por hacer trampa en Valorant? Riot lanza nueva advertencia

DEPORTES

Las atletas rompen récords de inversión, pero la brecha salarial no cede

Las atletas rompen récords de inversión, pero la brecha salarial no cede

Ciro Messi se consagró campeón con la Academia de Inter Miami: convirtió otro golazo de tiro libre y fue elegido MVP

El relato a corazón abierto del Lobo Cordone sobre su caso de doping: “Hubo compañeros que fumaron conmigo, pero no les saltó

Wander Franco, beisbolista de los Tampa Bay Rays, declarado culpable de abuso a menor en República Dominicana pero eximido de condena

Los 4 jugadores de selección argentina que buscará River Plate para iniciar la reconstrucción del plantel del Chacho Coudet

TELESHOW

Hernán Lirio celebró sus 43 años con una charla imaginaria con su niño interior: “Gracias por no olvidarte de mí”

Hernán Lirio celebró sus 43 años con una charla imaginaria con su niño interior: “Gracias por no olvidarte de mí”

Eduardo Carrera habló del vínculo con su hija y de las denuncias de su ex: “Me deprimí mucho por todo esto”

Esteban Mirol recordó el tenso momento que vivió con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Se comió el papel”

Ricardo Arjona no se quiere ir de Argentina: el show con La Sole de invitada y la noticia que esperaban sus fans

La escapada romántica de Indiana Cubero y su novio Thiago Silvero a Mar del Plata: complicidad y besos cerca del mar

INFOBAE AMÉRICA

En memoria de Sonny Rollins, el saxofonista que reconfiguró los límites del jazz moderno

En memoria de Sonny Rollins, el saxofonista que reconfiguró los límites del jazz moderno

Miles de personas en un estado de EEUU reciben recomendación de mantener las ventanas cerradas por mala calidad del aire

Vender cigarros pirata ya puede llevarte a la cárcel: esto es lo que debes saber

El delicado equilibrio de El Salvador: Por qué la interacción biótica y abiótica es clave ante la crisis ecológica

“El calor extremo está duplicando la factura eléctrica”: especialista advierte sobre el impacto energético en El Salvador