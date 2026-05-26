Robots tendrán identificación como si fueran humanos: el objetivo es rastrearlos

Las autoridades impulsan una identificación digital para que cada robot humanoide tenga un código único, comparable a un documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como si se tratara de personas, China está brindándole a los robots humanoides su propia identificación, similar a una cédula o DNI.

Según la cadena CCTV, la propuesta prevé asignar códigos únicos a los robots bípedos con forma humana y controlados por inteligencia artificial. Esos códigos servirán para rastrearlos durante todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el reciclaje.

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La medida forma parte de una iniciativa nacional llamada Plataforma de Servicios de Gestión del Ciclo de Vida Completo de los Humanoides.

El objetivo es asegurar la trazabilidad del producto y reforzar la supervisión, desde la fabricación y la venta hasta el uso y el reciclaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué los robots humanoides tendrán identificación

Los robots humanoides comenzarán a contar con una identificación digital para que cada unidad pueda ser reconocida y rastreada de forma precisa durante todo su ciclo de vida.

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Las autoridades del país mencionado explicaron que el objetivo es garantizar la trazabilidad del producto y, con ella, mejorar el control de riesgos en un sector que crece con rapidez y exige reglas claras de supervisión y seguridad.

El sistema funciona como un “documento” técnico: asigna a cada robot un código único que permite seguir su recorrido desde la fabricación y la distribución hasta el uso y el reciclaje.

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El sistema también busca ordenar la cadena de suministro con estándares comunes para fabricantes, proveedores, usuarios y plantas de reciclaje. REUTERS/Francis Mascarenhas

Además, se compartieron directrices de gestión del ciclo de vida y pautas sobre cómo debe utilizarse esta identificación, para unificar criterios en toda la industria.

Según Yu Xiuming, subdirector del Instituto de Normalización Electrónica de China (CESI), las directrices alcanzan a todos los actores de la cadena de suministro, incluidos fabricantes, proveedores de servicios, vendedores, usuarios e instalaciones de reciclaje.

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Cada identificación se compone de cuatro partes:

Un código nacional de dos dígitos para el seguimiento de envíos y ventas transfronterizas; un código de fabricante de cuatro dígitos para identificar a la empresa responsable de la producción; un código de modelo de seis dígitos para precisar el tipo de robot; y un código de serie de 17 dígitos que diferencia a cada unidad individual.

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Cada identificación se arma con cuatro segmentos: código nacional, código de fabricante, código de modelo y número de serie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa ya se aplica a más de 100 fabricantes y se asignó identificación digital a más de 28.000 robots de 200 modelos distintos.

Qué tanto ha crecido la industria de los robots humanoides

La industria de los robots humanoides registró un salto de escala en el último año. Según un estudio publicado en enero por la consultora de mercado International Data Corporation (IDC), el mercado mundial de robots humanoides creció 508% el año pasado, con alrededor de 18.000 unidades enviadas a nivel global.

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El informe también señala que los proveedores del mayor polo manufacturero del sector avanzan con ventaja por su cadena de suministro integrada.

El robot humanoide “Lightning” completó la media maratón en 50 minutos y 26 segundos REUTERS/Tingshu Wang

Ese crecimiento se refleja en el rendimiento técnico exhibido en competencias recientes.

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En la segunda edición de la Media Maratón de Robots Humanoides E-Town de Pekín, un humanoide completó la distancia en 50 minutos y 26 segundos, un tiempo seis minutos más rápido que el del ugandés Jacob Kiplimo, quien posee el récord mundial más reciente para esa distancia.

El ganador, apodado “Lightning”, fue desarrollado por Honor, fabricante de teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos.

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El desempeño supuso un salto frente al campeón robótico de 2025: “Tiangong” había terminado en dos horas y 40 minutos. REUTERS/Tingshu Wang

La mejora frente al campeón robótico del año anterior fue marcada: Lightning llegó casi dos horas antes que “Tiangong”, que en 2025 había terminado en dos horas y 40 minutos, una diferencia que muestra el ritmo de avance del sector en apenas un año.

Por qué el hardware de los robots humanoides es más costoso que la IA

Los robots humanoides guiados por software con inteligencia artificial avanzan hacia usos concretos en varios sectores. Tesla pretende llevar Optimus a los hogares como asistente para tareas domésticas, desde servir comida hasta ayudar a organizar la casa.

En la industria, Mercedes-Benz ya prueba Apollo, de la startup estadounidense Apptronik, para automatizar tareas logísticas repetitivas y físicamente exigentes en plantas de Alemania y Hungría.

La adopción masiva enfrenta límites fuera del software: costo y seguridad del hardware. Según McKinsey & Company, mejorar destreza y movilidad es el desafío técnico más complejo, pero el costo define la viabilidad comercial: los prototipos cuestan entre USD 150.000 y USD 500.000.